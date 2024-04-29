Депутаты решили наградить главу Бийска "за многолетний труд"
Виктор Щигрев занимает пост с 2022 года
29 апреля 2024, 19:30, ИА Амител
Виктор Щигрев / Фото: пресс-служба городской администрации
Депутаты Бийской думы обсудили список жителей наукограда, которых наградят почетной грамотой. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
В этом перечне оказался и действующий градоначальник Виктор Щигрев. Он награжден грамотой за "многолетний добросовестный труд на благо жителей города".
Напомним, что Щигрев вступил в должность в декабре 2022 года. Его выбрали путем голосования депутатов гордумы.
Он на несколько лет уходил в администрацию Смоленского района, а до этого работал в управлении ЖКХ администрации Бийска.
20:06:42 29-04-2024
да уж...
09:10:50 30-04-2024
Два года, это ни о чем, а когда попрется на пенсию, то эти награды потянет на звание - ветерана труда. Для многих смертных этого звания не видать. Вот так, наши вельможи друг другу руки моют на перспективу.
10:09:44 30-04-2024
А рядом новость, что садоводческие маршруты в Бийске не запустили. Вот за это и наградили
13:03:23 30-04-2024
У птиц тоже такой счёт: один, два, много.
13:41:33 30-04-2024
За что похвала мэру коли горожанам эта новость не в радость.
Стаи собак бегают по городу, мусор за каждым углом.
Садоводов разочаровал таким многолетним трудом.
Всё-таки мэр города обязан выполнять свои прямые обязанности.