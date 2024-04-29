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Депутаты решили наградить главу Бийска "за многолетний труд"

Виктор Щигрев занимает пост с 2022 года

29 апреля 2024, 19:30, ИА Амител

Виктор Щигрев / Фото: пресс-служба городской администрации
Виктор Щигрев / Фото: пресс-служба городской администрации

Депутаты Бийской думы обсудили список жителей наукограда, которых наградят почетной грамотой. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

В этом перечне оказался и действующий градоначальник Виктор Щигрев. Он награжден грамотой за "многолетний добросовестный труд на благо жителей города".

Напомним, что Щигрев вступил в должность в декабре 2022 года. Его выбрали путем голосования депутатов гордумы.

Он на несколько лет уходил в администрацию Смоленского района, а до этого работал в управлении ЖКХ администрации Бийска. 

Бийск

Комментарии 5

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Гость

20:06:42 29-04-2024

да уж...

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Гость

09:10:50 30-04-2024

Два года, это ни о чем, а когда попрется на пенсию, то эти награды потянет на звание - ветерана труда. Для многих смертных этого звания не видать. Вот так, наши вельможи друг другу руки моют на перспективу.

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Гость

10:09:44 30-04-2024

А рядом новость, что садоводческие маршруты в Бийске не запустили. Вот за это и наградили

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Гость

13:03:23 30-04-2024

У птиц тоже такой счёт: один, два, много.

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гость

13:41:33 30-04-2024

За что похвала мэру коли горожанам эта новость не в радость.
Стаи собак бегают по городу, мусор за каждым углом.
Садоводов разочаровал таким многолетним трудом.
Всё-таки мэр города обязан выполнять свои прямые обязанности.

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