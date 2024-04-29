Депутаты решили наградить главу Бийска "за многолетний труд"

Виктор Щигрев занимает пост с 2022 года

29 апреля 2024, 19:30, ИА Амител

Виктор Щигрев / Фото: пресс-служба городской администрации

Депутаты Бийской думы обсудили список жителей наукограда, которых наградят почетной грамотой. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

В этом перечне оказался и действующий градоначальник Виктор Щигрев. Он награжден грамотой за "многолетний добросовестный труд на благо жителей города".

Напомним, что Щигрев вступил в должность в декабре 2022 года. Его выбрали путем голосования депутатов гордумы.

Он на несколько лет уходил в администрацию Смоленского района, а до этого работал в управлении ЖКХ администрации Бийска.