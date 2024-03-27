В Бийске объяснили, почему не работают ливневки на новых дорогах
Жалоба поступила на отремонтированный участок по переулку Омскому
27 марта 2024, 09:14, ИА Амител
В мэрии Бийска объяснили горожанам, почему на переулке Омском не работает ливневая канализация. Как сообщает "Банкфакс", пропуск воды невозможен из-за того, что решетки в ливневке обледенели — почему его не очищают ото льда, власти не объясняют.
25 марта в соцсетях появился пост с жалобой на скопление талых вод по переулку Омскому. Местный житель отметил, что лужа там собирается из ближайшего парка. При этом в прошлом году там делали ремонт и даже устанавливали ливневки.
На следующий день представители городской администрации заявили, весной в любом случае будут образовываться лужи. В переулке Омском же ливневка не работает из-за обледеневших решеток. Когда ее почистят от льда власти не уточнили.
При этом это не единственная ливневая канализация в Бийске, которая вызывает претензии. Ранее представители ОНФ раскритиковали аналогичный объект на улице Севастопольской. Систему сбора вод там построили в прошлом году, но на текущий момент она не выполняет свою прямую функцию. Чиновники объясняют это тем, что документация на ее подключение к электричеству все еще разрабатывается.
09:35:07 27-03-2024
Могли вообще сказать, что из-за магнитных бурь
09:37:24 27-03-2024
полнолуние же)
10:50:26 27-03-2024
Потому что наукоград!
11:51:08 27-03-2024
В Барнауле на пр. Комсомольском их вообще при ремонте заделали и всё путём!
11:56:13 27-03-2024
А легендарная Социалистическая? Тоже куча сливов есть, а воду машинами откачивают
10:37:28 28-03-2024
Всю эту компашку ответственных- безответственных, во главе с МЭРОМ, надо заставить отчерпывать ведрами воду из луж-окиянов в городе круглосуточно, пока не научаться организовывать работу дорожных служб и горе подрядчиков.