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В Бийске объяснили, почему не работают ливневки на новых дорогах

Жалоба поступила на отремонтированный участок по переулку Омскому

27 марта 2024, 09:14, ИА Амител

Фото: "Бийск. Субъективно"
Фото: "Бийск. Субъективно"

В мэрии Бийска объяснили горожанам, почему на переулке Омском не работает ливневая канализация. Как сообщает "Банкфакс", пропуск воды невозможен из-за того, что решетки в ливневке обледенели — почему его не очищают ото льда, власти не объясняют.

25 марта в соцсетях появился пост с жалобой на скопление талых вод по переулку Омскому. Местный житель отметил, что лужа там собирается из ближайшего парка. При этом в прошлом году там делали ремонт и даже устанавливали ливневки.

На следующий день представители городской администрации заявили, весной в любом случае будут образовываться лужи. В переулке Омском же ливневка не работает из-за обледеневших решеток. Когда ее почистят от льда власти не уточнили.

При этом это не единственная ливневая канализация в Бийске, которая вызывает претензии. Ранее представители ОНФ раскритиковали аналогичный объект на улице Севастопольской. Систему сбора вод там построили в прошлом году, но на текущий момент она не выполняет свою прямую функцию. Чиновники объясняют это тем, что документация на ее подключение к электричеству все еще разрабатывается.

Бийск жалобы и просьбы

Комментарии 6

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Гость

09:35:07 27-03-2024

Могли вообще сказать, что из-за магнитных бурь

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Гость

09:37:24 27-03-2024

полнолуние же)

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Гость

10:50:26 27-03-2024

Потому что наукоград!

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Гость

11:51:08 27-03-2024

В Барнауле на пр. Комсомольском их вообще при ремонте заделали и всё путём!

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Гость

11:56:13 27-03-2024

А легендарная Социалистическая? Тоже куча сливов есть, а воду машинами откачивают

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Александр

10:37:28 28-03-2024

Всю эту компашку ответственных- безответственных, во главе с МЭРОМ, надо заставить отчерпывать ведрами воду из луж-окиянов в городе круглосуточно, пока не научаться организовывать работу дорожных служб и горе подрядчиков.

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