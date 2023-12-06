В Барнауле выпало рекордное количество снега, который превратил улицы в реки. Фото

Горожане вышли 6 декабря на улицы с зонтами

06 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Дождливое 6 декабря в Барнауле / Фото: amic.ru

Не успели барнаульцы обрадоваться снегу и комфортной погоде, как 6 декабря в регион пришли плюсовые температуры. А вместе с ними – дожди, огромные лужи, слякоть и грязь. Некоторые дороги в столице края невозможно перейти не промочив ноги. А кто-то и вовсе вышел в это утро с зонтом.

Тем временем в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за грядущих морозов. Сегодня с 18:00 часов и до 6 часов утра завтрашнего дня в разных районах края температура изменится на 15-20 градусов. Жителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах и тротуарах.

Ранее amic.ru писал, что синоптики зафиксировали рекордный объем осадков, выпавших в районах Алтайского края за сутки 5 и в ночь на 6 декабря. Больше всего снега – в Змеиногорске, в тройку также вошли Троицкое и Алейск. Половина месячной нормы выпала за эти полтора дня и в Барнауле. Но в краевой столице было относительно спокойно.

Как выглядит декабрьская оттепель в городе – в нашем фоторепортаже.