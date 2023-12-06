В Барнауле выпало рекордное количество снега, который превратил улицы в реки. Фото
Горожане вышли 6 декабря на улицы с зонтами
06 декабря 2023, 13:15, ИА Амител
Не успели барнаульцы обрадоваться снегу и комфортной погоде, как 6 декабря в регион пришли плюсовые температуры. А вместе с ними – дожди, огромные лужи, слякоть и грязь. Некоторые дороги в столице края невозможно перейти не промочив ноги. А кто-то и вовсе вышел в это утро с зонтом.
Тем временем в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за грядущих морозов. Сегодня с 18:00 часов и до 6 часов утра завтрашнего дня в разных районах края температура изменится на 15-20 градусов. Жителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах и тротуарах.
Ранее amic.ru писал, что синоптики зафиксировали рекордный объем осадков, выпавших в районах Алтайского края за сутки 5 и в ночь на 6 декабря. Больше всего снега – в Змеиногорске, в тройку также вошли Троицкое и Алейск. Половина месячной нормы выпала за эти полтора дня и в Барнауле. Но в краевой столице было относительно спокойно.
Как выглядит декабрьская оттепель в городе – в нашем фоторепортаже.
13:25:43 06-12-2023
данные фото - отличное доказательство "замечательной" работы наших коммунальных служб и дорожников. а точнее - уровня компетенции руководства данных отраслей
13:53:20 06-12-2023
дорожники работают. не мешайте им.
14:20:22 06-12-2023
сейчас дошел от гаража до дома... ноги промочил... какой олень утверждает и делает тротуары ниже уровня дороги или прилегающего газона???
14:55:09 06-12-2023
Гость (14:20:22 06-12-2023) сейчас дошел от гаража до дома... ноги промочил... какой оле... А их сейчас много.
15:09:03 06-12-2023
Гость (14:55:09 06-12-2023) Гость (14:20:22 06-12-2023) сейчас дошел от гаража до ... да я в курсе. это был риторический вопрос...
15:05:11 06-12-2023
Чистите все что можно от снежной жижи около своих домов и работ. Не ждите дворников или дорожников. Как вечером смерзнется, так надолго монолитами ледяными останется. Завтра уже -20.