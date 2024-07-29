На Алтае оштрафовали немца и швейцарку, которые приехали к близким по турвизе

Цель визита в документах обязательно должна совпадать с реальной, отмечают в полиции

29 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Чемодан / Источник фото: unsplash.com

В Бийске полицейские зарегистрировали два случая нарушения миграционного законодательства со стороны иностранцев.

Как сообщили в МВД Алтайского края, в начале июля в регион прилетела гражданка Швейцарии, указавшая в документах в качестве цели визита туризм. Однако на самом деле женщина просто решила навестить родных. Аналогичным образом по туристической визе погостить к знакомым приехал и житель Германии.

При этом цель визита в визе обязательно должна совпадать с реальной.

Иностранцев оштрафовали по административной статье о нарушении правил въезда или режима пребывания в РФ. Также правоохранители проверяют организации, указанные в визах как приглашающие.