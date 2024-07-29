На Алтае оштрафовали немца и швейцарку, которые приехали к близким по турвизе
Цель визита в документах обязательно должна совпадать с реальной, отмечают в полиции
29 июля 2024, 12:00, ИА Амител
В Бийске полицейские зарегистрировали два случая нарушения миграционного законодательства со стороны иностранцев.
Как сообщили в МВД Алтайского края, в начале июля в регион прилетела гражданка Швейцарии, указавшая в документах в качестве цели визита туризм. Однако на самом деле женщина просто решила навестить родных. Аналогичным образом по туристической визе погостить к знакомым приехал и житель Германии.
При этом цель визита в визе обязательно должна совпадать с реальной.
Иностранцев оштрафовали по административной статье о нарушении правил въезда или режима пребывания в РФ. Также правоохранители проверяют организации, указанные в визах как приглашающие.
12:18:31 29-07-2024
То есть, если я обозначу цель визита " навестить родных", в Горный Алтай на Манжерок я съездить не смогу?😁
12:34:14 29-07-2024
Кхм... (12:18:31 29-07-2024) То есть, если я обозначу цель визита " навестить родных", в ... В соответствии с Приказом МВД России от 23.11.2017 N 881 "Об утверждении Административного регламента МВД РФ..." цель въезда может быть служебная, туризм, деловая, учеба, работа, частная, транзит, гуманитарная, другая.
Вот и гадай что выбрать, если проездом решил заехать к родным, живущим в туристической зоне. В любом случае нарушишь, а вот нечего тут!
12:35:07 29-07-2024
Кхм... (12:18:31 29-07-2024) То есть, если я обозначу цель визита " навестить родных", в ... если человек приезжает к родственникам и проживает у них на время пребывания в России, то эти самые родственники должны были оформить ему приглашение. Если же он едет по турвизе он должен жить в гостинице. С Горным проблем не будет ни по приглашению, ни по турвизе.
13:59:53 29-07-2024
Гость (12:35:07 29-07-2024) если человек приезжает к родственникам и проживает у них на ... Да запросто! Приехали в гости к родственникам в Кулунду по приглашению из Германии, причем, ранее там же проживавшие, но ныне они граждане Германии а затем они уехали в Горный Алтай, где при оформлении в гостиницу их и повязали и уплатили немалый штраф. Так что цель приезда должна быть конкретно указанной и нарушать её нельзя. Такие ныне правила.
12:25:57 29-07-2024
Как же эту разницу практически доказали для штрафа?
12:31:55 29-07-2024
А что не так? Пиши все куда собрался и претензий не будет. По-моему все разумно
12:34:51 29-07-2024
а вдруг они хотели узнать Военную Тайну?
помните песню про Коричневую пуговку?
так вот - это не песня, это - регламент.
13:58:32 29-07-2024
Без штрафа турпоездка в Россию была бы не полной.
14:26:51 29-07-2024
Гость (13:58:32 29-07-2024) Без штрафа турпоездка в Россию была бы не полной.... теперь домой вернутся - будут травить байки про кровавый кейджиби, жылезный занавес и дичайшый климат.
и пущщай боятся.
14:02:38 29-07-2024
Это вам не таджики - этих можно громить по полной
15:37:11 29-07-2024
Зато нелегальным мигрантам цель не важна...
16:11:36 29-07-2024
10 (12:31:55 29-07-2024) А что не так? Пиши все куда собрался и претензий не будет. П... И куда прикажите всё писать, куда собрался ехать? А если собрался с деловым визитом в те края, а там случайно оказались родственники, которые на пару дней позвали смотаться в Горный это деловая, туристическая или гостевая виза? Или все удовольствия сразу не скрепно? Или три разных Визы на одно и тоже время делать? Если это Вас еще не коснулось, рано радуетесь в той или иной степине бездарная бюрократия доберется и до Вас.
17:37:16 29-07-2024
Vasja (16:11:36 29-07-2024) собрался с деловым визитом в те края, а там случайно оказались родственники Тупее отмазки я еще не видел. Человек едет/летит за границу, о родственниках ни сном ни духом. И тут хопачки, его случайно "родственники" встретили... Что бы в такое поверить надо быть Васей, родственником Алёши. P.s. Алексей - это имя, а Алёша - это диагноз.
20:54:14 29-07-2024
Гость (17:37:16 29-07-2024) Тупее отмазки я еще не видел. Человек едет/летит за границу... Я то как раз пишу из собственного опыта, а Вы зацикливаетесь на эвфемизме используемое мною в данном предложении, в качестве слова "случайно". На остальное есть чем внятно без перехода на личности или имена ответить? Есть желание испытать то чувство пожелой матери, на глазах которой полиция увозит ее сына не обьяснив причины?
23:39:11 29-07-2024
Vasja (20:54:14 29-07-2024) Я то как раз пишу из собственного опыта, а Вы зацикливаетесь... Какая жгучая аллегория.
Вот ситуация - ночь, за окном у меня тьма, представляю сцену увоза и плакаю навзрыд.
19:30:00 29-07-2024
Так может было и то и другое и гости, и туризм одно другому не мешает.
21:01:39 29-07-2024
Vasja (16:11:36 29-07-2024) И куда прикажите всё писать, куда собрался ехать? А если соб... Мне вспомнился фильм "Брат". Цель визита братьев в Америку? .......
12:23:34 01-08-2024
Реальный случай на границе. Китайца спрашивают: с какой целью летите в Москву, турист?
- Посмотреть площадь, церкви…
- Там что, есть церкви? Какие такие церкви?
Так что продумайте каждый свой шаг, товарищи приезжающие)