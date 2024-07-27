Подмосковье захотели "осветлить" от мигрантов

Такую задачу поставил глава областного МВД

27 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Перед полицией Подмосковья стоит задача "осветлить" регион от мигрантов, чтобы он "не зачернялся иностранными гражданами", заявил подполковник МВД на коллегии с участием главы города Долгопрудный Владислав Юдин.

Видеозапись с совещания опубликовал сам мэр в телеграм-канале.

По словам полицейского, имя которого не называется, такую задачу поставил руководитель областного главка МВД Виктор Пауков.

"Основная задача, как он сказал, осветлить Московскую область, для того чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами. Это основная задача, которая поставлена на следующее полугодие", – сказал подполковник.

Ранее сообщили, что мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию.