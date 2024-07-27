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Подмосковье захотели "осветлить" от мигрантов

Такую задачу поставил глава областного МВД

27 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю
Нелегальные мигранты / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Перед полицией Подмосковья стоит задача "осветлить" регион от мигрантов, чтобы он "не зачернялся иностранными гражданами", заявил подполковник МВД на коллегии с участием главы города Долгопрудный Владислав Юдин.

Видеозапись с совещания опубликовал сам мэр в телеграм-канале.

По словам полицейского, имя которого не называется, такую задачу поставил руководитель областного главка МВД Виктор Пауков.

"Основная задача, как он сказал, осветлить Московскую область, для того чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами. Это основная задача, которая поставлена на следующее полугодие", – сказал подполковник.

Ранее сообщили, что мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию.

Москва Мигранты

Комментарии 3

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Антон

18:15:16 27-07-2024

Всю страну осветлять нужно

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Реzиден

11:18:25 28-07-2024

Россия это не большой восточный базар. Чем меньше мракобесного народа тем больше светлого воздуха жизни.

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Гость

15:21:47 28-07-2024

У меня был друг-таджик, но это было почти 40 лет назад. Сейчас мне сюда Азию с их образом жизни и близко не надо. Думаю, что мой друг- таджик со мною согласился бы.

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