В Бийске отказались от идеи перекрытия коммунального моста

Вместо этого на переправе организуют реверсивное движение

12 марта 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Коммунальный мост в Бийске не будут закрывать на время ремонта. Об этом рассказал глава города Виктор Щигрев.



Он отметил, что на последнем совещании озвучили предложение по полному закрытию моста, однако, согласно документации, здесь должно быть организовано реверсивное движение.

"Понятно, что и это решение не позволит избежать ряда неудобств, как подрядчику, так и нам – бийчанам. Но данный вариант наиболее предпочтителен в свете ремонтной кампании этого года", – написал градоначальник в социальных сетях.

Также в ГАИ отметили, что не дадут разрешение на закрытие переправы.



Ранее сообщалось, что движение по мосту на время ремонта перекроют, а исключение сделают только для автобусов. Отметим, что дорога по коммунальному мосту является основной дорогой для туристов к Горному Алтаю.



