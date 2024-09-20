В Бийске парень с девушкой бродили по магазинам и воровали шоколад и красную рыбу
А однажды пытались вынести пылесос из крупного магазина бытовой техники
20 сентября 2024, 15:16, ИА Амител
Красная рыба / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае правоохранители задержали пару, которая неоднократно выносила продукты и средства гигиены из сетевых магазинов, сообщает региональное МВД.
"25-летняя девушка и 26-летний парень совместно и поодиночке совершили не менее десяти преступных эпизодов", – рассказали в ведомстве.
В продуктовых отделах они воровали шоколад и красную рыбу, а в хозяйственных – дезодоранты и шампуни.
Кроме того, в крупном магазине бытовой техники пытались незаметно вынести пылесос из торгового зала, но продавцы их остановили. Сейчас задержанные находятся в СИЗО.
15:26:57 20-09-2024
романтики...
21:49:28 20-09-2024
Гость (15:26:57 20-09-2024) романтики...... На поруки их надо взять.
С испытательным сроком.
16:03:30 20-09-2024
Бонни и Клайд 🤣
17:05:51 20-09-2024
Их поймали?
20:40:04 20-09-2024
Ячейка общества.
08:44:56 21-09-2024
Musik (20:40:04 20-09-2024) Ячейка общества. ... Эта ячейка ещё только формируется. А сформируется, станет партией.