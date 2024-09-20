В Бийске парень с девушкой бродили по магазинам и воровали шоколад и красную рыбу

А однажды пытались вынести пылесос из крупного магазина бытовой техники

20 сентября 2024, 15:16, ИА Амител

Красная рыба / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае правоохранители задержали пару, которая неоднократно выносила продукты и средства гигиены из сетевых магазинов, сообщает региональное МВД.

"25-летняя девушка и 26-летний парень совместно и поодиночке совершили не менее десяти преступных эпизодов", – рассказали в ведомстве.

В продуктовых отделах они воровали шоколад и красную рыбу, а в хозяйственных – дезодоранты и шампуни.

Кроме того, в крупном магазине бытовой техники пытались незаметно вынести пылесос из торгового зала, но продавцы их остановили. Сейчас задержанные находятся в СИЗО.