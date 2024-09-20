НОВОСТИПроисшествия

В Бийске парень с девушкой бродили по магазинам и воровали шоколад и красную рыбу

А однажды пытались вынести пылесос из крупного магазина бытовой техники

20 сентября 2024, 15:16, ИА Амител

Красная рыба / Фото: unsplash.com
Красная рыба / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае правоохранители задержали пару, которая неоднократно выносила продукты и средства гигиены из сетевых магазинов, сообщает региональное МВД.

"25-летняя девушка и 26-летний парень совместно и поодиночке совершили не менее десяти преступных эпизодов", – рассказали в ведомстве.

В продуктовых отделах они воровали шоколад и красную рыбу, а в хозяйственных – дезодоранты и шампуни.

Кроме того, в крупном магазине бытовой техники пытались незаметно вынести пылесос из торгового зала, но продавцы их остановили. Сейчас задержанные находятся в СИЗО.

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НОВОСТИПроисшествия
Бийск Криминал

Комментарии 6

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Гость

15:26:57 20-09-2024

романтики...

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Musik

21:49:28 20-09-2024

Гость (15:26:57 20-09-2024) романтики...... На поруки их надо взять.
С испытательным сроком.

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Гость

16:03:30 20-09-2024

Бонни и Клайд 🤣

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Как

17:05:51 20-09-2024

Их поймали?

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Musik

20:40:04 20-09-2024

Ячейка общества.

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Гость

08:44:56 21-09-2024

Musik (20:40:04 20-09-2024) Ячейка общества. ... Эта ячейка ещё только формируется. А сформируется, станет партией.

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