В Бийске пенсионерка обратилась к "чудо-доктору" за диагнозом и получила ответ

После заполнения заявки пришло сообщение с реквизитами для оплаты виртуального приема

13 августа 2024, 10:30, ИА Амител

Пожилая женщина / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мошенники под видом виртуального доктора обманули пенсионерку, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась пожилая жительница Бийска, которая накануне нашла в интернете объявление об оказании медицинских услуг в формате видеозвонка за 4990 рублей.

"Чудо-доктор" обещал всего за один сеанс и поставить диагноз, и назначить лечение, и ответить на все волнующие вопросы. Бийчанка решила рискнуть", - рассказали в ведомстве.

После заполнения заявки пришло сообщение с реквизитами для оплаты виртуального приема. Как только пенсионерка перевела деньги, мошенники удалили чат. В итоге онлайн-консультация не состоялась.

Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой проявлять бдительность. Необходимо проверять информацию об учреждении и враче, наличии лицензии, а оплату медицинских услуг осуществлять только после заключения соответствующего договора.