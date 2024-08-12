В Барнауле парень клюнул на уловку мошенников, на которую обычно ловятся пенсионеры

Молодому человеку посоветовали взять кредиты и перевести деньги на безопасный счет

12 августа 2024, 13:20, ИА Амител

Рыболовный крючок / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 21-летний житель по совету мошенников перечислил на "безопасный счет" более 300 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился житель Барнаула, которому ранее позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что злоумышленники пытаются оформить на него кредит.

"После этого разговор продолжился уже якобы с сотрудником банка, который порекомендовал юноше с целью предотвращения несанкционированной финансовой операции самостоятельно оформить займы, а затем перевести деньги на "безопасный счет", - рассказали в ведомстве.

Барнаулец оформил два кредита на сумму более 300 тысяч рублей и перевел деньги. Только после этого он осознал, что общался с мошенниками.

Ранее 58-летний житель Алтая взял в трех банках кредит и отдал 1,5 млн рублей на "замену сим-карты".

Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность. Если неизвестный говорит о неком "безопасном счете" - это действуют мошенники. При поступлении сообщений/телефонных звонков о проблемах с банковскими картами или счетами следует лично позвонить или обратиться в банк.