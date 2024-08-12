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В Барнауле парень клюнул на уловку мошенников, на которую обычно ловятся пенсионеры

Молодому человеку посоветовали взять кредиты и перевести деньги на безопасный счет

12 августа 2024, 13:20, ИА Амител

Рыболовный крючок / Фото: unsplash.com
Рыболовный крючок / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 21-летний житель по совету мошенников перечислил на "безопасный счет" более 300 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился житель Барнаула, которому ранее позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что злоумышленники пытаются оформить на него кредит.

"После этого разговор продолжился уже якобы с сотрудником банка, который порекомендовал юноше с целью предотвращения несанкционированной финансовой операции самостоятельно оформить займы, а затем перевести деньги на "безопасный счет", - рассказали в ведомстве.

Барнаулец оформил два кредита на сумму более 300 тысяч рублей и перевел деньги. Только после этого  он осознал, что общался с мошенниками.

Ранее 58-летний житель Алтая взял в трех банках кредит и отдал 1,5 млн рублей на "замену сим-карты".

Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность. Если неизвестный говорит о неком "безопасном счете" - это действуют мошенники. При поступлении сообщений/телефонных звонков о проблемах с банковскими картами или счетами следует лично позвонить или обратиться в банк.

Барнаул Мошенники

Комментарии 6

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Гость

13:47:37 12-08-2024

Мне жалко людей, государство расписались в своем бессилии.

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Мусик

14:08:19 12-08-2024

Гость (13:47:37 12-08-2024) Мне жалко людей, государство расписались в своем бессилии.... деньги детям не игрушка

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Гость

14:59:25 12-08-2024

Мусик (14:08:19 12-08-2024) деньги детям не игрушка...
Дуракам деньги не игрушка. И дураки в дурке должны содержаться.

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Гость

15:19:33 12-08-2024

Гость (14:59:25 12-08-2024) Дуракам деньги не игрушка. И дураки в дурке должны содер... Если тебя захотят обмануть, то обманут можешь не сомневаться.

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Мусик

16:03:05 12-08-2024

Гость (15:19:33 12-08-2024) Если тебя захотят обмануть, то обманут можешь не сомневаться... посопротивляться-то надо. хотя безопасный щет это классика вообще.
соглашусь с 14:59:25 12-08-2024 - дураки в дурке должны содержаться. под мягким присмотром.

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Гость

18:25:53 12-08-2024

Гость (14:59:25 12-08-2024) Дуракам деньги не игрушка. И дураки в дурке должны содер...
Да я прекрасно понимаю, почему ставят минуса. Это проблема современного мира. И АК в частости. Народ тупеет. Глупеет. Быдлеет. Но все же пытается сопротивляться информации, что он такой. Хоть это утешает. А писавшему, что меня могут обмануть, скажу, что сто раз пытались. Отстали. Года два нет звонков на телефон, разве что туповатой рекламы. Все от человека зависит. Кто хочет быть обманутым, того обязательно обманут. Ну и я скажу - поделом.

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