В Бийске пенсионерка потратила 12 тысяч рублей с найденной карты и попала под статью
Женщина оплатила продукты семь раз, а также отправила с картой сына в комиссионный магазин
21 февраля 2025, 13:15, ИА Амител
В Бийске полицейские задержали 59-летнюю женщину, которая нашла на улице чужую банковскую и оплатила ею покупки в магазине.
Как рассказали в МВД Алтайского края, 20-летняя девушка ходила за продуктами, а ближе к вечеру ей стали приходить сообщения о списании денег: за час с карты ушло порядка 12 тысяч рублей.
Горожанка поняла, что потеряла платежное средство, и обратилась в полицию.
"Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 59-летняя жительница наукограда. Задержанная рассказала, что нашла чужую карту на улице. С ее помощью женщина оплатила свои покупки в продуктовом магазине семь раз. Потом найденный "пластик" она передала сыну и отправила его в комиссионный магазин приобрести технику. Молодой человек купил телефон и наушники. Однако с покупками прошлось расстаться", – рассказали в ведомстве.
В отношении бийчанки возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде.
13:23:22 21-02-2025
Вот что за шлак у людей в голове.
16:51:33 21-02-2025
Гость (13:23:22 21-02-2025) Вот что за шлак у людей в голове.... халява это всё халява а потом глазки удивленные делают приговаривая а чо такова.
и правда подумаешь одна умалишенная потеряла карту а другая воспользовалась зная про статью и прочее.
17:26:16 21-02-2025
Прожжённых аферистов, сделавших обворовывание граждан своей "профессией", годами не могут выявить, а старушку, которой по божьей милости посчастливилось найти чью-то банковскую карту и воспользоваться ею (увы, себе на беду), оперативно вычислили и экстренно уголовное дело шьют!?
21:38:51 21-02-2025
Гость (17:26:16 21-02-2025) Прожжённых аферистов, сделавших обворовывание граждан своей ... какая старушка? ей 59 лет. это просто взрослая женщина.
21:40:35 21-02-2025
Гость (17:26:16 21-02-2025) Прожжённых аферистов, сделавших обворовывание граждан своей ... а воровку должны были поощрить или что? и причем тут другие граждане? вы малолетний провокатор?
23:19:28 21-02-2025
Гость (17:26:16 21-02-2025) Прожжённых аферистов, сделавших обворовывание граждан своей ... Бабуля, вы чего неврничаете.
Амнистия вам будет.