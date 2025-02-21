В Бийске пенсионерка потратила 12 тысяч рублей с найденной карты и попала под статью

Женщина оплатила продукты семь раз, а также отправила с картой сына в комиссионный магазин

21 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: Stephen Phillips / unsplash.com

В Бийске полицейские задержали 59-летнюю женщину, которая нашла на улице чужую банковскую и оплатила ею покупки в магазине.

Как рассказали в МВД Алтайского края, 20-летняя девушка ходила за продуктами, а ближе к вечеру ей стали приходить сообщения о списании денег: за час с карты ушло порядка 12 тысяч рублей.

Горожанка поняла, что потеряла платежное средство, и обратилась в полицию.

"Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 59-летняя жительница наукограда. Задержанная рассказала, что нашла чужую карту на улице. С ее помощью женщина оплатила свои покупки в продуктовом магазине семь раз. Потом найденный "пластик" она передала сыну и отправила его в комиссионный магазин приобрести технику. Молодой человек купил телефон и наушники. Однако с покупками прошлось расстаться", – рассказали в ведомстве.

В отношении бийчанки возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде.