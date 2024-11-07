В Бийске поезд насмерть сбил ребенка
Несмотря на сигналы и торможение, трагедию предотвратить не получилось
07 ноября 2024, 12:40, ИА Амител
Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru
26 октября на железнодорожном перегоне Бийск – Чемровка пригородный поезд сбил ребенка насмерть. Об этом сообщили в администрации наукограда.
"Несмотря на подаваемые оповестительные сигналы большой громкости и применение экстренного торможения, наезд предотвратить не удалось", – говорится в сообщении.
В мэрии подчеркивают: на участке железной дороги Бийск – Чемровка за 2024 год получили травмы три человека, двое из которых погибли. Основная причина – пересечение путей в неположенных местах.
13:05:32 07-11-2024
В наушниках и капюшоне?
13:14:16 07-11-2024
Ну наверное подчеркивать уже надо прекращать, а необходимо проанализировать ситуацию и принять реальные меры которые бы не позволили физически попасть на железнодорожные пути. Почему люди выбирают эти маршруты? Что можно сделать чтобы предотвратить повторяющиеся трагедии? Вплоть до установки с обеих сторон заборов на опасных участках.
15:37:01 07-11-2024
Гость (13:14:16 07-11-2024) Ну наверное подчеркивать уже надо прекращать, а необходимо п... ответ прост, не реально отгородить все жд пути, ты представляешь сколько км путей по всей россии?
где взять столько заборов? и потом русскому человеку ничего не мешает перелезть через забор или прокусить если забор рябица.
По теме ребенок явно был в капюшоне и в наушниках.
А люди выбирают такие пути по одной простой причине так быстрее.
Многие даже по пешеходнику в 100 метрах не переходят а прут напролом ибо так быстрее.
21:49:38 07-11-2024
, Как ,как можно не услышать как идёт поезд ?Там и грохот и гудок и земля ходуном ходит !