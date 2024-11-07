В Бийске поезд насмерть сбил ребенка

Несмотря на сигналы и торможение, трагедию предотвратить не получилось

07 ноября 2024, 12:40, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

26 октября на железнодорожном перегоне Бийск – Чемровка пригородный поезд сбил ребенка насмерть. Об этом сообщили в администрации наукограда.

"Несмотря на подаваемые оповестительные сигналы большой громкости и применение экстренного торможения, наезд предотвратить не удалось", – говорится в сообщении.

В мэрии подчеркивают: на участке железной дороги Бийск – Чемровка за 2024 год получили травмы три человека, двое из которых погибли. Основная причина – пересечение путей в неположенных местах.