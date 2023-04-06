В Минприроды прокомментировали складирование ядовитых отходов в Бийске

Всего на территории региона складируется около 4 тысяч тонн бесхозных отходов

06 апреля 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Минприроды рассказали, что будет с ядовитыми отходами, которые собираются хранить в Бийске. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Химикаты будут хранить, а не утилизировать. Склад, где они будут находиться, расположен в километре от жилых построек и в восьми километрах от Бии. Каждый год на обеспечение хранения будут выделять 3,35 млн рублей.

Отмечается, что всего в крае складируется около 4 тысяч тонн бесхозных отходов. Для этого оборудованы восемь помещений. Одно из них расположено в Бийске.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в правительство региона поступают обращения от обеспокоенных жителей Бийска по поводу "склада химикатов".