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В Минприроды прокомментировали складирование ядовитых отходов в Бийске

Всего на территории региона складируется около 4 тысяч тонн бесхозных отходов

06 апреля 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Минприроды рассказали, что будет с ядовитыми отходами, которые собираются хранить в Бийске. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Химикаты будут хранить, а не утилизировать. Склад, где они будут находиться, расположен в километре от жилых построек и в восьми километрах от Бии. Каждый год на обеспечение хранения будут выделять 3,35 млн рублей.

Отмечается, что всего в крае складируется около 4 тысяч тонн бесхозных отходов. Для этого оборудованы восемь помещений. Одно из них расположено в Бийске.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в правительство региона поступают обращения от обеспокоенных жителей Бийска по поводу "склада химикатов".

Бийск Экология

Комментарии 7

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Гость

11:49:05 06-04-2023

Ужас! Край превращается в свалку токсических отходов! А про деньги- раз выделят а потом все своруют. И потечет СМЕРТЬ по великой матушке Оби. И это все с благими намерениями и заботой о жителях края!

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Гость

14:48:23 06-04-2023

Гость (11:49:05 06-04-2023) Ужас! Край превращается в свалку токсических отходов! А про ... Как он превращается? Эти пестициды и так уже были в крае, но на 8 складах. Теперь собирают на один, чтобы оттуда все скопом и вывезти из края. Башкой думай, прежде чем ужас орать

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Гость

12:00:55 06-04-2023

Для этого оборудованы восемь помещений. Одно из них расположено в Бийске." Где остальные 7?

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Гость

13:12:12 06-04-2023

Откуда родом эти химотходы, почему не рассказали?

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Гость

14:34:45 06-04-2023

Гость (13:12:12 06-04-2023) Откуда родом эти химотходы, почему не рассказали?... Накупили частники поля обрабатывать - фермеры всякие. Но не нужно стало, а сроки годности проходят. По закону надо сдавать на спецсклады. Их в крае 8. Один из них под Бийском. Там тоже эта химоза хранится давно, и никто не орал. Теперь федералы сказали собрать всю гадость и вывезти из края на утилизацию куда-то, где есть специальная машинка по истреблению химии. Вот и собирают в одном месте, где есть нормлаьный склад, умные химики, знающие толк в хранении, и железная дорога для отправки поездами за пределы края. Ну и парикиньте, где это у нас такие условия? В наукограде. Вот и вся проблема, высосанная из пальца, в которой никто даже разобраться не хочет, но поорать все горазды.

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Наталья

13:43:35 06-04-2023

Вчера утилизировать собирались, сегодня уже хранить. Завтра привезут и бросят

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Андрей

14:50:53 06-04-2023

Где ,,Народный фронт,,?

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