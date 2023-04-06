В Минприроды прокомментировали складирование ядовитых отходов в Бийске
Всего на территории региона складируется около 4 тысяч тонн бесхозных отходов
06 апреля 2023, 11:31, ИА Амител
В Минприроды рассказали, что будет с ядовитыми отходами, которые собираются хранить в Бийске. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Химикаты будут хранить, а не утилизировать. Склад, где они будут находиться, расположен в километре от жилых построек и в восьми километрах от Бии. Каждый год на обеспечение хранения будут выделять 3,35 млн рублей.
Отмечается, что всего в крае складируется около 4 тысяч тонн бесхозных отходов. Для этого оборудованы восемь помещений. Одно из них расположено в Бийске.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в правительство региона поступают обращения от обеспокоенных жителей Бийска по поводу "склада химикатов".
11:49:05 06-04-2023
Ужас! Край превращается в свалку токсических отходов! А про деньги- раз выделят а потом все своруют. И потечет СМЕРТЬ по великой матушке Оби. И это все с благими намерениями и заботой о жителях края!
14:48:23 06-04-2023
Гость (11:49:05 06-04-2023) Ужас! Край превращается в свалку токсических отходов! А про ... Как он превращается? Эти пестициды и так уже были в крае, но на 8 складах. Теперь собирают на один, чтобы оттуда все скопом и вывезти из края. Башкой думай, прежде чем ужас орать
12:00:55 06-04-2023
Для этого оборудованы восемь помещений. Одно из них расположено в Бийске." Где остальные 7?
13:12:12 06-04-2023
Откуда родом эти химотходы, почему не рассказали?
14:34:45 06-04-2023
Гость (13:12:12 06-04-2023) Откуда родом эти химотходы, почему не рассказали?... Накупили частники поля обрабатывать - фермеры всякие. Но не нужно стало, а сроки годности проходят. По закону надо сдавать на спецсклады. Их в крае 8. Один из них под Бийском. Там тоже эта химоза хранится давно, и никто не орал. Теперь федералы сказали собрать всю гадость и вывезти из края на утилизацию куда-то, где есть специальная машинка по истреблению химии. Вот и собирают в одном месте, где есть нормлаьный склад, умные химики, знающие толк в хранении, и железная дорога для отправки поездами за пределы края. Ну и парикиньте, где это у нас такие условия? В наукограде. Вот и вся проблема, высосанная из пальца, в которой никто даже разобраться не хочет, но поорать все горазды.
13:43:35 06-04-2023
Вчера утилизировать собирались, сегодня уже хранить. Завтра привезут и бросят
14:50:53 06-04-2023
Где ,,Народный фронт,,?