В Бийске потушили крупный пожар в частном доме на две квартиры

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров

03 декабря 2024, 10:42, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Пожар в двухквартирном частном доме потушили в Бийске, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание произошло на улице Лермонтова 2 декабря. В тушении участвовали три пожарных автоцистерны и 12 человек личного состава. Огонь повредил потолочное перекрытие и кровлю на площади около 50 квадратных метров.

"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил эксплуатации печного отопления", – отметили в МЧС.

Еще один пожар в этот же день потушили в переулке Мартьянова: там на пяти "квадратах" горела квартира на первом этаже пятиэтажки.

Всего за 2 декабря в крае ликвидировали 18 возгораний, в том числе 12 – в жилом секторе. В Барнауле потушили один пожар.