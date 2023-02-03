В Бийске поймали агрессивную собаку, которая кидалась на детей и взрослых у школы

Оставшиеся на территории особи не опасны для окружающих — они стерилизованы и привиты

03 февраля 2023, 16:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первое выездное совещание рабочей группы по решению проблемы с бездомными собаками в Бийске состоялось 2 февраля. Как сообщает "Бийский рабочий", специалисты мэрии и представители общественности собрались на территории школы № 17, где в последнее время происходили нападения агрессивных животных на детей.

Как отметил мэр Виктор Щигрев, проблема в районе этого учебного заведения решена – на днях тут поймали собаку, которая агрессивно вела себя по отношению к людям. Чтобы выявить животное, зоозащитники дежурили у территории – нужно было выяснить, какая именно особь проявляла агрессию.

До конца своих дней, или же до момента появления нового хозяина, будет находиться в приюте. Те особи, которые остаются здесь жить дальше, по словам зоозащитников, никакой опасности людям не представляют, они стерилизованы и привиты.