НОВОСТИБийск

В Бийске поймали агрессивную собаку, которая кидалась на детей и взрослых у школы

Оставшиеся на территории особи не опасны для окружающих — они стерилизованы и привиты

03 февраля 2023, 16:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Первое выездное совещание рабочей группы по решению проблемы с бездомными собаками в Бийске состоялось 2 февраля. Как сообщает "Бийский рабочий", специалисты мэрии и представители общественности собрались на территории школы № 17, где в последнее время происходили нападения агрессивных животных на детей.

Как отметил мэр Виктор Щигрев, проблема в районе этого учебного заведения решена – на днях тут поймали собаку, которая агрессивно вела себя по отношению к людям. Чтобы выявить животное, зоозащитники дежурили у территории – нужно было выяснить, какая именно особь проявляла агрессию. 

До конца своих дней, или же до момента появления нового хозяина, будет находиться в приюте. Те особи, которые остаются здесь жить дальше, по словам зоозащитников, никакой опасности людям не представляют, они стерилизованы и привиты.

 

Комментарии 16

  • Не хотела чтобы двуногие развивались
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Это волкособы, по новому закону должны быть немедленно отстреляны!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • По закону теперь можно делать так - отлавливать - Вывозить в лес - Выпускать и сразу же отстреливать. Эффективно, просто, дешево, а главное - законно. В лесу - значит волкособа. Всех собак надо давно отстрелять!! Развелось шовла пройти не где.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Забрали самую молодую Джульку, она и не кидалась, а вот Милка осталась, которая постоянно агрессию проявляет и Дружок, но он старенький, скорее за компанию гавкает, так что не искажайте настоящее положение дел, опять отчитались для галочки?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Вот это новость!!!))) Их ещё ого-го!!!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, зато всех убедили, что остальные собаки угрозы не представляют. Собаки по секрету видно поделились. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Бездомные собаки живут рядом со школой, таким образом, безопасные условия детям к сожалению не обеспечены.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • По закону теперь можно делать так - отлавливать - Вывозить в лес - Выпускать и сразу же отстреливать. ------ Теперь собак будут на расстрел в лес возить? Вроде смешно, но хоть так, хорошо что дело сдвинулось с мёртвой точки. Отстрел при попытке к бегству...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, подленько писать имена ни в чем неповинных животных, которые живут ни один год в этом микрорайоне. Там на небесах придётся ответить за такой никчëмный гнев
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько бессмысленной работы, все при деле, ходят вылавливают, людей опрашиваю, караулят, эффект нулевой, все расходы надо высчитывать с депутатов которые принимали этот закон.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, подленько писать неправду, да ещё называть имена. Побойтесь... Бог всё расставит на места и очень скоро.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Так уже депутаты решили : 2002100 налогоплательщики города заплатят из своего кармана, песика увезут, стерилизуют, и вернут назад, к школе, к подъезду. Нас спросили? Нет. А у депутата зато новая машина. подороже.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Этих бы здоровых 10 мужиков на фронт, с врагом воевать.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • подленько писать имена ни в чем неповинных животных----у животных имена.... клиника зоошизы
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Пусть Зооши, зато человеки
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, зоошизы или зооши. Да какая разница? Лишь бы душа была
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Убрали одного вожака, другой появится... Вообще по Бийску и Барнаулу уже несколько лет опасно ходить из-за собак
    06 февраля, Гость   Ответить
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