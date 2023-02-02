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Неизвестные отстреливают бродячих собак в Барнауле

Мужчина, обнаруживший трупы животных, вызвал на место полицию, которая осмотрела тела убитых друзей человека

02 февраля 2023, 22:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле неизвестные отстреливают собак. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", тела убитых животных были найдены возле клуба "Форсаж" на улице Кутузова, а также на Власихинской. 

Обнаруживший тела собак мужчина вызвал на место полицию. По его словам, когда он их увидел, они были ещё тёплыми, под ними растаял снег. Сколько "друзей человека" пострадало от действий злоумышленников – не уточняется. 

Напомним, что ранее краевой парламент, а точнее – его аграрный комитет, в очередной раз вернулся к теме бродячих животных. На этот раз защищать жизнь и здоровье людей и скота собираются не от брошенных домашних собак, а от давно одичавших и породнившихся с волками – волкособах.

Комментарии 36

  • Проклятые чудовища!Да покорают вас силы небесные за несчастных голодных животинок,чтобы вы также как и они погибли в мучениях!!!Нелюди((((
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Спасибо, Господи! Наконец-то начали отстреливать проклятых волкособов. Рвут, грызут кошек, людей, детей. Добро пожаловать и к нам на Старый Силикатный, в гаражные кооперативы, к железной дороге.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Объявляем сбор средств на патроны вольному стрелку! Молодец!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • они погибли в мучениях!!! От пули гибель совсем не мучительная. Если настолько гуманны- нужны патроны с лекарством для умерщвления.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Вам самим от себя не противно??? Как с такой злостью живете ЛЮДОСОБЫ?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Бездействие власти привело к таким мерам. Жестоко-да, но это во благо ЛЮДЕЙ. А жалость свою выражают те, на кого эти стаи собак не нападали!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Слава народному мстителю!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Кто то большой молодец. Вообще всех бы по городу недособак прикончил, было бы здорово.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Слава народному мстителю!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Действия правильные. Выбор между человеком и собакой очевиден. Только так можно снизить риски для человеческой жизни.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошее дело. Впору начать сбор денег для стрелка на патроны и адвоката
    03 февраля, Гость   Ответить
  • правильно делают, пройти вечером страшно, и за детей страшно, если администрация не может навести порядок!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Молодец стрелок! С этими зоозащитниками собачня расплодилась не по детски, отличный и действенный метод только такой. Молодчик, спасибо тебе! Как много у тебя работы, на патроны бы тысячу перевел, Кутузова, чтобы лучше почистил
    03 февраля, Гость   Ответить
  • трупы бы еще убирал за собой...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • респект
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Правильно, собаки опасные хищники, в СССР нормальные законы были, отлавливали и усыпляли.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • это были волкособы.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • какие они мне друзья, псины вонючие. А тот кто полицию вызвал (рыдая небось) недоделок)))
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Жестоко-да, но это во благо ЛЮДЕЙ. А жалость свою выражают те, на кого эти стаи собак не нападали! -------- а вас потом надо жалеть? когда эти "мстители" поднимут оружие против тех кто по их мнению недочеловеки. кстати для них и им подобным это может во благо людей.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • "Вы звери, господа!" Увы.......
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Дружище! Потом к нам в Рубцовск! Я тебя у себя поселю, на полном пансионе. Лично меня собаки не трогают, но пару раз в год приходится отбивать детей. Причем один раз пришлось отбиваться ещё и от бабульки-собаколюбки. И на последок: друзья! Любите кошек!!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • потом надо жалеть? когда эти "мстители" поднимут оружие против тех кто по их мнению недочеловеки--- зоошизу нельзя отстреливать. Они по законодательству такие же граждане, как и нормальные здоровые люди.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще-то собак тож нельзя просто так отстреливать - Частью 1 ст. 245 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в СССР не было столько бродячих собак , да и домашних в таких количествах не было
    03 февраля, Гость   Ответить
  • В следующую жизнь вас побыстрее в роли собаки.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Виноваты те, кто заводит собак, и потом выкидывает на улицу. Чаще это большие дворняги с частного сектора. Их отлавливают, стерилизуют, а количество не уменьшается, наоборот, растет. Виноваты мы с вами, мы считаем собак игрушками. Можно завести, можно выкинуть. Гуманность в том, чтобы увидеть и предотвратить ситуацию в целом
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Я за, раз ответственные не шевелятся. Постоянно в страхе хожу и дети!!! Так как у нас рядом с домом стройка уже 5 лет, их очень много развелось.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не переживайте, покормите собачек своим ребенком
    03 февраля, Гость   Ответить
  • убейте пожалуйста псину на ул Нахимова возле музыкальной школы. ну реально достала на всех кидается кучу народу перепугала уже. Живет под балконом соседнего дома.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Чел, от души. Если эти дегенераты не могут ничего решить, то выход только такой. На Булыгино загляни, а то эти твари постоянно мусорные мешки разрывают, да кошек сколько загрызли.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Из детства. У деда жил милый песель, звали дружок, ну дворняга, верная, с умными глазами, все как положено. И единожды играючи меня (тогда лет 4) песель возьми да тяпни. Дед не долго думая сделал из проволоки петлю, повесил песеля на воротах, чтоб долго не мучился оглоушил его палкой по бошке. Потом из этого дружка сделал у скорняка шапку, шапка до сих пор в гараже. Дружка жалко не особо было мне, нечего кусаться больно.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • какая гуманность вы чекнулись тут что ли все. Это ПСЫ!!!!! ТУПЫЕ ЗЛЫЕ ПСЫ!!!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • тупые злые живодеры достали уже. дождетесь скоро. самих отстреливать будут.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • тупые злые живодеры достали уже. дождетесь скоро. самих отстреливать будут.---- а может, всё же вас? Зоошизиков? Терпимость к собачкам такая же мерзость как и пропаганда ЛГБТ, навязанная коллективным западом. Не может физически и умственно здоровый половозрелый человек переживать за животное больше, чем за другого человека. Ату вас, зоошиза
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Вот за таких как Вы точно переживать не нужно , потому как недостойны , потому как кроме своего эго ничего не чувствуете . Добрым быть непросто , и не только к людям , а ко всему , что нас окружает .
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Проблема огромных стай диких собак безусловно есть, и это в какой-то степени часть её решения, но и прямо так делать не совсем правильно... Должны специальные службы быть которые бы их увозили, а не бросили так
    06 февраля, Гость   Ответить
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