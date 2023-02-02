Неизвестные отстреливают бродячих собак в Барнауле

Мужчина, обнаруживший трупы животных, вызвал на место полицию, которая осмотрела тела убитых друзей человека

02 февраля 2023, 22:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле неизвестные отстреливают собак. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", тела убитых животных были найдены возле клуба "Форсаж" на улице Кутузова, а также на Власихинской.

Обнаруживший тела собак мужчина вызвал на место полицию. По его словам, когда он их увидел, они были ещё тёплыми, под ними растаял снег. Сколько "друзей человека" пострадало от действий злоумышленников – не уточняется.

Напомним, что ранее краевой парламент, а точнее – его аграрный комитет, в очередной раз вернулся к теме бродячих животных. На этот раз защищать жизнь и здоровье людей и скота собираются не от брошенных домашних собак, а от давно одичавших и породнившихся с волками – волкособах.