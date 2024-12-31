В Бийске при пожаре в девятиэтажке пострадал ребенок
Предварительно установлено, что пожар начался из-за неосторожного курения
31 декабря 2024, 16:25, ИА Амител
В Бийске произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома на улице Трофимова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров – вспыхнули вещи и мебель в одной из комнат.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, задействовав 23 человека личного состава. Из-за сильного задымления спасатели работали в звеньях газодымозащитной службы.
Всего на пожаре спасены девять человек. Однако пострадал трехлетний ребенок – он получил отравление продуктами горения и был доставлен в детскую городскую больницу.
"Предварительная причина происшествия – неосторожность при курении", – рассказали спасатели.
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