В Бийске при пожаре в девятиэтажке пострадал ребенок

Предварительно установлено, что пожар начался из-за неосторожного курения

31 декабря 2024, 16:25, ИА Амител

Пожар в Бийске / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Бийске произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома на улице Трофимова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров – вспыхнули вещи и мебель в одной из комнат.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, задействовав 23 человека личного состава. Из-за сильного задымления спасатели работали в звеньях газодымозащитной службы.

Всего на пожаре спасены девять человек. Однако пострадал трехлетний ребенок – он получил отравление продуктами горения и был доставлен в детскую городскую больницу.