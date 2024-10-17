В Бийске продавец перевела мошенникам 30 тыс. рублей из кассы магазина

Злоумышленницу задержали в Самарской области

17 октября 2024, 13:30, ИА Амител

Смартфон в руках / Фото: pxhere.com

Жительница Бийска, работающая продавцом в мясном отделе, приняла мошенницу за жену директора магазина, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, женщина ответила на звонок по рабочему телефону. Голос на другом конце провода сказал, что скоро привезут рекламные баннеры, и их нужно оплатить. Подчиненная взяла из кассы 30 тыс. рублей и внесла по указанным реквизитам.

Позже женщина пыталась перезвонить хозяйке, потому что так и не получила доставку. Однако абонент находился вне зоны действия. Выяснилось, что указаний на оплату не было. Потерпевшая обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Аферисткой оказалась 36-летняя жительница Самарской области. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.