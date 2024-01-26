В Бийске пропала холодная вода из-за крупной аварии
В администрации наукограда не знают, когда холодное водоснабжение в городе будет восстановлено
26 января 2024, 10:20, ИА Амител
В Бийске из-за порыва на трубе диаметром 1000 мм, произошедшего в 01:15 ночи 26 января на улице Крепостной, возникли проблемы с холодным водоснабжением, пишет "Бийский рабочий".
"Бийчане сообщают об отсутствии холодной воды в жилых домах и на городских предприятиях. Там, где вода есть, отмечают ее слабый напор", – информирует издание.
Глава города Виктор Щигрев дал поручение организовать подвоз холодной воды для жителей. Сейчас прорабатывается вопрос, в каком объеме требуется вода и где и в какое время ее будут подвозить.
Щигрев в своем Telegram-канале указал, что работы на месте аварии активно продолжаются.
"Сотрудники аварийной бригады МУП "Водоканал" делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать воду в дома", – написал глава города.
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