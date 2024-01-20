В Барнауле устранили аварию, из-за которой сотни домов оставались без холодной воды
С повреждением на трубопроводе разбирались с утра 20 января
20 января 2024, 18:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле по улице Аванесова, 60, устранили повреждение на водопроводе. Из-за аварии с утра 20 января без холодной воды оставались сотни домов.
"Барнаульский водоканал устранил повреждение на водопроводной сети диаметром 160 мм по адресу ул. Аванесова, 60. Водоснабжение в домах восстановлено", – рассказали в мэрии.
21:56:28 20-01-2024
Это как раз напротив моих родителей было. Молодцы, оперативно устранили.