В Бийске пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе "Кубок единства"
Одним из гостей мероприятия станет Александр Карелин – сенатор РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой России
29 октября 2024, 09:14, ИА Амител
В Бийске с 1 по 3 ноября пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе "Кубок единства". Это будут уже 13-е по счету соревнования, но именно в этом году они впервые проходят в статусе всероссийских.
Вход свободный. Дата проведения – 1-3 ноября:
- 1 ноября в 14:00 – мастер-класс. Спорткомплекс "Заря" (ул. Радищева, 20/2);
- 2 ноября в 10:00 – начало соревнований, в 15:00 – торжественное открытие. Ледовая арена "Прогресс" (ул. Воинов-Интернационалистов, 80в);
- 3 ноября – финальные схватки и торжественное закрытие. Ледовая арена "Прогресс".
Организаторами турнира выступили администрация наукограда и Федерация спортивной борьбы Бийска.
"Для Бийска это не только престижно, но и ответственно. Уверен, что всероссийский турнир "Кубок единства" пройдет на высоком уровне. Спортивное мероприятие посвящено поддержке президента России Владимира Путина и защитникам нашего Отечества", – ранее написал в своем Telegram-канале глава города Виктор Щигрев.
Гости мероприятия:
- Александр Карелин – сенатор РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой России;
- Алексей Мишин – победитель Олимпийских игр, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России;
- Владимир Чебоксаров – серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР;
- Александр Игнатенко – двукратный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР;
- Адам Курак – двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира, двукратный чемпион мира среди военнослужащих, заслуженный мастер спорта России;
- Василий Теплоухов – двукратный обладатель Кубка мира, призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта России.
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