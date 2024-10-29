В Бийске пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе "Кубок единства"

Одним из гостей мероприятия станет Александр Карелин – сенатор РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой России

29 октября 2024, 09:14, ИА Амител

Греко-римская борьба / Фото: Федерация спортивной борьбы России / wrestrus.ru

В Бийске с 1 по 3 ноября пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе "Кубок единства". Это будут уже 13-е по счету соревнования, но именно в этом году они впервые проходят в статусе всероссийских.

Вход свободный. Дата проведения – 1-3 ноября:

1 ноября в 14:00 – мастер-класс. Спорткомплекс "Заря" (ул. Радищева, 20/2);

– мастер-класс. Спорткомплекс "Заря" (ул. Радищева, 20/2); 2 ноября в 10:00 – начало соревнований, в 15:00 – торжественное открытие. Ледовая арена "Прогресс" (ул. Воинов-Интернационалистов, 80в);

– начало соревнований, в – торжественное открытие. Ледовая арена "Прогресс" (ул. Воинов-Интернационалистов, 80в); 3 ноября – финальные схватки и торжественное закрытие. Ледовая арена "Прогресс".

Организаторами турнира выступили администрация наукограда и Федерация спортивной борьбы Бийска.

"Для Бийска это не только престижно, но и ответственно. Уверен, что всероссийский турнир "Кубок единства" пройдет на высоком уровне. Спортивное мероприятие посвящено поддержке президента России Владимира Путина и защитникам нашего Отечества", – ранее написал в своем Telegram-канале глава города Виктор Щигрев.

Гости мероприятия: