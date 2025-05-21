В Бийске раскрыли жестокое убийство, совершенное семь лет назад
В 2017 году бийчанин убил 82-летнюю женщину, все эти годы он скрывался под Ростовом
21 мая 2025, 18:40, ИА Амител
В Бийске 65-летнего мужчину признали виновным в особо тяжком преступлении, совершенном семь лет назад, сообщили в региональном СК.
Следствием и судом установлено, что с начала октября 2017 года мужчина находился на своем дачном участке в одном из садоводств Бийска. 14 октября к нему приехали сожительница и ее 82-летняя подруга, все они стали выпивать.
"В обеденное время, когда гражданская супруга уехала домой, ее подруга осталась с фигурантом наедине и начала проявлять к нему знаки внимания. Испытывая неприязнь к пожилой женщине, злоумышленник нанес ей множественные телесные повреждения. Увидев, что потерпевшая не подает признаков жизни, с целью сокрытия следов совершенного преступления он замотал ее тело в полиэтилен и на садовой тележке вывез к заброшенному участку, где сбросил в яму и закопал, забросав сухими ветками", – рассказали в ведомстве.
Через некоторое время правоохранители получили сообщение об исчезновении пожилой женщины. Преступник, понимая, что у следствия могут появиться доказательства, уехал в Ростов-на-Дону. В марте 2018 года нашли тело потерпевшей.
Следователи и полицейские не прекращали искать злоумышленника на протяжении семи лет. В ноябре 2024 года его задержали на территории Ростовской области. Под тяжестью доказательств преступник дал признательные показания. При проверке показаний на месте он подробно рассказал об обстоятельствах содеянного.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание и признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии, назначив наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – заключили в СК.
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