В Бийске раскрыли жестокое убийство, совершенное семь лет назад

В 2017 году бийчанин убил 82-летнюю женщину, все эти годы он скрывался под Ростовом

21 мая 2025, 18:40, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске 65-летнего мужчину признали виновным в особо тяжком преступлении, совершенном семь лет назад, сообщили в региональном СК.

Следствием и судом установлено, что с начала октября 2017 года мужчина находился на своем дачном участке в одном из садоводств Бийска. 14 октября к нему приехали сожительница и ее 82-летняя подруга, все они стали выпивать.

"В обеденное время, когда гражданская супруга уехала домой, ее подруга осталась с фигурантом наедине и начала проявлять к нему знаки внимания. Испытывая неприязнь к пожилой женщине, злоумышленник нанес ей множественные телесные повреждения. Увидев, что потерпевшая не подает признаков жизни, с целью сокрытия следов совершенного преступления он замотал ее тело в полиэтилен и на садовой тележке вывез к заброшенному участку, где сбросил в яму и закопал, забросав сухими ветками", – рассказали в ведомстве.

Через некоторое время правоохранители получили сообщение об исчезновении пожилой женщины. Преступник, понимая, что у следствия могут появиться доказательства, уехал в Ростов-на-Дону. В марте 2018 года нашли тело потерпевшей.

Следователи и полицейские не прекращали искать злоумышленника на протяжении семи лет. В ноябре 2024 года его задержали на территории Ростовской области. Под тяжестью доказательств преступник дал признательные показания. При проверке показаний на месте он подробно рассказал об обстоятельствах содеянного.