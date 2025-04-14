Житель Алтая, убивший жену за отказ покупать алкоголь, получил 11 лет колонии

Осужденный поджег дом, чтобы сымитировать несчастный случай

14 апреля 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Суд вынес приговор жителю Егорьевского района, который убил жену и поджег дом, сообщили в алтайском СК.

Установлено, что 10 апреля прошлого года осужденный вместе с супругой распивал спиртное. Между ними вспыхнул конфликт, причиной которому послужил отказ женщины купить алкоголь.

"В результате ссоры злоумышленник снял настенный кухонный шкаф и бросил его в жену, попав ей в голову. От удара потерпевшая упала на пол, после чего мужчина поставил над ней предметы мебели с целью невозможности беспрепятственно встать и покинуть дом, а затем облил помещение бензином и поджег. После этого он скрылся с места происшествия. Смерть 43-летней потерпевшей наступила на месте преступления от отравления продуктами горения", – говорится в сообщении.

Осужденный попытался замаскировать убийство под несчастный случай, но уйти от ответственности ему не удалось. Следователи выявили криминальный характер смерти женщины и причастность ее мужа.

Мужчину обвинили в убийстве и умышленном уничтожении имущества путем поджога. Суд приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.