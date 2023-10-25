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В Бийске разгорелся скандал из-за "частной" парковки во дворе дома

Один из жителей дома на улице Ударной пожаловался на столбики с цепями, которые установили на придомовой территории

25 октября 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"
Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске разразился скандал из-за "частной" парковки во дворе дома. Один из горожан, проживающий на улице Ударной, 71, пожаловался в сообществе "Инцидент Бийск" на столбики с цепями, которые установили на придомовой территории.

"Интересно, есть ли разрешение на это ограждение? Как и у кого узнать подобную информацию? В гости приезжали, авто ставили, все норм, а тут вдруг хозяева придворовой территории нарисовались", – написал автомобилист.Мужчина считает, что для установки такого ограждения необходимы документы с разрешениями, а при их отсутствии пригрозил снести столбики с цепями.

Бийск Происшествия

Комментарии 20

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Гость

09:02:21 25-10-2023

Вот это скандал, на первый канал нужно

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Гость

09:05:27 25-10-2023

не увидел на фото цепей. пусть ночью приедет и законопатит замки, чтоб захватчики земельки русской поскакали

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Гость

09:06:07 25-10-2023

а чего скандалить? сносите. нет таких разрешений. не научились еще выдавать. пора двно уже навести порядок на внутридомовых территориях. то колес наложат, то цепей навесят. непорядок

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Гость

09:26:43 25-10-2023

Отдают родители детей в бокс и самбо. Что-бы место парковки могли отбить и в дтп забить и зашугать жертву. Побои не зря декриминализировали.

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Гость

11:06:47 25-10-2023

Гость (09:26:43 25-10-2023) Отдают родители детей в бокс и самбо. Что-бы место парковки ... Сильнее МС по боксу и самбо только МС по стрельбе

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Гость

09:37:12 25-10-2023

Закон тайга, прокурор медведь

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Ужас

09:41:59 25-10-2023

Очень интересно, держите меня в курсе !

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Гость

09:45:13 25-10-2023

Скоро число мигрантов с нашим гражданством преумножится. А они все мма-шники. Пока наши по пивнарям простату и пузо отращивали, они удар, подсечку, бросок ставили...

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Гостя из будущего

09:51:26 25-10-2023

У нас во дворе тоже такие " хозяева " имеются. Территория общая, а " вереврчники " висят с замками, пустые, пока " хозяева" на работе или в отъезде.. А скорые и гости протискивается, как пчёлы в улей! И это видят патрульные авто доблестной полиции.. вывод сами... он в основном не цензурный)

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Гость

09:57:16 25-10-2023

Гостя из будущего (09:51:26 25-10-2023) У нас во дворе тоже такие " хозяева " имеются. Территория о... зубочистки им в замки пихайте если драться не можете!

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Гость

10:12:07 25-10-2023

Гость зубочистки им в замки пихайте суперклея в замок налить

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Гость

10:24:51 25-10-2023

Гостя из будущего (09:51:26 25-10-2023) У нас во дворе тоже такие " хозяева " имеются. Территория о... Если это территория дома, то выделение место конкретному лицу идет через голосование общего собрания. Если земля принадлежит городу, то оформляется аренда данной земли. Надо смотреть разграничение участка. Это может сделать старший по дому.

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Гость

09:54:10 25-10-2023

Шаг вперёд-назад, левой-правой! Замахнулся в нос, ударил в пах, а потом за голову его и об колено! И бить до тех пор пока не спилит свои железяки.

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Гость

10:00:30 25-10-2023

Гость (09:54:10 25-10-2023) Шаг вперёд-назад, левой-правой! Замахнулся в нос, ударил в ... Сударь, да Вам не комменты строчить, а в тренеры надо по рукопашному бою. Какое гениальное комбо тут предложили читателям. Сейчас попробовал на коллеге, он говорит не надо больше, больно очень

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Гость

09:58:16 25-10-2023

Там тросы, которые можно отцепить, открутив гаечным ключом пару гаек.

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читатель

10:18:46 25-10-2023

зимой эти замки на тросиках водой поливать, а летом в скважину зубочисток напихать

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Гость

10:18:55 25-10-2023

баллончик с монтажной пеной (не под пистолет) стоит 300 р, но за эти деньги вам обеспечено незабываемой зрелище

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Гость

10:29:47 25-10-2023

при виде этого захватчика нужно держать в сознании мысль, что он твой главный враг всей жизни. Тогда страх покинет и силы утроятся!

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Гость

10:39:05 25-10-2023

У нас возле жилых домов в центре Барнаула уже 7 лет стоянка грузовиков 8-ми тонников, куда только не писали и не обращались, бесполезно. Ответ-нет там грузовиков, вам кажется. 30 лет страна в хаосе, беззаконие и чиновьечем беспредел.

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гость

13:20:04 25-10-2023

у нас в Барнауле большая часть дворов в старых пятиэтажках перекрыта цепями, постоянно возникают конфликты между автомобилистами и никому из чиновников до этого дела нет

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