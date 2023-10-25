В Бийске разгорелся скандал из-за "частной" парковки во дворе дома

Один из жителей дома на улице Ударной пожаловался на столбики с цепями, которые установили на придомовой территории

25 октября 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске разразился скандал из-за "частной" парковки во дворе дома. Один из горожан, проживающий на улице Ударной, 71, пожаловался в сообществе "Инцидент Бийск" на столбики с цепями, которые установили на придомовой территории.

"Интересно, есть ли разрешение на это ограждение? Как и у кого узнать подобную информацию? В гости приезжали, авто ставили, все норм, а тут вдруг хозяева придворовой территории нарисовались", – написал автомобилист.Мужчина считает, что для установки такого ограждения необходимы документы с разрешениями, а при их отсутствии пригрозил снести столбики с цепями.