В Бийске ребенок травмировал позвоночник на ледяной горке

Мальчика увезли в больницу

25 ноября 2024, 14:57, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Девятилетний бийчанин получил травму позвоночника, катаясь с ледяной горки. Об этом сообщает ССМП Бийска.

Известно, что мальчик столкнулся с другим ребенком, скатываясь с горки на тюбинге. После падения он пожаловался на боль в спине.

Врачи диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника. Пострадавшего увезли в больницу.