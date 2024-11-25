В Бийске ребенок травмировал позвоночник на ледяной горке
Мальчика увезли в больницу
25 ноября 2024, 14:57, ИА Амител
Девятилетний бийчанин получил травму позвоночника, катаясь с ледяной горки. Об этом сообщает ССМП Бийска.
Известно, что мальчик столкнулся с другим ребенком, скатываясь с горки на тюбинге. После падения он пожаловался на боль в спине.
Врачи диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника. Пострадавшего увезли в больницу.
"К сожалению, подобные происшествия регистрируются нами ежегодно. Поэтому очень важно помнить о безопасности. Особую опасность представляют тюбинги. На большой скорости они становятся неуправляемыми. Прежде чем скатиться с горки, оцените обстановку и подумайте о возможных последствиях", – напомнил главный врач Станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.
14:58:50 25-11-2024
горки же запретили? кого накажут?
16:16:30 25-11-2024
Гость (14:58:50 25-11-2024) горки же запретили? кого накажут?... Запретили запрещенные, а разрешенные не запрещали.
16:20:04 25-11-2024
Гость (14:58:50 25-11-2024) горки же запретили? кого накажут?...
Нужно вообще запретить выходить из дома до 18 лет! А то мало ли что!
17:06:18 25-11-2024
Начинается...
21:29:38 25-11-2024
тю. впереди еще десяток смертей от этих горок, люди ж не понимают ничего