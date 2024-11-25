НОВОСТИПроисшествия

В Бийске ребенок травмировал позвоночник на ледяной горке

Мальчика увезли в больницу

25 ноября 2024, 14:57, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Девятилетний бийчанин получил травму позвоночника, катаясь с ледяной горки. Об этом сообщает ССМП Бийска.

Известно, что мальчик столкнулся с другим ребенком, скатываясь с горки на тюбинге. После падения он пожаловался на боль в спине.

Врачи диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника. Пострадавшего увезли в больницу.

"К сожалению, подобные происшествия регистрируются нами ежегодно. Поэтому очень важно помнить о безопасности. Особую опасность представляют тюбинги. На большой скорости они становятся неуправляемыми. Прежде чем скатиться с горки, оцените обстановку и подумайте о возможных последствиях", – напомнил главный врач Станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Суд / Фото: unsplash.com/ Tingey Injury Law Firm

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НОВОСТИПроисшествия
Бийск Происшествия

Комментарии 5

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Гость

14:58:50 25-11-2024

горки же запретили? кого накажут?

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Гость

16:16:30 25-11-2024

Гость (14:58:50 25-11-2024) горки же запретили? кого накажут?... Запретили запрещенные, а разрешенные не запрещали.

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Гость

16:20:04 25-11-2024

Гость (14:58:50 25-11-2024) горки же запретили? кого накажут?...
Нужно вообще запретить выходить из дома до 18 лет! А то мало ли что!

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Musik

17:06:18 25-11-2024

Начинается...

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Гость

21:29:38 25-11-2024

тю. впереди еще десяток смертей от этих горок, люди ж не понимают ничего

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