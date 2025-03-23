В Бийске рецидивист сдал в ломбард телефон, найденный на тротуаре

Полицейские быстро установили человека, пользовавшегося потерянным телефоном, но выяснилось, что он купил его в комиссионном магазине

23 марта 2025, 20:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

25-летний житель Бийска сдал в ломбард телефон, который нашел на тротуаре. Как сообщает МВД Алтайского края, он уже привлекался к уголовной ответственности за продажу чужих вещей.

С заявлением о пропаже телефона в полицию обратился 47-летний бийчанин. Это был телефон его дочери, который она обронила возле школы.

"Сотрудники уголовного розыска установили человека, который пользовался телефоном. Он пояснил, что купил его в комиссионном магазине", – говорится в сообщении.

Полицейские изъяли гаджет и продолжили поиски злоумышленника. В результате правоохранители задержали подозреваемого – 25-летнего бийчанина, сдавшего телефон в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.