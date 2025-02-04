В Бийске рецидивист украл из супермаркета три килограмма красной рыбы

Бийчанин съел похищенное в течение нескольких дней

04 февраля 2025, 16:35, ИА Амител

Красная рыба / Фото: unsplash.com

В Бийске полицейские задержали 37-летнего судимого мужчину, похитившего из магазина более трех килограммов красной рыбы. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

Заявление о краже подала сотрудница магазина. Правоохранители быстро нашли подозреваемого.

Злоумышленник несколько раз возвращался к витрине, пряча рыбу в рюкзак, пока полностью не заполнил его.

"Мужчина рассказал, что зашел в супермаркет, огляделся и быстро положил четыре пласта в рюкзак. Отойдя на несколько метров, он вернулся и взял еще четыре штуки. Через несколько шагов бийчанин вновь передумал уходить. Из той же витрины он забил рюкзак до верха и только тогда ушел", – сказано в публикации.

Похищенное бийчанин съел в течение нескольких дней.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.