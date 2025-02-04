НОВОСТИПроисшествия

В Бийске рецидивист украл из супермаркета три килограмма красной рыбы

Бийчанин съел похищенное в течение нескольких дней

04 февраля 2025, 16:35, ИА Амител

Красная рыба / Фото: unsplash.com
Красная рыба / Фото: unsplash.com

В Бийске полицейские задержали 37-летнего судимого мужчину, похитившего из магазина более трех килограммов красной рыбы. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

Заявление о краже подала сотрудница магазина. Правоохранители быстро нашли подозреваемого.

Злоумышленник несколько раз возвращался к витрине, пряча рыбу в рюкзак, пока полностью не заполнил его.

"Мужчина рассказал, что зашел в супермаркет, огляделся и быстро положил четыре пласта в рюкзак. Отойдя на несколько метров, он вернулся и взял еще четыре штуки. Через несколько шагов бийчанин вновь передумал уходить. Из той же витрины он забил рюкзак до верха и только тогда ушел", – сказано в публикации.

Похищенное бийчанин съел в течение нескольких дней.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Красная рыба / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Бийск полиция

Комментарии 10

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Гена

16:48:19 04-02-2025

Он никогда не ел красной рыбы. Понять и простить...... Переморожена 20 раз. Кушать ее не хочется

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Гость

17:16:31 04-02-2025

У меня три красных рыбы меченосца живут. Не отмороженные. Я их не ем.

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Гость

23:02:43 04-02-2025

Гость (17:16:31 04-02-2025) У меня три красных рыбы меченосца живут. Не отмороженные. Я ... Коту отдай-слопает!

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Гость

17:21:55 04-02-2025

Да он не рецидивист!
Он гурман!!!
Отпустите человека с хорошим вкусом...!?

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Гость

19:24:30 04-02-2025

Вражеские каналы сообщали, что у нас в магазинах воруют сливочное масло. Вот тупые вруны, не знакомы с российской действительностью! Если тащат, то красную рыбу, даже в маленьких городах.

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Андрей

20:14:57 04-02-2025

НЕ удержался .... (Джек-Воробей).

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три килограмма красной рыбы

20:47:32 04-02-2025

положил четыре пласта в рюкзак. Отойдя на несколько метров, он вернулся и взял еще четыре штуки
Пласт рыбы = 10 кг.
Получается он положил 4 х 10 = 40 кг. Вернулся и положил еще 4 пласта = 40 кг. И рюкзак у него был не полный еще. 80 кг не полный рюкзак. Как так. С таким рюкзаком он вернулся и положил еще до верху.
Что же это за силач такой и что за рюкзак? Его однако в цирке нужно показывать, а не привлекать.

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Гость

22:26:45 04-02-2025

порционные на ферме по 200 рублей ! порционные копченые по 400 рублей, и вот куда поперся то?

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Гость

09:33:09 05-02-2025

Гость (22:26:45 04-02-2025) порционные на ферме по 200 рублей ! порционные копченые по 4... Где та ферма?

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Гость

12:39:37 05-02-2025

Отойдя на несколько метров, он вернулся и взял еще четыре штуки. Через несколько шагов бийчанин вновь передумал уходить. Из той же витрины он забил рюкзак до верха и только тогда ушел" Откуда такие тонкости?

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