В Бийске рецидивист украл из супермаркета три килограмма красной рыбы
Бийчанин съел похищенное в течение нескольких дней
04 февраля 2025, 16:35, ИА Амител
В Бийске полицейские задержали 37-летнего судимого мужчину, похитившего из магазина более трех килограммов красной рыбы. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".
Заявление о краже подала сотрудница магазина. Правоохранители быстро нашли подозреваемого.
Злоумышленник несколько раз возвращался к витрине, пряча рыбу в рюкзак, пока полностью не заполнил его.
"Мужчина рассказал, что зашел в супермаркет, огляделся и быстро положил четыре пласта в рюкзак. Отойдя на несколько метров, он вернулся и взял еще четыре штуки. Через несколько шагов бийчанин вновь передумал уходить. Из той же витрины он забил рюкзак до верха и только тогда ушел", – сказано в публикации.
Похищенное бийчанин съел в течение нескольких дней.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
16:48:19 04-02-2025
Он никогда не ел красной рыбы. Понять и простить...... Переморожена 20 раз. Кушать ее не хочется
17:16:31 04-02-2025
У меня три красных рыбы меченосца живут. Не отмороженные. Я их не ем.
23:02:43 04-02-2025
Гость (17:16:31 04-02-2025) У меня три красных рыбы меченосца живут. Не отмороженные. Я ... Коту отдай-слопает!
17:21:55 04-02-2025
Да он не рецидивист!
Он гурман!!!
Отпустите человека с хорошим вкусом...!?
19:24:30 04-02-2025
Вражеские каналы сообщали, что у нас в магазинах воруют сливочное масло. Вот тупые вруны, не знакомы с российской действительностью! Если тащат, то красную рыбу, даже в маленьких городах.
20:14:57 04-02-2025
НЕ удержался .... (Джек-Воробей).
20:47:32 04-02-2025
положил четыре пласта в рюкзак. Отойдя на несколько метров, он вернулся и взял еще четыре штуки
Пласт рыбы = 10 кг.
Получается он положил 4 х 10 = 40 кг. Вернулся и положил еще 4 пласта = 40 кг. И рюкзак у него был не полный еще. 80 кг не полный рюкзак. Как так. С таким рюкзаком он вернулся и положил еще до верху.
Что же это за силач такой и что за рюкзак? Его однако в цирке нужно показывать, а не привлекать.
22:26:45 04-02-2025
порционные на ферме по 200 рублей ! порционные копченые по 400 рублей, и вот куда поперся то?
09:33:09 05-02-2025
Гость (22:26:45 04-02-2025) порционные на ферме по 200 рублей ! порционные копченые по 4... Где та ферма?
12:39:37 05-02-2025
Отойдя на несколько метров, он вернулся и взял еще четыре штуки. Через несколько шагов бийчанин вновь передумал уходить. Из той же витрины он забил рюкзак до верха и только тогда ушел" Откуда такие тонкости?