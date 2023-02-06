В Бийске рецидивист залез на чужую дачу и наворовал на 150 тысяч рублей
Все украденные вещи, по словам злоумышленника, он отнёс в ломбард
06 февраля 2023, 14:01, ИА Амител
Фото: unsplash. com
Сотрудники полиции раскрыли кражу из дачного дома в Бийске. Об этом рассказали в региональном МВД.
По словам потерпевшего, у него украли три телевизора, акустическую систему, портативную колонку и видеорегистратор. После чего похитили два велосипеда и насосную станцию из гаража. Общая сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.
Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый мужчина. Он признался, что всё украденное сдал в ломбард.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Кража".
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