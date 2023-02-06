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В Бийске рецидивист залез на чужую дачу и наворовал на 150 тысяч рублей

Все украденные вещи, по словам злоумышленника, он отнёс в ломбард

06 февраля 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash. com
Фото: unsplash. com

Сотрудники полиции раскрыли кражу из дачного дома в Бийске. Об этом рассказали в региональном МВД.

По словам потерпевшего, у него украли три телевизора, акустическую систему, портативную колонку и видеорегистратор. После чего похитили два велосипеда и насосную станцию из гаража. Общая сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый мужчина. Он признался, что всё украденное сдал в ломбард.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Кража".

 

Комментарии 3

  • 150 тыщ!? он чё всю дачу упёр, что ли?!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • у меня на даче , если упереть все , что не имеет фундамента , 150 тыщ не наберется. хотяяяя. телевизор, мультиварка, плита, холодильник, перфоратор, два шуруповерта, триммер, косилка, циркуляка, бензопила, лобзик. может и наберется
    07 февраля, Гость   Ответить
  • это не дача была - загородный до. Если в мою дачу залезут воры они будут плакать что там ничего нет))))
    07 февраля, Гость   Ответить
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