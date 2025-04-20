В Бийске росгвардейцы отыскали потерявшегося дедушку

Дочь пенсионера оставила его одного на крыльце магазина, а, вернувшись, обнаружила, что он пропал

20 апреля 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба Росгвардии Алтайского края

В Бийске сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося дедушку, сообщили в пресс-службе ведомства. Это случилось 19 апреля.

"Во время патрулирования городских улиц экипаж Росгвардии получил ориентировку о том, что в Приобском районе на улице Декабристов пропал пенсионер. Росгвардейцы незамедлительно приступили к поиску", – говорится в сообщении.

Сотрудники выяснили, что дедушка передвигается с помощью ходунков. Дочь пенсионера рассказала, что гуляла с отцом и на несколько минут зашла в магазин, оставив его на крыльце. Обнаружив, что пенсионера на месте нет, женщина попыталась отыскать его самостоятельно, но не смогла. Тогда она обратилась в службу спасения по единому номеру 112.

Через сорок минут росгвардцейцы отыскали пропавшего дедушку уже на другой улице. Мужчина выглядел потерянным и ничего не смог объяснить. Его доставили в отдел полиции.