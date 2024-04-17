"Прорыва не будет". Перевозчик о том, почему тариф в Барнауле должен быть 60 рублей
Директор "Евробуса" Роман Арапов рассказал об изношенных автобусах, нехватке водителей и кондукторов и почему тариф должен быть таким же, как в Москве
17 апреля 2024, 08:15, Вячеслав Кондаков
Перевозчики Барнаула уверены, что без кардинального повышения тарифа на проезд в общественном транспорте невозможно будет приобрести новые автобусы. Транспортники утверждают, что у них не было выбора: цены на топливо и запчасти серьезно выросли, а без индексации тарифа в ближайшем будущем в Барнауле не станет водителей – им просто нечем будет платить. Новое повышение цены до 35 рублей, которое произойдет с 1 мая, позволит решить локальные проблемы. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с директором компании "Евробус" Романом Араповым – одним из самых известных перевозчиков города (обслуживает маршруты № 35 и 53. – Прим. ред.). По словам Арапова, даже при тарифе 35 рублей они не смогут массово покупать новые автобусы. А чтобы общественный транспорт был современным и комфортабельным, тариф нужно сделать 60 рублей – как в Москве.
"При тарифе 35 рублей мы максимум сможем покупать два автобуса в год"
– Почему перевозчики спустя полтора года после повышения тарифа вновь подняли вопрос о стоимости проезда?
– Деваться нам было некуда: дизельное топливо в прошлом году подорожало на 28%, а цены на запасные части – в среднем на 30-35%. Эксплуатационные материалы – шины, колеса, аккумуляторы, охлаждающие жидкости – тоже значительно выросли в цене. Впрочем, важнейший фактор, повлиявший на повышение тарифа, – необходимость увеличивать зарплату водителям и кондукторам. Оттягивать этот момент было нельзя.
– Власти Барнаула согласовали тариф 35 рублей. При этом перевозчики просили повысить проезд сразу до 60 рублей. Откуда такие цены? В Москве примерно за эти же средства можно прокатиться в комфортабельном и современном метро.
– 60 рублей – расчетная сумма, которая включает постоянное обновление подвижного состава, достойную заработную плату для сотрудников. Это уровень цен в крупнейших городах страны. Например, в Москве поездка на автобусе действительно стоит примерно 60 рублей.
– Но там и другой уровень зарплат. Откуда вы вообще взяли цифру 60 рублей?
– Попробую разложить все по полочкам. Есть расчетная себестоимость проезда. Если в тариф закладывать обновление подвижного состава не менее 10% от автопарка в год, а также достойную зарплату для водителей и кондукторов, то тариф выходит в районе 50-55 рублей. Соответственно, с учетом рентабельности нам необходимо 60 рублей.
– Получается, без тарифа 60 рублей перевозчики Барнаула не будут покупать новые автобусы?
– Не так масштабно, как всем хотелось бы. Смотрите, у нас в парке около 60 больших автобусов. При нормальном тарифе мы могли бы покупать 6-10 новых автобусов в год и за десять лет полностью обновить автопарк. При тарифе 35 рублей мы максимум сможем покупать два автобуса в год, не более. Даже если власти города через полтора-два года снова повысят тариф, то ничего не изменится: цены на топливо и запчасти за это время тоже вырастут. Да и ежегодную индексацию зарплаты никто не отменял. Иначе есть риск, что работать вообще будет некому.
– Когда вы вышли на координационный совет Барнаула с предложением повысить тариф до 60 рублей, то на какую сумму рассчитывали? 5 рублей – самое масштабное повышение цены за проезд в последние годы.
– Мы на 35 рублей и рассчитывали. С начала 2024 года перевозчики, работающие на нерегулируемых маршрутах, самостоятельно повысили тариф до 35 рублей. Логично было уравнять нас и сделать проезд единым во всем Барнауле. Ближайший год по закону мы не сможем вновь обращаться к мэрии с просьбой повысить тариф. Будем работать с тем, что имеем.
"Молодежи практически нет, людей до 30 лет можно пересчитать по пальцам одной руки"
– Вы говорите о необходимости повышать зарплаты сотрудникам. Действительно водителей не хватает?
– Штат водителей на сегодняшний день на нашем предприятии не укомплектован на 40%. По штатному расписанию у нас должно быть 120 человек водителей. На 3 апреля, когда прошел координационный совет по ценообразованию Барнаула, у нас работало 74 водителя. В принципе такая же обстановка и с кондукторами: людей не хватает. Правда, по кондукторам ситуация чуть лучше: нехватка всего около 30% от штатного расписания.
– А в чем причина? Люди не готовы работать за маленькую зарплату?
– Именно. У водителей сейчас она в среднем 41-42 тысячи рублей. У кондукторов – 35-36 тысяч рублей. Все, конечно, зависит от количества выработанных часов. Нынешний тариф не позволяет индексировать заработную плату. Мы работаем на грани рентабельности, без кардинального повышения тарифа ситуация не улучшится.
– Барнаульцы после новостей о повышении тарифа всегда задают один и тот же вопрос: "Зачем вы тогда занимаетесь бизнесом, если он не приносит вам прибыли?" Перевозчики города действительно жалуются на плохие условия, но за право обслуживать популярные маршруты между ними идет нешуточная борьба. Не пойму логики.
– Конечно мы не работаем в убыток, но наши доходы не позволяют покупать новые автобусы. По итогам 2023 года предприятие "Евробус" получило прибыль в размере 7 миллионов рублей, часть от этой суммы ушла на уплату налогов. В итоге решаешь, как распределить оставшиеся деньги: любо потратить на зарплаты и премии сотрудникам, либо вложить в покупку нового автобуса. Приходится искать золотую середину.
– И все же, какая себестоимость одного пассажира на вашем предприятии? Из чего состоит тариф?
– Если говорить о нашем предприятии, то сегодня мы практически работаем плюс-минус в ноль. Покажу расчеты мэрии Барнаула (показывает документ. – Прим. ред.). По нему при тарифе 30 рублей обслуживание одного пассажира обходится в 23 рубля. В эту сумму входит ремонт автобусов, цены на ГСМ и зарплата водителей.
– Насколько изношены автобусы, которые вы обслуживаете?
– Просто приведу цифру: 98%. Это при том, что в 2023 году мы приобрели три новых автобуса. Сейчас у нас в парке 55 автобусов. Некоторые – даже самые убитые – мы разбираем на запчасти и ремонтируем те, которые еще более-менее хорошо выглядят. Некоторую технику утилизируем вовсе. Когда-то – лет 10-12 назад – в парке "Евробуса" было 120 автобусов. На мой взгляд, тогда с перевозками пассажиров в Барнауле была самая лучшая ситуация. Раньше, например, мы обслуживали 17-й маршрут. Он пользовался популярностью, но ситуация сложилась так, что обслуживать его мы больше не смогли. Он фактически был заброшен и загублен.
– В чем причина?
– Не хватало ни техники, ни людей. Повторюсь, что у нас катастрофически не хватает водителей. Некоторые автобусы стоят в гараже и могут работать на маршруте. Кто ими будет управлять? В итоге мы с администрацией города решили, что не будем дальше обслуживать маршрут № 17. Его отдали другому перевозчику, который также не потянул. Сейчас, насколько мне известно, маршрута № 17 – некогда одного из самых популярных в городе – вовсе не существует.
– Как сильно в Барнауле за последние годы упал пассажиропоток?
– Значительно! Считаю, дело в массовой автомобилизации населения. Люди пересаживаются на комфортабельные автомобили и ищут работу поближе к дому, чтобы не стоять в длинных пробках. Кроме того, часть сотрудников после пандемии все чаще переходят на удаленный формат работы.
– А вы не считаете это следствием плохого качества общественного транспорта в Барнауле? Сейчас – особенно после введения выделенных полос – многие бы с удовольствием добирались на работу быстрее, но салоны автобусов утром так переполнены, что пассажиры едва могут дышать внутри. Будут хорошие автобусы – пассажиры вернутся к вам обратно.
– Я прекрасно понимаю, что людям нужен комфорт. В комментариях в соцсетях часто пишут, что им нагрубил водитель или кондуктор. Увы, но, учитывая дефицит кадров, не все наши сотрудники могут вести себя вежливо. В этом плане мы работаем в рамках Трудового кодекса. Если поступает обращение от пассажира – стараемся сразу же его рассмотреть. Обычно ограничиваемся выговором и штрафом. Бывает, что приходится расставаться с человеком. Но стараемся не рубить шашкой сгоряча. Приведу статистику: в месяц "Евробус" обслуживает более 1,1 миллиона пассажиров. Если кто-то пожаловался на кондуктора или водителя, то это сразу становится резонансным событием. Почему-то никто не пишет о том, как мы помогли какому-нибудь пассажиру. Как, например, в мороз довозим человека без денег до нужного места.
– Еще одна глобальная проблема с общественным транспортом – нерегулярность рейсов. Утром автобусы ходят редко и все переполнены, а после 10 вечера из центра Барнаула в спальные районы уже не уехать. Новый тариф позволит решить эту проблему?
– Опять же все упирается в нехватку кадров. Пусть автобусы у нас не в самом лучшем состоянии, но они ездят. Только управлять ими некому. Из 55 автобусов, которые у нас в наличии, на линию выезжают ежедневно не более 40. Новый тариф позволит нам повысить зарплаты кондукторам и водителям в пределах 20%. Это все равно мало.
– А есть другая причина, кроме низкой зарплаты, почему водителей в Барнауле резко стало меньше? Мне говорили другие перевозчики, что люди уходят работать на мусоровозы. Якобы там зарплата может достигать 100 тысяч рублей.
– Это комплексная проблема. Платить сотрудникам высокую зарплату мы не можем: не позволяют доходы. Быть водителем общественного транспорта – очень тяжелая работа. Средний возраст водителей на нашем предприятии – 51 год. У нас, по большому счету, остаются работать предпенсионеры, которые трудятся в "Евробусе" уже много лет. Молодежи практически нет, людей до 30 лет можно пересчитать по пальцам одной руки. Мы активно работаем со службой занятости, стараемся завлекать людей через газеты и интернет. Но решить транспортные проблемы Барнаула без поддержки властей невозможно. Прорыва не будет. Ни с тарифом 35 рублей, ни с тарифом 40 рублей. Мы просто покроем издержки, связанные с ростом цен на ГСМ и запчасти. Все хотят новых автобусов, но где на них взять денег? В 2024 году мы планируем купить два новых автобуса, но не более.
"Не думаю, что все наши преданные сотрудники убегут работать на муниципального перевозчика"
– Вы говорите, что власти должны субсидировать перевозчиков. Каким образом? Тем более что есть МУП "Горэлектротранс" и логичнее было бы помогать ему. Трамваи – это наше метро.
– Такой механизм есть. Можно не напрямую давать нам деньги, а закладывать их в аукционы на обслуживание маршрутов, которые проводит мэрия. Мы бы могли на эти средства платить сотрудникам достойную зарплату, а освободившиеся средства направляли бы на покупку новых автобусов. В 2020 году во время пандемии коронавируса пассажиропоток в Барнауле упал на 80%. Тогда власти поддержали перевозчиков, и мы смогли выплачивать сотрудникам зарплату на уровне МРОТ. Иными словами, формы помощи предприятиям есть.
– Зачем государству поддерживать частные компании? Уже в ближайшее время власти города по маршрутам № 1 и 10 запустят 41 новенький автобус, приобретенные за краевой бюджет. Кроме того, сейчас идет поиск водителей на новое муниципальное предприятие. Им предлагают зарплату в районе 80 тысяч рублей. Вы боитесь конкуренции со стороны мэрии? Например, что все ваши сотрудники уйдут работать на современных и комфортабельных автобусах.
– Почему я должен бояться? Для пассажиров будет хорошо, что в городе появятся новые автобусы. Наверное, на наших маршрутах пассажиропоток еще немного упадет. Не думаю, что все наши преданные сотрудники убегут работать на муниципального перевозчика. Я в этом вопросе не сильно паникую. Флаг в руки мэрии, пусть пробуют работать. Желаю им только удачи. Вопрос в другом: смогут ли они выйти на самоокупаемость? Посмотрите на опыт Новокузнецка. Там несколько лет назад из регионального бюджета приобрели 300 новых автобусов. В итоге сейчас муниципальное предприятие загибается, а частники практически перестали работать. Необходимо не допустить подобной ситуации у нас.
– С этого года мэрия перешла на долгосрочные контракты с перевозчиками. Разве это не механизм поддержки отрасли?
– Это уверенность в завтрашнем дне. У нас, например, контракт до 2030 года. Это означает, что нам проще получать кредиты на обновление автопарка. Однако, повторюсь, больше двух автобусов в год приобретать мы не сможем.
– В прошлом году вы купили три двухдверных автобуса "Ютонг" китайского производства. Мне, например, они не очень понравились: что-то между маршруткой и вместительным большим автобусом. Почему вы решили закупать именно эти автобусы из Китая, а не российские?
– Нам, наоборот, они очень понравились. Особенно в техническом плане. Я общался с коллегами из других городов страны, они очень советовали именно этого производителя. Машины работают исправно, не ломаются. По поводу салона изначально понимали, что не всем будет комфортно. Автобусы, которые мы приобрели, длиной 10,75 метра. Мы же хотели модель на 12 метров. В ней было бы три двери, больше пространства. Однако российские производители нас совершенно не устраивали по качеству, а автобусов большой вместительности "Ютонг" не производит.
– Сколько стоит новый автобус?
– Два автобуса, которые мы купили в прошлом году, обошлись примерно в 30 миллионов рублей. Трехдверный автобус большой вместимости стоит в пределах 17,5 миллиона рублей. Это очень серьезные деньги. Купить такой автобус мы можем только в кредит.
"Я за принцип: утром – деньги, а вечером – стулья"
– Итак, представим, что уровень зарплат в Барнауле вырастет и тариф поднимут до 60 рублей, как вы и настаиваете. И что, мы будем ездить в новых и комфортабельных автобусах?
– Сразу ничего не изменится. Однако нам можно будет планировать массовую закупку автобусов и резко улучшить условия труда для сотрудников. Мы сейчас просто фантазируем. Я за принцип: утром – деньги, а вечером – стулья. Сначала нам нужно создать условия, а мы уже сможем дать людям качество.
– Вы считаете, что барнаульцы будут готовы платить в два раза дороже за комфорт или будущее за муниципальным предприятием? Повышение пенсионного возраста же люди восприняли спокойно. На тариф 60 рублей, но с хорошими автобусами, возможно, также спокойно отреагируют.
– Есть другой прекрасный вариант: когда в бизнес приходит новый частный инвестор с большими ресурсами, которые позволяют ему самостоятельно закупить новые автобусы и отбивать потом эти деньги. Такой перевозчик способен дать барнаульцам комфорт. У нас же в компании такого потенциала нет.
– И почему такого инвестора нет?
– Все просто: этот бизнес не принесет ему высоких доходов. Иначе бы завтра в мэрию выстроилась очередь из желающих заниматься пассажирскими перевозками. Мне кажется, что в будущем администрация и перевозчики найдут компромисс. Возможно, будут субсидировать некоторые социально важные маршруты. Механизмы поддержки отрасли есть. Мэрия сейчас, в моем понимании, закладывает копейки в контракты на обслуживание маршрутов. Они практически "пустые". Заложите в них больше денег – и мы готовы распорядиться ими с умом.
– Вы же наверняка обращались уже с такой инициативой. Что вам отвечают?
– Говорят, что в бюджете денег на это нет. Будем работать с новым тарифом и пытаться хоть как-то улучшить ситуацию с общественным транспортом в Барнауле.
08:17:30 17-04-2024
ну сделайте зарплату ,как в Москве тогда
09:04:44 17-04-2024
гостья (08:17:30 17-04-2024) ну сделайте зарплату ,как в Москве тогда... Каким образом ваша зарплата связана с затратами перевозчика? Стоимость автобусов, запасных частей, ГСМ , шин и другого барахла одинаковы, что в Москве, что в Барнауле.
09:56:32 17-04-2024
Гость (09:04:44 17-04-2024) Каким образом ваша зарплата связана с затратами перевозчика?... Ну так может перевозчику надо было в тучные годы все же вкладывать денежки не только в свои хотелки, но и в развитие? А то кучеряво получается - прибыль он берет себе, ибо он коммерсант и все такое, а убытки почему-то хочет разделить с работниками и пассажирами. Нормальный такой подход)
10:23:16 17-04-2024
Гость (09:56:32 17-04-2024) Ну так может перевозчику надо было в тучные годы все же вкла... А какие годы были жирными для перевозчиков? Постоянно одна проблема- низкий тариф.
11:35:36 17-04-2024
Гость (10:23:16 17-04-2024) А какие годы были жирными для перевозчиков? Постоянно одна п... Хотите сказать, они взятки таскали, чтобы им дали благотворительностью заниматься?) Если у бизнеса проблемы, то такой бизнес очень быстро заканчивается, а не работает в той сфере, где проблемы, много-много лет.
17:08:47 17-04-2024
Гость (10:23:16 17-04-2024) А какие годы были жирными для перевозчиков? Постоянно одна п... По словам Евробуса -... 10 - е
10:49:40 17-04-2024
Гость (09:04:44 17-04-2024) Каким образом ваша зарплата связана с затратами перевозчика?... Почему тогда в Томске проезд 27 рублей? У них что, запчасти дешевле? Просто нашим перевозчикам кушать надо меньше.
12:23:49 17-04-2024
Гость (10:49:40 17-04-2024) Почему тогда в Томске проезд 27 рублей? У них что, запчасти ... В Томске, емнип, сплошные ПАЗики на газу, не?
13:19:15 17-04-2024
Гость (12:23:49 17-04-2024) В Томске, емнип, сплошные ПАЗики на газу, не?... Пазики, но не на газу.
14:52:39 17-04-2024
Гость (12:23:49 17-04-2024) В Томске, емнип, сплошные ПАЗики на газу, не?... Не только, зато в Томске везде работает прием денег с карты, в каждом пазике, троллейбусе, с приложений телефона, а у нас наликом в карман водителя и перевозчика.
15:36:15 17-04-2024
Гость (12:23:49 17-04-2024) В Томске, емнип, сплошные ПАЗики на газу, не?... А ПАЗики не требуют обслуживания или ремонта?
10:36:48 18-04-2024
Гость (12:23:49 17-04-2024) В Томске, емнип, сплошные ПАЗики на газу, не?... Давно в Томске был? Лет 15 назад были сплошные пазики, сейчас нет.
13:58:09 17-04-2024
Гость (10:49:40 17-04-2024) Почему тогда в Томске проезд 27 рублей? У них что, запчасти ... По меньшей мере, второй год в Томске - 27 рублей. Это тариф не льготный, т.е. для всех в черте города. И в этом году его не подняли! А тут, дайте, дайте - 60 руб.!!!! А почему не 100! Говорит, что покупает новые автобусы (аж 3 шт. в прошлом году) и при этом из 55 выходят на линию 40! Т.е. 15 стоят колом в гараже, и как он утверждает - на ходу, могут идти на линию. Где логика??? Видать жирно жили раньше, а тут конкуренты нарисовались, да государство на ГСМ цену подняло, на эл. энергию. Да и людям, как это ни странно, надо зп платить!!! И теперь на дом в Швейцарии чуть не хватает.
15:14:51 17-04-2024
Андрей (13:58:09 17-04-2024) По меньшей мере, второй год в Томске - 27 рублей. Это тариф ... Прям с языка снял. Тарифы как в Москве, там и расстояния другие, там больше 100км от края до края в любом месте, счас поди итого больше.
16:39:22 17-04-2024
Гость (15:14:51 17-04-2024) Прям с языка снял. Тарифы как в Москве, там и расстояния дру... От расстояния то как тариф зависит? !00 км автобус успеет сделать максимум 1 кругорейс за 8 часов, при 20 в одну сторону км намотает 4 кругаля. Пробег все равно будет не более 200 км за 8-часовую смену.
17:06:36 22-04-2024
Андрей (13:58:09 17-04-2024) По меньшей мере, второй год в Томске - 27 рублей. Это тариф ... Уж что, что а на 55 маршрут жаловаться не надо, они каждые 10 минут к остановке подходят(хотя по-сути ездят на отшиб). А вот в центре города №53 иногда замучаешься ждать, №24 по городу 1-2 курсирует, №17 вообще свернули (говорят "не выгодный маршрут" → это как так если он по всему городу курсировал) теперь с Матросова или на Матросова к пр.Красноармейскому вообще не начем доехать. №10 автобусов тоже вообще не видно.
11:52:20 17-04-2024
Гость (09:04:44 17-04-2024) Каким образом ваша зарплата связана с затратами перевозчика?... Видимо чел не в курсе нюансов в разных регионах, надбавки за логистику и т.п.
16:41:05 17-04-2024
Дима (11:52:20 17-04-2024) Видимо чел не в курсе нюансов в разных регионах, надбавки з... Ну так для москалей и запчасти и автобусы будут дешевле. Крупнее закупка- меньше цена, ближе производство запчастей и автобусов - меньше цена, грамотей логистик.
17:12:41 22-04-2024
Дима (11:52:20 17-04-2024) Видимо чел не в курсе нюансов в разных регионах, надбавки з... логистику пусть федеральная власть компенсирует также как дальневосточникам ипотеку под 2- 6%. А то помню смотрел каталог Леруа Мерлен где-то в 2012г. : профлист оцинкованный 2x1.20 по цене 395р/шт, брат приехал в магазин и говорит нет тут листов по такой цене, я смотрю на ноутбуке а в каталоге регион "Москва и МО", перевожу на Барнаул и цена уже 720р/лист → т.е. дороже почти в 2 раза → ну хорошо москвичи устроились.
06:57:13 18-04-2024
Гость (09:04:44 17-04-2024) Каким образом ваша зарплата связана с затратами перевозчика?... Водители на столько бедные, что не могут с коллегами выбрать, а что же купить из авто: отечественную за 1.5кк или иномарку за 2.5кк. Подслушано с маршрута 144, разговор между водилами по телефону
17:00:04 22-04-2024
Гость (09:04:44 17-04-2024) Каким образом ваша зарплата связана с затратами перевозчика?... А помимо проезда в транспорте расходов ещё вагон и тележка, и если в Москве медианная зарплата 60-80тыс.р./месяц то в Барнауле она 25-40. Вот и расскажи умник как граждане должны жить на 25-40тыс.р. в месяц, что москвичи за такие зарплаты не работают ???
08:22:26 17-04-2024
Там как в Москве!?...
А может лучше как на Марсе?!...
08:27:26 17-04-2024
Транспорт должен быть муниципальным! Иначе, даже 100 рублей за проезд ни чего не изменят. Просто аппетиты владельцев частных автоколон увеличатся в сторону более дорогих машин и недвижки. А граждане будут ездить в разваливающихся автобусах.
09:14:43 17-04-2024
Гость (08:27:26 17-04-2024) Транспорт должен быть муниципальным! Иначе, даже 100 рублей ... Любое муниципальное предприятие убыточно
11:29:11 17-04-2024
Гость (09:14:43 17-04-2024) Любое муниципальное предприятие убыточно... И? Как показывает практика второго года СВО, денег мягко говоря попой жуй.
Мы для этого налоги и платим, чтобы государство заботилось о гражданах. в том числе и через общественный транспорт.
12:00:29 17-04-2024
Гость (09:14:43 17-04-2024) Любое муниципальное предприятие убыточно... Не мкниципалитет виноват ,а безголовые люди работающие в них. В Европе частного общественного транспорта очень мало ,но он ,о ,чудо прекрасно работает, и даже в некоторых странах бесплатно. Приоритеты только расставлять нужно грамотно
11:29:31 17-04-2024
Гость (08:27:26 17-04-2024) Транспорт должен быть муниципальным! Иначе, даже 100 рублей ... Абсолютно в вами согласен! Общественный транспорт в городе должен принадлежать городу.
06:08:17 18-04-2024
Гость (08:27:26 17-04-2024) Транспорт должен быть муниципальным! Иначе, даже 100 рублей ... Что Вы? Если сделать транспорт муниципальным, чиновникам же думать надо будет! А вот здесь большая задача.Как же надоела эта эта невидимая рука рынка, работающая против простого населения во имя и т.н. бизнесменов с их абсолютно видимыми загребущими руками..
08:30:31 17-04-2024
с таким тарифом зарплата пассажиров должна быть минимум 120 тыс. руб./, если провести аналогию со стоимостью проезда в советское время.
09:08:19 18-04-2024
Гость (08:30:31 17-04-2024) с таким тарифом зарплата пассажиров должна быть минимум 120 ... ну знаешь, что значит должна быть? Я к такой зарплате долго шел и не для того что бы перевозчиков с нее кормить.
08:32:45 17-04-2024
Давно понятно, что при капитализме мы обречены на постоянный рост цен и инфляцию при отвратительном качестве предоставляемых услуг при запредельном обогащении отдельных "бизнесменов" (в жирных кавычках) и целого клана чиновников. Если кратко: капиталистическая конкуренция - это не про нас вовсе. Сговор, распилы, откаты и заносы - наше всё!
17:13:54 17-04-2024
Не получился у нас капитализм! (08:32:45 17-04-2024) Давно понятно, что при капитализме мы обречены на постоянный... Неистово плюсую ++++++
08:34:38 17-04-2024
вот прям охотно верю во все эти расчеты и жаль перевозчиков (но не от всей души), но у людей нет таких зарплат как в Москве, чтоб тратить такие деньги на проезд.
08:37:09 17-04-2024
чтобы достойно получали водители и кондукторы-надо достойно у других забрать что ли
08:44:15 17-04-2024
Если тариф должен быть как в Москве тогда и зарплата у жителей должна быть как в Москве а не как в Барнауле. Пусть едет в Москву и развивает свой бизнес там по Московским тарифам
08:45:40 17-04-2024
Ничего у этого мальца не треснет?
08:45:50 17-04-2024
Бедненькие перевозчики. Меньше взяток носите в соответствующие комитеты администрации и денег хватит на приобретение не двух, а четырех автобусов.
09:10:19 17-04-2024
Гость (08:45:50 17-04-2024) Бедненькие перевозчики. Меньше взяток носите в соответствующ... Как Вы правы! 😁
08:48:16 17-04-2024
Да собери ты свой автохлам и дуй в Москву за тарифом в хоть в 100 рублей, "бизнесмен" мамкин!
08:51:25 17-04-2024
Ну у нас не так много работников с зарплатой от 50 т на руки. А МРОТ в 30 т обещают только к 2030 году, так что затягиваем пояса и ходим пешком. Социальная несправедливость одичалого капитализма проявляется во всех сферах , не только стоимость проезда.
08:54:09 17-04-2024
Лукавит перевозчик. И не стесняется. Ни один москвич не платит за проезд по своему городу 60 рублей. Безлимитная "Тройка" с тарифом "Автобус-Трамвай" на 365 дней стоит 14 тыс. руб. Если в рабочие дни совершать по ней всего лишь две поездки, то проезд для москвича будет стоить всего 28 руб - а это ничуть не больше, чем сегодня в Барнауле. Стенания перевозчика понятны - есть страстное желание оставить качество своей работы таким как оно есть, но при этом получать сверхприбыль. Будут ли и дальше идти городские власти на поводу такого бизнеса и создавать ему благоприятные условия - вопрос ...
09:25:16 17-04-2024
Чучмек (08:54:09 17-04-2024) Лукавит перевозчик. И не стесняется. Ни один москвич не плат... Это без метро. С метро 19500 р. на год. Стоимость, если поделить на 365 дней в году, то выходит в день 54 р. Копейки в сравнении с Барнаулом. У нас если с пересадкой получится 140 р в день.
09:59:23 17-04-2024
Гость (09:25:16 17-04-2024) Это без метро. С метро 19500 р. на год. Стоимость, если поде... 54 если в одну сторону едешь, а если обратно, то уже 27- занимательная арифметика
11:09:21 17-04-2024
Чучмек (08:54:09 17-04-2024) Лукавит перевозчик. И не стесняется. Ни один москвич не плат... Эти перевозки субсидируются городом. Т.е. перевозчику доплачивает город до 60р.
14:03:18 17-04-2024
Чучмек (08:54:09 17-04-2024) Лукавит перевозчик. И не стесняется. Ни один москвич не плат... Хороший текст. Концовки нет. А вывод прост - требуется менять мэрию, причем всю, сгнила до корней.
08:54:23 17-04-2024
Когда вы уже нажретесь??? Нам прибавляют зп? Нет! Почему вы цены прибавляете тогда?? Я живу в Алтайке, трачу 5 тыс на дорогу в месяц(!). И таких как я много, которые ездят из Алтайки . Здесь 60, там 60. Это ужас!
09:08:36 17-04-2024
Я из Алтайки (08:54:23 17-04-2024) Когда вы уже нажретесь??? Нам прибавляют зп? Нет! Почему вы ... никогда, на часики его посмотрите , явно не 2000 руб стоят
10:30:02 17-04-2024
Гость (09:08:36 17-04-2024) никогда, на часики его посмотрите , явно не 2000 руб стоят ... 11 тыс. И что, у меня такие же. А вы походу стрелочную механику с потрескавшимся стеклом, доставшуюся от деда, носите? Ну что, скрепно!
06:14:00 18-04-2024
Гость (09:08:36 17-04-2024) никогда, на часики его посмотрите , явно не 2000 руб стоят ... Ошибаетесь.Такие часы продают в подземном переходе на Октябрьской пл.по 490 руб. (Шутка).
22:35:12 18-04-2024
Гость (09:08:36 17-04-2024) никогда, на часики его посмотрите , явно не 2000 руб стоят ... Только об это хотел сказать. Даже Медведев на все такие совещания одевает простенькие касио
17:14:55 22-04-2024
Гость (22:35:12 18-04-2024) Только об это хотел сказать. Даже Медведев на все такие сове... Ты ещё про Клишаса забыл у него коллекция часов на ~160млн.руб в которой самые дорогие ~ 32млн.руб.
09:51:15 17-04-2024
Я из Алтайки (08:54:23 17-04-2024) Когда вы уже нажретесь??? Нам прибавляют зп? Нет! Почему вы ... К сожалению в условиях капитализма вага зарплата касается только Вас и вашего директора. И требовать подъем уровня зп вы можете только с него и только ему рассказывать про растущие цены, а перевозчику, продавцу или чиновнику из администрации предъявить ничего не можете. В советское время с государственными предприятиями, плановой экономикой и централизованным руководством это в порядке вещей. Но слишком много противников, ведь это диктатура
12:09:38 17-04-2024
Гость (09:51:15 17-04-2024) К сожалению в условиях капитализма вага зарплата касается то... Странное понятие у вас про капитализм. В кап странах ,оазвитых существует понятие конкуренция на рынке труда, предприятие в таких странах с низким уровнем оплаты труда не сможет конкурировать на рынке , т.к. уровень квалификации работником за такую зп будет низкий. Так же ,чем выше мрот в стране ,тем выше уровень зп, , чем выше ввп страны на душу населения ,тем выше зп ,тем выше покупательная способность населения, тем больше налогов соберёт государство. Ваше понятие про капитализ очень ограничено .
09:02:00 17-04-2024
Общественный транспорт в Москве, который все хвалят - полностью дотационный, либо за счет прямых дотаций, либо за счет льгот. Москва может себе это позволить, у нее денег море.
Точно также во всем мире, где на первом месте стоит человек, общественный транспорт является дотационным. Только дотации дают государственным перевозчикам, а не частникам. С чего это вдруг Арапов решил, что государство ему деньга должно давать? У нас капитализьм, хочешь заниматься бизнесом - занимайся, но за свой счет. Если он им занимается - значит прибыль есть, а он просто врет или альтернативно мыслящий человек.
Когда государство осознает, что общественный транспорт - это не про заработать, тогда что-то поменяется. Нужно создавать муниципального перевозчика и постепенно забирать все маршруты у частников. При этом помнить, что на этом не заработать и придется только вкладываться, не получая прибыли.
09:02:50 17-04-2024
В Москве и других городах разве за счёт населения обновляют транспортный состав? Может там и станции метро строят за счет населения?
09:07:09 17-04-2024
О каких 35 рублях говорит директор "Евробуса" Роман Арапов? За обслуживание каждого маршрута исполнитель согласно государственному контракту получает деньги от государства, которая определяется из расчета количества пассажиров которые перевезет исполнитель контракта(тут уж сами виноваты, если занижаете пассажиропоток, чтобы сэкономить на налогах). Поэтому оплата за проезд складывается из суммы, которую платит государство за каждого пассажира + сумма которую платит пассажир. И говорить, что у вас проезд стоит 35 рублей как минимум неправильно. Уже объявите конечную сумму, которую за каждого пассажира получит исполнитель контракта. Не выгодно им осуществлять перевозки... Наверно поэтому некоторые перевозчики попались на взятках, нет?
09:14:30 17-04-2024
Вы сначала транспорт сделайте как в Москве, потом цены ставьте как в Москве, ни стыда ни совести
11:22:44 17-04-2024
Гость (09:14:30 17-04-2024) Вы сначала транспорт сделайте как в Москве, потом цены ставь... А автобусы вы ему купите?
13:49:40 17-04-2024
Гость (11:22:44 17-04-2024) А автобусы вы ему купите?... Почему мы должны ему покупать автобусы? Он обязан сам их покупать. Бизнесмен должен вкладываться в свой бизнес.
18:54:17 17-04-2024
Гость (11:22:44 17-04-2024) А автобусы вы ему купите?... Надо было раньше покупать, а не на свои коттеджи тратить. Бесхозяйственность
10:36:13 18-04-2024
Гость (11:22:44 17-04-2024) А автобусы вы ему купите?... А надо было раньше не котеджи закупать для себя, а вкладывать вовремя в бизнес,
09:15:30 17-04-2024
Куда у него упал пассажиропоток? в 53 автобус не войти, ни утром, ни вечером, люди от давки в обморок падают
17:20:24 22-04-2024
Гость (09:15:30 17-04-2024) Куда у него упал пассажиропоток? в 53 автобус не войти, ни у... №53 маршрут не относится к Евробусу, он принадлежит МУП "ГорЭлектротанс" мне так кондукторша сказала.
16:25:13 25-04-2024
Гость (17:20:24 22-04-2024) №53 маршрут не относится к Евробусу, он принадлежит МУП "Гор... Эм как раз Евробусу, а Муп даже маршруты не начал ещё обслуживать, да и на всех автобусах 53 написано "Евробус" и так логично что ихние автобусы
09:21:16 17-04-2024
Вот когда г-н Арапов сам начнет на работу ездить на своих автобусах, причем не одну остановку, тогда и можно поговорить о качестве, комфорте автобусов, количестве пассажиров и вежливости кондукторов. Почему-то кажется, что он не пользуется услугами своего же предприятия.
09:24:05 17-04-2024
Ну хоть в чём то город будет впереди планеты всей. Ха,ха. И на тот случай если власти решатся на такой поступок ,так пусть сделают и зарплату и бесплатный проезд пенсионерам как в Москве. А по правде за одну вот эту фантазию надо привлечь этого негодяя к ответственности. Вы посмотрите как бедно в основном живут пенсионеры,молодые уезжают из города на заработки. А тут стали появляться обезумевшие.....
09:28:48 17-04-2024
Гнать в шею, всё им мало, при цене 60 равносильно на свой авто бензин покупать
09:32:21 17-04-2024
ничего не треснет ?! имеется один знакомый, у которого пара газелек ездит на маршруте... так вот через непродолжительное время у него появился крузак, квартиру обновил и еще одна строится для малолетнего ребенка... сдается мне, что можно и зарплату повышать сотрудникам и автобусы обновлять (кредиты и лизинг в помощь) и за 35 рублей...
09:33:34 17-04-2024
20% хорошее повышение ЗП,. думаю многие бы порадовались!
Кто отнесся спокойно к повышению пенсионного возраста?
09:34:29 17-04-2024
при цене 30 руб. себестоимость 23, итого 7руб прибыль, почти 30 %, нормальная прибыль, теперь поднимут до 35 руб. за поездку, и прибыль составит почти 40%!!! оборзели???
09:37:28 17-04-2024
Вот прочитав эту статью сразу вспомнилась ситуация - ехал как то в автобусе 35 маршрута (примерно за месяц до открытия моста на Новом рынке), стоял ближе к передней двери, автобус битком набитый остановки проезжал по призыву кондуктора: "Вася, едь мимо!" и водитель как бы оправдываясь: "Да мне по... пусть жалуются куда хотят, я ... зарабатываю". Видимо дело не в ЗП и упадке пассажиропотока и как это с выше изложенным интервью бьется?
11:58:50 17-04-2024
Гость (09:37:28 17-04-2024) Вот прочитав эту статью сразу вспомнилась ситуация - ехал ка... Как раз дело в з.п. иначе не заработать...А если им поднимут, они добрее будут.)
09:41:49 17-04-2024
Ну сделают стоимость проезда, как в Москве. Но чтобы организовать аналогичное московскому транспорту движение данным господам не хватит ни ума, ни фантазии, а главное - желания работать. Там это годами (со времен Союза еще) выстраивалось и для местных хапуг это как космос. Так что пусть не вякают про московские цены, а продолжают за 30 р. возить. Если мы хотим как в Москве - то только московская организация здесь поможет.
17:27:12 22-04-2024
Гость (09:41:49 17-04-2024) Ну сделают стоимость проезда, как в Москве. Но чтобы организ... Не организация, а финансирование.
09:46:26 17-04-2024
Нет конкуренции... Запустите китайских перевозчиков и по 15 будет выгодно
09:47:48 17-04-2024
ыть (09:02:00 17-04-2024) Общественный транспорт в Москве, который все хвалят - полнос... Он же пожелал удачи и флаг в руки
10:04:34 17-04-2024
Повышение пенсионного возраста же люди восприняли спокойно.
Кто ему это сказал? Мои знакомые все "не спокойно"!!!
16:54:45 18-04-2024
Гость (10:04:34 17-04-2024) Повышение пенсионного возраста же люди восприняли спокойно.
10:06:37 17-04-2024
у населения много вопросов. А арапов который в администрации как относится к маршрутам 35 и 53?
17:26:13 22-04-2024
Гость (10:06:37 17-04-2024) у населения много вопросов. А арапов который в администрации... 53маршрут относится к "ГорЭлектротранс" мне так кондукторша сказала, и 17маршрут мол был невыгодный и они его закрыли.
10:08:19 17-04-2024
должен быть 60 рублей --- туда обратно 120. А на машине по бензину получается 90
10:11:42 17-04-2024
Неверно считает.Почему- то он уверен, что при 60 руб. пассажиропоток останется прежним, а он снизиться значительно, для Барнаула цена неподъемная. Т.е.при 60 руб, выручку получит такую же как при 35 руб. Так что не в администрации дело, а в законах рыночной экономики, не улучшит он свои финансы при 60 руб. никак.
10:20:20 17-04-2024
гость (10:11:42 17-04-2024) Неверно считает.Почему- то он уверен, что при 60 руб. пассаж... С "элитарных" выселок, застроенных "элитарными" стекловатными человейниками пролетары в любом случае будут вынуждены ездить на работу и с работы. Иначе вся жизнь пролетаров будет в полном пролёте. На это всё и расчитано!
10:29:03 17-04-2024
гость (10:11:42 17-04-2024) Неверно считает.Почему- то он уверен, что при 60 руб. пассаж... Он просто будет гонять не 10 ржавых автобусов, а два, скажем. Затраты снизятся, прибыль останется. Это ли не профит?)
10:13:33 17-04-2024
Чо-то он слишком хорошо выглядит для нищего перевозчика.
10:18:11 17-04-2024
При Капитализме, Капиталисту всегда будет всего МАЛО!!! Сколько не делай, ни проезд, ни тарифы, ни ставки... Всегда мало!.. когда вы все наконец-то это поймёте!?
10:34:05 17-04-2024
Когда в это вмешается город? Зачем отдали транспорт в частные руки? Если отдали, почему не помогаете и не контролируете? Это важно и интересно должно быть нашим ситименеджеру и соответствующему ведомству. Много жалоб на качество транспорта, а с учетом развития спальных районов их будет больше!
10:34:11 17-04-2024
Если сделать 260, получится такси. Будут автобус на дом вызывать
10:42:28 17-04-2024
В москве есть очень выгодные проездные, есть льготы многодетным - бесплатно и дети и мама, даже если старший уже сам отец. Есть пересадочные тарифы. У нас же о людях думают в последнюю очередь
10:43:19 17-04-2024
А вот выкуси, мне ездить особо не надо. Ещё реже буду, со своими 60р подавитесь там!
10:51:18 17-04-2024
Вот и раскрыт секрет,почти половина автобусов простаивает а на линии большой временной интервал...от сюда получаем переполненные салоны,проблема кадров это не проблема пассажиров,по такой схеме перевозчик придёт к ещё более большому уменьшению автопарка и по нарастающей 100руб.за проезд.
10:51:31 17-04-2024
Мне вот интересно, а когда мост был закрыт. Людям деваться некуда было, и они битком набивались в 35, 53 автобусы. С этого дополнительного дохода перевозчик вложил что-то в развитие своего парка? Такой же вопрос к несчастным владельцам изношенных 144. А то повышать тариф и обосновывать его, это у нас все умеют. Прошлый раз тоже повышали под тем же соусом. Обновился автопарк?
13:22:32 17-04-2024
Гость (10:51:31 17-04-2024) Мне вот интересно, а когда мост был закрыт. Людям деваться ... Не знаю как 35, а 53 и сейчас битком.
10:56:17 17-04-2024
вопрос к городским властям. Прежде чем за круглые столы перегоаоров садиться сначала нужно сделать экономический расчет, но взять во внимание и обоснование нужно не только расходы перевозчика и доходы населения города. А еще лучше запросите подушевой расход семьи в статистике и соотнесите данные по доходам и расходам. С огнем играете товарищи
10:59:09 17-04-2024
"Молодежи практически нет, людей до 30 лет можно пересчитать по пальцам одной руки"======== На СВО платят больше, вот туда утекают кадры.
11:02:53 17-04-2024
Гражданин Арапов является только директором организации (двух, еще Евробус+), а учредителями этих организаций являются другие 4 человека. Чистая прибыл за 2023 год составила 6,753 т.рублей. Явно, что учредители не хотят уменьшать свои запросы.
11:49:04 17-04-2024
Гость (11:02:53 17-04-2024) Гражданин Арапов является только директором организации (дву... Поправочка: 6 млн 753 тысячи рублей
10:55:11 18-04-2024
Гость (11:49:04 17-04-2024) Поправочка: 6 млн 753 тысячи рублей... Вы в серьез считаете, что 6,7 млн в год - это какой-то сверх-доход? Разделите на 4 собственника и 12 месяцев = 140 000 в месяц. Им проще продать это все и деньги положить в банк под проценты -доход будет больше и головняков ноль. А вы потом будете ездить на двух муниципальных маршрутах по 30 рублей.
11:14:38 17-04-2024
В краевой администрации есть специальная служба которая следит за каментами в соц. сетях . Так вот уважаемая администрация вы видите обращение граждан города и должны соответственно отреагировать на эту вакханалию заевшихся молодых предпринимателей (обывателей). и передать в конце концов на них жалобу (или другая форма) в прокуратуру . Вы посмотрите ,что стало в городе ,одного посадят ,другой открывает рот. Это что такое ,что 90 е вернулись. Страх и совесть потеряли,так и норовят отхватить у простого человека и обогатиться за счёт этого. Это не порядок идёт давно и если дело дойдет до Москвы я думаю не поздоровится некоторым .А этого господина "барина" надо привлечь по всей строгости закона иначе каждый будет так делать. Остановитесь уже.
11:15:06 17-04-2024
Как говорил наш президент: Не получилось в бизнесе - пусть идет в учителя!
11:20:01 17-04-2024
За поездку в давке и убитых автобусах в час пик должны доплачивать пассажирам, а не брать плату за проезд!
Качество ОТ в Барнауле хуже, чем в Бийске. Начните соответствовать хотя бы 30 рублям, а затем уже говорите о повышении тарифа.
11:26:16 17-04-2024
Вероятно проблема с нехваткой кадров создана специально. Что бы оправдать нарушение правил перевозки и снизить издержки на технику и зарплаты. Нет водителей-меньше автобусов на линии-меньше расходы на топливо, ремонт-меньше расходов на ЗП, но пасажиров то плотнее набивается в автобус-денег больше.
11:30:40 17-04-2024
Пусть товарищ директор Евробус покажет отчеты, что их предприятие за прошлые года крайне убыточны.
Видится мне, что они в хорошем плюсе
11:35:28 17-04-2024
Гость (09:32:21 17-04-2024) ничего не треснет ?! имеется один знакомый, у которого пара ... Пара Газелек, значит работает и не платит налоги, нет штата сотрудников слесарей, механиков, медиков, бухгалтеров, которым нужно платить зарплату. Я думаю адекватный человек поймет, что действительно все подорожало троекратно. И то что сейчас такая сложилась ситуация не вина перевозчиков....а всё-таки довели регионы до такого ВЛАСТИ. Все работают на Москву. А у них и з.п хорошая и цены на продукты как у нас, и цены на автобусы и запчасти на них все по той же цене как и у нас. Дак почему же наши перевозчики плохие? Да потому что хотят работать не для того что бы наработаться и власти три шкуры содрали, а за что они всегда найдут...Всё-таки это очень ответственный бизнес, ПЕРЕВОЗКА людей. Случись, что ... Отвечает перевозчик... Задумайтесь хоть немного, хватит хаить транспорт, скоро совсем останемся без автобусов....
11:35:38 17-04-2024
Запчасти, бензин...а сколько рублей надо вложить перевозчикам и властям города, что бы водилы, именно водилы, не хамили, не нарушали ПДД, останавливались на всех остановках , не тормозили со всего маху на подъезде к остановке, поднимая тучи пыли или шлифуя наледь???
11:56:09 17-04-2024
С текущими ценами 60 рублей за проезд не кажется огромной суммой. 2520 - проезд на работу туда и обратно за месяц. Выглядит вроде не сильно сногсшибательно. Но касательно его выражений "утром деньги - вечером стулья" - это работает в его кабинете только. Пассажирам нужны стулья, а вечером деньги. Бери кредит на 10 лет покупай автобусы и отбивай, в чем проблема? Это при гипотетической стоимости в 60 рублей то.
14:09:26 17-04-2024
Гость (11:56:09 17-04-2024) С текущими ценами 60 рублей за проезд не кажется огромной су... 24 рабочих дня. 24х120=2880. в выходные по разочку куда съездили, ещё 120х4=480. ЭТО без пересадок! То есть по минимуму 3360, за 11 месяцев 39960, практически 40 тр!
16:44:43 17-04-2024
Гость (14:09:26 17-04-2024) 24 рабочих дня. 24х120=2880. в выходные по разочку куда съез... Если без выходных работать и того больше. Я взял 21, так так среднее чуть больше 20. Что значит 24 и по какому графику не понятно.
22:01:21 22-04-2024
Гость (16:44:43 17-04-2024) Если без выходных работать и того больше. Я взял 21, так так... При шестидневной рабочей неделе. 6 раб.дн.*4 недели =24 раб.дн. Учителя и преподаватели, например, по шестидневка работают.
11:56:46 17-04-2024
Рома ,помой автобусы для начала, заставь водителей не курить ,быть вежливыми . А автобусы ,как ты не покупал ,так и не будешь покупать. 35,53 всегда битком ,а денег всё нет . Не рентабельно - вози чехлы для смартфонов.
12:28:35 17-04-2024
Роман Арапов, наверное, слишком хорошо живёт и не знает, что большинство людей живёт за чертой бедности. А также зарплаты у бюджетных организаций никто не поднимает. Во вторых, автобусы постоянно едут переполненные, грязные.
12:31:29 17-04-2024
Сделайте транспорт муниципальным
12:35:34 17-04-2024
Зачем перевозчикам новые трехдверные автобусы, если они в старых больше одной двери не открывают
12:40:50 17-04-2024
Вопрос к спикеру: А скажите, пожалуйста, резкий рост прибыли до 22 млн.руб. в 2021 году и такое же её резкое падение на уровень многих лет до 4 млн. руб., с чем связаны? СБИС всё знает... ;)
12:52:19 17-04-2024
Было бы хорошо если бы проверили счета это хозяина и что он себе купил заграницей.все нажраться не могут.ему выгодно показывать какой он бедный .НКВД нет на него .в сфере пассажирских перевозок должен быть четкий контроль денежных средств.как же они налоги платят? В Москве в каждом автобусе у дверей на ручке стоит электронная касса.при входе пассажир прикладывает любую банковскую карту и все...оплачено и через налоговую все контролируется.у нас бардак.
13:21:39 17-04-2024
Лишний раз подтверждается тот факт ,что навязанная нам капиталистическая система никак не идёт навстречу обществу.У неё свои,частнособственнические интересы,направленные на извлечение сверхприбыли.И не важно какая это сфера-будь то общественный транспорт,медицина ,образование,производство или сельское хозяйство,главное -сиюминутная выгода.Вроде бы определённые госорганы должны бы контролировать и ограничивать аппетиты наших буржуа,однако ,что то не видно таких действий с их стороны.Хотя во всём мире весь этот процесс под контролем.Так ,что каких то перспектив у нас, ожидать от подобной системы не приходится.
13:23:00 17-04-2024
Если на одного пассажира тратят 23₽ а проезд стоит 35, то если посчитать пассажиропоток более 1.1 миллиона, прибыль будет с учётом налогов в месяц будет более 10 миллионов, что-то это не похоже на околонулевую...
13:24:19 17-04-2024
Да население бедное, денег нет на дорогие тарифы, бизнесу тоже сложно зарабатывать, так зачем мы смотрим в карман бизнесу, нам главное чтобы транспорт был комфортным и не дорогим, а это можно реализовать только дотациями из государства, но государству на нас все равно.
13:26:04 17-04-2024
Наконец-то подтвердились мои догадки по поводу 17 маршрута. Он оказывается один из самых популярных был. А в администрации города говорили, что маршрут убыточен. Клоуны.
13:57:20 17-04-2024
На днях еду в автобусе средней вместимости. У выхода пытаюсь оплатить банковской картой. Водитель просит нал, говорит, что ему из безналички ничего не идет на зарплату. Возможно, так и есть. Но почему складывается ситуация, что перевозчики не дают денег из безнала своим водителям за работу, забирают всё себе?
14:33:49 17-04-2024
Гость (13:57:20 17-04-2024) На днях еду в автобусе средней вместимости. У выхода пытаюс... Тут, скорее обратная ситуация: наличку водители полностью забирают себе сверх ЗП, выплачиваемой работодателем, а перевозчику потом на ремонт и покупку новых автобусов денег не хватает. Вот они и просят поднять стоимость проезда для окупаемости и развития.
Надо наоборот, полностью на безнал в автобусах перейти, чтоб была полная прозрачность денежных поступлений. Тогда и перевозчик не сможет говорить о недостаточности средств.
09:32:36 18-04-2024
Гость (14:33:49 17-04-2024) Тут, скорее обратная ситуация: наличку водители полностью за... Если это так, то почему перевозчики не переходят полностью на безнал? Наоборот, стараются не ставить валидаторы?
17:24:28 22-04-2024
Гость (09:32:36 18-04-2024) Если это так, то почему перевозчики не переходят полностью н... потому что тогда с прибыли налог нужно будет платить, а так сунул в карман бабки и всё.
14:11:24 17-04-2024
Этих абрамовых, ароновых видно за версту. Обогатиться. Любым способом. А сделать лучше жизнь людей не заинтересованы. А это диверсия. Против народа. Свой план обагащения нужно показать президенту. Там поймут кто ты и что ты. Таких вредителей нужно гнать лопатой. Не умеешь организовать свой бизнес, займись другим
14:56:58 17-04-2024
Гость (14:11:24 17-04-2024) Этих абрамовых, ароновых видно за версту. Обогатиться. Любым... Ты чего дедуля? Из спячки только что вылез?
10:43:56 18-04-2024
Гость (14:56:58 17-04-2024) Ты чего дедуля? Из спячки только что вылез? ... А ты, внучок, не родственничек перевозчика?
14:42:16 17-04-2024
Они все так делают. На вопрос "можно ли оплатить картой", ответ - "лучше переводом". А сколько налички не отдают владельцам маршрутов - неизвестно. Видимо хватает и тем и другим. И на пассажиров им плеватью
14:58:53 17-04-2024
Зина (14:42:16 17-04-2024) Они все так делают. На вопрос "можно ли оплатить картой", от... Там наверное, минимум половина денег вчерную уходит мимо кассы, что если бы полностью поступало в кассу, было бы эквивалентно как раз стоимости проезда в 60руб!
15:05:24 17-04-2024
Зина (14:42:16 17-04-2024) Они все так делают. На вопрос "можно ли оплатить картой", от...
а кто владелец тех карт, на которые "переводом". платит ли держатель налог... ИФНС, ало
15:39:37 17-04-2024
Урбанизко (15:05:24 17-04-2024) а кто владелец тех карт, на которые "переводом". платит ... Да кто будет проверять мелкие переводы, налоговой до этого дела нет. а по факту там сотни тысяч в день разным водителям
14:56:32 17-04-2024
родственник ли этот персонаж Арапову из комитета по транспорту ?
15:08:12 17-04-2024
Так как на счёт расстрелять?
15:25:49 17-04-2024
Пусть сначала переведут всю оплату проезда в"белую", покажут _убытки", а потом просят поднять тариф
15:40:54 17-04-2024
Гость (15:25:49 17-04-2024) Пусть сначала переведут всю оплату проезда в"белую", покажут... Истину глаголете!!!!
15:31:12 17-04-2024
А не поехать ли Р. Арапову на своём "Евробусе" прямиком да на Елисейские поля? Несет бредятину полнейшую. Пора бы уже Генпрокуратуре заняться общественным транспортом в Барнауле и почистить Авгиевы конюшни.
15:39:24 17-04-2024
так то конечно, тем более , что с каждого билета нужно еще процентов 30 отстегнуть комитету по транспорту, что бы они в следующий раз легче согласовывали повышение тарифов. Вот только при цене в 60руб реально дешевле и быстрее ездить на своей пузотерке. Но жадность она такая, перевозчику всегда мало.
16:17:46 17-04-2024
А от такой жадности у перевозчика ничего не слипнется?
16:51:40 17-04-2024
С попустительства администрации и проверяющих органов власти заложили минy замедленного действия в развитие общественного транспорта в городе. Теперь пожинаем плоды.
Такая же ситуация происходит сейчас и с недвижимостью - разрешают возводить многоэтажные свечки без инфрастуктуры в неподобающих местах, создают социальную и транспортную напряжённость в этих местах в будещем. Потом будем пожинать плоды и этого.
17:00:34 17-04-2024
С некоторой периодичностью почти год живу в Барнауле и вообще не вижу работу администрации. Улучшением жизни людей никто не занимается. Кроме строительства торговых центров за откаты. Зарплаты маленькие, цены растут, инфраструктура так себе. Благо я здесь не на постоянно. Нужно компетентным органам проверить работу администрации края и города в частности. Найдут много чего интересного.
17:25:55 17-04-2024
Гость (17:00:34 17-04-2024) С некоторой периодичностью почти год живу в Барнауле и вообщ... В этом плане проверяющим работы на год хватит. Вопросов к администрациям и города и края у людей уж очень много накопилось - и дороги, и работа больниц, и работа общественного транспорта, и паводковые ситуации (которые, якобы, на контроле), и вырубка ленточного бора, и низкие зарплаты, и конские цены на жильё и т.д. и т.п.
17:07:07 17-04-2024
Наши региональные руководители, только и могут сетовать на тарифы и их тяжёлую жизнь. Но как посмотришь изнутри на процессы, там масса неэффективности в процессах, но прибыль стабильно в кармане. Займитесь повышением эффективности, а не попрошайничеством. Убрать с транспорта предпринимателей и есть транспорт муниципальным сделать.
17:08:21 17-04-2024
если средняя зарплата в крае за 2023 год 45 т.р, то почему водитель должен получать 90-100 тыс.? Я не против платить 60 руб за проезд в новом автобусе, если бы и моя зарплата была 90-100 тыс... А то получается врачам поднимать надо, учителям надо, водители тоже люди, им хочется хорошей зарплаты... А остальные как? на фоне всего дорожающего, доходы ж не растут такими темпами. И по поводу тарифов - каждый раз обещают улучшения качества проезда, только особенно не заметно это
17:31:11 22-04-2024
гость (17:08:21 17-04-2024) если средняя зарплата в крае за 2023 год 45 т.р, то почему в... средняя и медианная зарплата → разные параметры.
19:16:29 17-04-2024
140 комментариев!!!
Люди! Остановитесь!?
Я столько не прочитаю!...
20:01:59 17-04-2024
60 р. Я плакаль
20:53:45 17-04-2024
За три раза как поднимали плату за проезд у меня ни на рубль ЗП не подняли! Почему за счёт пассажиров покупать новые автобусы, поднимать ЗП кондукторам и водителям? Не справляетесь-передайте своё предприятие в государство. Не согласна оплачивать за проезд 60₽ или 45-50₽, и все равно ждать транспорт по 40-60 минут! У нас зарплата не Московская! Ситуация не станет лучше, так и будем ждать долго транспорт и ехать как шпроты в банке!!!!!!!!!!! Почему наше Алтайское правительство не может решить самостоятельно проблему, а не за счёт жителей, которые и так получают одну из самых низких ЗП в Сибири?
21:14:17 17-04-2024
Гость (20:53:45 17-04-2024) За три раза как поднимали плату за проезд у меня ни на рубль... Потому,что у нас и правителтство под стать этому бизнесмену- врет и изворачивается ,и плевать хотело на нас с вами!!!
21:12:22 17-04-2024
Вот ведь сидит врет,изворачивается.
Пусть расскажет какая прибыль,но ведь не скажет.
Никто не определитприбыль ,пока оплата будет наличкой без билетов ,на карту водителю и без валидатора.
Вы магазин без кассы видели?Нет!
А почему,а потому,что сразу штраф и не малый.
А в транспорте каменный век,ничего не учитывается!
21:20:21 17-04-2024
Разогнать их к такой матери и открыть рынок для тех кто будет возить за 30 рублей. Деятели ненажорные. Меньш прибыль тырить по карманам а больше вкладывать в развитие производства и своего дела по снижению затрат.
23:47:19 17-04-2024
Тогда и зарплату Барнауле надо делать 150 тысяч рублей в месяц как в Москве
00:18:10 18-04-2024
60 рублей за проезд будет означать, что семья из 4 человек без своей машины - мама-папа, дочка-школьница, сын-студент, нормальная семья без всяких льгот на многодетность и инвалидность, будет тратить только на проезд на работу, учебу, в музыкалку, к бабушке порядка 15 000 в месяц! А если добавить воскресные семейные выезды в парк, поездки в гости, в магазины - выйдет все 25 000. Где их брать-то?!
11:23:37 18-04-2024
Гость (00:18:10 18-04-2024) 60 рублей за проезд будет означать, что семья из 4 человек б... Ну, например, папа может пойти работать водителем мусоровоза или автобуса на 60-80 (особых навыков и образования для этого не требуется); мама устроится в сеть продуктовых магазинов за 40-50( всегда требуется сотрудники, и в шаговой доступности от дома, полно магазинов с вакансиями); сын-студент может подрабатывать курьером по вечерам или в кафе два дня в неделю (это давно принятая практика во всем мире и в России тоже, да много он там не заработает, но себе на одежду, подарки девушки и карманные расходы -легко. без ущерба учебе. Тем самым разгрузит немного семейный бюджет) Итого доход семьи может составить 100-130 тысяч рублей. Если уж вы говорите о семье без льгот и инвалидностей -значит могут работать и физически или два "высших" образования полученных заочно в какой-то московской академии в начале 2000х, не позволяют работать водителем или продавцом?
01:05:26 18-04-2024
Обоснование с путанными оборотами и и слабой арифметикой, схожее по режиссуре с выступлениями одного непопулярного у нас политического деятеля соседней страны: "дайте денег, иначе ничего не выйдет".
Много лет сценарий отрабатывается перевозчиками вместе с обеими администрациями.
Странно, что не всем видно явные сходства
06:25:53 18-04-2024
а почему парковку перед их конторой не сфотали? чтоб мы увидели своими глазами куда повышение стоимости проезда уходит
09:06:47 18-04-2024
" резко улучшить условия труда для сотрудников" - я не хочу улучшать условия ваших сотрудников, мне три года зарплату не повышали. например.
10:56:35 18-04-2024
Гость (09:06:47 18-04-2024) " резко улучшить условия труда для сотрудников" - я не хочу ... Но что бы водители аккуратные и кондукторы вежливые - очень хочу... железная логика
09:12:54 18-04-2024
В Москве автобусы в 11 вечера ездят по расписанию и останавливаются на каждой остановке, даже на пустой. А вам слабо?
11:34:16 18-04-2024
Они хотят московскую зарплату, тогда начнут работать как надо... может быть
14:36:31 18-04-2024
60 руб за удовольствие проехаться в адской давке с хамами водителями, которые матерят пассажиров, курят и разговаривают по телефону на ходу, везут, как будто в салоне не люди???
14:55:20 18-04-2024
Мы им должны автобусы купить для бизнеса частного? Ни офигел?
16:02:04 18-04-2024
А вот если 1,1млн в месяц пассажиров и каждый по 7 рублей прибыли приносит, то за год это 13.2млн человек или 92млн прибыли. Явно больше чем на 2 автобуса хватает
21:18:23 18-04-2024
Ну ну что по 3 коп проезд что по 35 руб что по 100 руб как было хрен уедиш что утром на работу что вечером и отношение скотское что у водил что у кондукторов
А зарплату надо всем поднять а не только перевозчикам и пенсионеров не забудьте пенсия 13 000 р не каких льгот
21:32:49 18-04-2024
На маршруте 35 работают хамы - кондукторы и хамы- водители, орут на пассажиров,ругаются матом, в автобусе курят. Водители так резко тормозят, что боишься получить травму. Маршрут 20 работает отвратительно, после 8 часов вечера домой не добраться, с конечной уезжают в гараж, на маршрут не выезжают, на площади Спартака зимой приходилось вечером вызывать такси. Нужно создать муниципальное автопредприятие общественного транспорта и прекратить это безобразие!
01:07:09 19-04-2024
Он что, серьёзно?! Как пенсионеры будут ездить за 60 руб?
20:11:23 21-04-2024
Всех на велосипеды. Нечего Вам (нам) по автобусам шастать. И экономия, и здоровье. И в квартирах можно свечками пользоваться... Эхх, диванные эксперты - знатоки, придерживающиеся принципа , что каждая кухарка может управлять государством.
19:30:04 22-04-2024
Сегодня зашёл в магазин, купил фарш за 524 р/ кг, а две или три недели назад тот же продукт стоил 390 р. Теперь, собственно вопрос- почему весь период моей жизни я помнил проезд в автобусе 5 коп., а в трамвае 3? И никто раз или два в год не пытался его повысить? Наверное потому, что был социализм и зажравшихся буржуев и " мироедов" мы видели только в журнале " Крокодил" в разделе политической карикатуры. А теперь мы их видим чуть не ежедневно в списках Форбс разбогатевших с начала сво. Вопрос второй- а нужны нам они? Ну а про бизнес, почему кто-то должен помогать? У всех свои хотелки, вот и решайте их сами. Упоминание про Москву- это вообще не в какие ворота, как жаловаться, что в Барнауле нет кремля и царь- пушки. И я всё ещё помню, когда говорили на что пойдет капитал ради увеличения прибыли. И про повышение пенсионного возраста тоже никто не забыл и в ладоши не хлопал, зато какие-то депутатки не заметили роста цен в магазинах.
20:11:01 22-04-2024
Как бесстыдно врет, и чиновники эту мантру повторяют: ........Как сильно в Барнауле за последние годы упал пассажиропоток?
– Значительно! Считаю, дело в массовой автомобилизации населения. Люди пересаживаются на комфортабельные автомобили и ищут работу поближе к дому, чтобы не стоять в длинных пробках. Кроме того, часть сотрудников после пандемии все чаще переходят на удаленный формат работы.
20:50:06 23-04-2024
Многостраничные интервью самоотверженного предпринимателя, который не может свести концы с концами. Бедный..... Что, не видно никак ,что в комментах люди далеко не дураки? Кому он тут вешает на уши? Да у них, у половины водителей с вождением проблемы, быстрые и ловкие,педалькой сучат так, что пассажиры по салону летают. По рации матерки.
17:42:24 24-04-2024
А Вы подумали о людях, передвигающихся с ПЕРЕСАДКАМИ на транспорте? 3 раза в одну сторону, 3 - в другую каждый день. Итого, 60 * 6 = 360 рублей в 1 день, * 30 дней в месяц поездок = 10 800 рублей только на транспорт для работы и жизни в 1 месяц. А зарплата - нищенская, МРОТ, 19 000, остаётся 8 000 рублей в месяц. Это = 88 Евро, Euro на покупку квартиры (ипотеку), продукты, одежду, телефон, интернет, подарки близким и т.п. расходы. ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ Евро, 88... Осознайте степень нищеты в Барнауле. Это серьёзнее, чем в Бангладеш, нищета абсолютная! А уборщицы зарабатывают ещё меньше, поверьте опыту личному. И там стаж не начисляется... Пенсии не будет!