"Прорыва не будет". Перевозчик о том, почему тариф в Барнауле должен быть 60 рублей

Директор "Евробуса" Роман Арапов рассказал об изношенных автобусах, нехватке водителей и кондукторов и почему тариф должен быть таким же, как в Москве

17 апреля 2024, 08:15, Вячеслав Кондаков

Директор "Евробуса" Роман Арапов / Фото: Екатерина Смолихина

Перевозчики Барнаула уверены, что без кардинального повышения тарифа на проезд в общественном транспорте невозможно будет приобрести новые автобусы. Транспортники утверждают, что у них не было выбора: цены на топливо и запчасти серьезно выросли, а без индексации тарифа в ближайшем будущем в Барнауле не станет водителей – им просто нечем будет платить. Новое повышение цены до 35 рублей, которое произойдет с 1 мая, позволит решить локальные проблемы. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с директором компании "Евробус" Романом Араповым – одним из самых известных перевозчиков города (обслуживает маршруты № 35 и 53. – Прим. ред.). По словам Арапова, даже при тарифе 35 рублей они не смогут массово покупать новые автобусы. А чтобы общественный транспорт был современным и комфортабельным, тариф нужно сделать 60 рублей – как в Москве.

"При тарифе 35 рублей мы максимум сможем покупать два автобуса в год"

– Почему перевозчики спустя полтора года после повышения тарифа вновь подняли вопрос о стоимости проезда?

– Деваться нам было некуда: дизельное топливо в прошлом году подорожало на 28%, а цены на запасные части – в среднем на 30-35%. Эксплуатационные материалы – шины, колеса, аккумуляторы, охлаждающие жидкости – тоже значительно выросли в цене. Впрочем, важнейший фактор, повлиявший на повышение тарифа, – необходимость увеличивать зарплату водителям и кондукторам. Оттягивать этот момент было нельзя.

– Власти Барнаула согласовали тариф 35 рублей. При этом перевозчики просили повысить проезд сразу до 60 рублей. Откуда такие цены? В Москве примерно за эти же средства можно прокатиться в комфортабельном и современном метро.

– 60 рублей – расчетная сумма, которая включает постоянное обновление подвижного состава, достойную заработную плату для сотрудников. Это уровень цен в крупнейших городах страны. Например, в Москве поездка на автобусе действительно стоит примерно 60 рублей.

– Но там и другой уровень зарплат. Откуда вы вообще взяли цифру 60 рублей?

– Попробую разложить все по полочкам. Есть расчетная себестоимость проезда. Если в тариф закладывать обновление подвижного состава не менее 10% от автопарка в год, а также достойную зарплату для водителей и кондукторов, то тариф выходит в районе 50-55 рублей. Соответственно, с учетом рентабельности нам необходимо 60 рублей.

– Получается, без тарифа 60 рублей перевозчики Барнаула не будут покупать новые автобусы?

– Не так масштабно, как всем хотелось бы. Смотрите, у нас в парке около 60 больших автобусов. При нормальном тарифе мы могли бы покупать 6-10 новых автобусов в год и за десять лет полностью обновить автопарк. При тарифе 35 рублей мы максимум сможем покупать два автобуса в год, не более. Даже если власти города через полтора-два года снова повысят тариф, то ничего не изменится: цены на топливо и запчасти за это время тоже вырастут. Да и ежегодную индексацию зарплаты никто не отменял. Иначе есть риск, что работать вообще будет некому.

– Когда вы вышли на координационный совет Барнаула с предложением повысить тариф до 60 рублей, то на какую сумму рассчитывали? 5 рублей – самое масштабное повышение цены за проезд в последние годы.

– Мы на 35 рублей и рассчитывали. С начала 2024 года перевозчики, работающие на нерегулируемых маршрутах, самостоятельно повысили тариф до 35 рублей. Логично было уравнять нас и сделать проезд единым во всем Барнауле. Ближайший год по закону мы не сможем вновь обращаться к мэрии с просьбой повысить тариф. Будем работать с тем, что имеем.

"Молодежи практически нет, людей до 30 лет можно пересчитать по пальцам одной руки"

– Вы говорите о необходимости повышать зарплаты сотрудникам. Действительно водителей не хватает?

– Штат водителей на сегодняшний день на нашем предприятии не укомплектован на 40%. По штатному расписанию у нас должно быть 120 человек водителей. На 3 апреля, когда прошел координационный совет по ценообразованию Барнаула, у нас работало 74 водителя. В принципе такая же обстановка и с кондукторами: людей не хватает. Правда, по кондукторам ситуация чуть лучше: нехватка всего около 30% от штатного расписания.

– А в чем причина? Люди не готовы работать за маленькую зарплату?

– Именно. У водителей сейчас она в среднем 41-42 тысячи рублей. У кондукторов – 35-36 тысяч рублей. Все, конечно, зависит от количества выработанных часов. Нынешний тариф не позволяет индексировать заработную плату. Мы работаем на грани рентабельности, без кардинального повышения тарифа ситуация не улучшится.

– Барнаульцы после новостей о повышении тарифа всегда задают один и тот же вопрос: "Зачем вы тогда занимаетесь бизнесом, если он не приносит вам прибыли?" Перевозчики города действительно жалуются на плохие условия, но за право обслуживать популярные маршруты между ними идет нешуточная борьба. Не пойму логики.

– Конечно мы не работаем в убыток, но наши доходы не позволяют покупать новые автобусы. По итогам 2023 года предприятие "Евробус" получило прибыль в размере 7 миллионов рублей, часть от этой суммы ушла на уплату налогов. В итоге решаешь, как распределить оставшиеся деньги: любо потратить на зарплаты и премии сотрудникам, либо вложить в покупку нового автобуса. Приходится искать золотую середину.

– И все же, какая себестоимость одного пассажира на вашем предприятии? Из чего состоит тариф?

– Если говорить о нашем предприятии, то сегодня мы практически работаем плюс-минус в ноль. Покажу расчеты мэрии Барнаула (показывает документ. – Прим. ред.). По нему при тарифе 30 рублей обслуживание одного пассажира обходится в 23 рубля. В эту сумму входит ремонт автобусов, цены на ГСМ и зарплата водителей.

– Насколько изношены автобусы, которые вы обслуживаете?

– Просто приведу цифру: 98%. Это при том, что в 2023 году мы приобрели три новых автобуса. Сейчас у нас в парке 55 автобусов. Некоторые – даже самые убитые – мы разбираем на запчасти и ремонтируем те, которые еще более-менее хорошо выглядят. Некоторую технику утилизируем вовсе. Когда-то – лет 10-12 назад – в парке "Евробуса" было 120 автобусов. На мой взгляд, тогда с перевозками пассажиров в Барнауле была самая лучшая ситуация. Раньше, например, мы обслуживали 17-й маршрут. Он пользовался популярностью, но ситуация сложилась так, что обслуживать его мы больше не смогли. Он фактически был заброшен и загублен.

– В чем причина?

– Не хватало ни техники, ни людей. Повторюсь, что у нас катастрофически не хватает водителей. Некоторые автобусы стоят в гараже и могут работать на маршруте. Кто ими будет управлять? В итоге мы с администрацией города решили, что не будем дальше обслуживать маршрут № 17. Его отдали другому перевозчику, который также не потянул. Сейчас, насколько мне известно, маршрута № 17 – некогда одного из самых популярных в городе – вовсе не существует.

– Как сильно в Барнауле за последние годы упал пассажиропоток?

– Значительно! Считаю, дело в массовой автомобилизации населения. Люди пересаживаются на комфортабельные автомобили и ищут работу поближе к дому, чтобы не стоять в длинных пробках. Кроме того, часть сотрудников после пандемии все чаще переходят на удаленный формат работы.

– А вы не считаете это следствием плохого качества общественного транспорта в Барнауле? Сейчас – особенно после введения выделенных полос – многие бы с удовольствием добирались на работу быстрее, но салоны автобусов утром так переполнены, что пассажиры едва могут дышать внутри. Будут хорошие автобусы – пассажиры вернутся к вам обратно.

– Я прекрасно понимаю, что людям нужен комфорт. В комментариях в соцсетях часто пишут, что им нагрубил водитель или кондуктор. Увы, но, учитывая дефицит кадров, не все наши сотрудники могут вести себя вежливо. В этом плане мы работаем в рамках Трудового кодекса. Если поступает обращение от пассажира – стараемся сразу же его рассмотреть. Обычно ограничиваемся выговором и штрафом. Бывает, что приходится расставаться с человеком. Но стараемся не рубить шашкой сгоряча. Приведу статистику: в месяц "Евробус" обслуживает более 1,1 миллиона пассажиров. Если кто-то пожаловался на кондуктора или водителя, то это сразу становится резонансным событием. Почему-то никто не пишет о том, как мы помогли какому-нибудь пассажиру. Как, например, в мороз довозим человека без денег до нужного места.

– Еще одна глобальная проблема с общественным транспортом – нерегулярность рейсов. Утром автобусы ходят редко и все переполнены, а после 10 вечера из центра Барнаула в спальные районы уже не уехать. Новый тариф позволит решить эту проблему?

– Опять же все упирается в нехватку кадров. Пусть автобусы у нас не в самом лучшем состоянии, но они ездят. Только управлять ими некому. Из 55 автобусов, которые у нас в наличии, на линию выезжают ежедневно не более 40. Новый тариф позволит нам повысить зарплаты кондукторам и водителям в пределах 20%. Это все равно мало.

– А есть другая причина, кроме низкой зарплаты, почему водителей в Барнауле резко стало меньше? Мне говорили другие перевозчики, что люди уходят работать на мусоровозы. Якобы там зарплата может достигать 100 тысяч рублей.

– Это комплексная проблема. Платить сотрудникам высокую зарплату мы не можем: не позволяют доходы. Быть водителем общественного транспорта – очень тяжелая работа. Средний возраст водителей на нашем предприятии – 51 год. У нас, по большому счету, остаются работать предпенсионеры, которые трудятся в "Евробусе" уже много лет. Молодежи практически нет, людей до 30 лет можно пересчитать по пальцам одной руки. Мы активно работаем со службой занятости, стараемся завлекать людей через газеты и интернет. Но решить транспортные проблемы Барнаула без поддержки властей невозможно. Прорыва не будет. Ни с тарифом 35 рублей, ни с тарифом 40 рублей. Мы просто покроем издержки, связанные с ростом цен на ГСМ и запчасти. Все хотят новых автобусов, но где на них взять денег? В 2024 году мы планируем купить два новых автобуса, но не более.

"Не думаю, что все наши преданные сотрудники убегут работать на муниципального перевозчика"

– Вы говорите, что власти должны субсидировать перевозчиков. Каким образом? Тем более что есть МУП "Горэлектротранс" и логичнее было бы помогать ему. Трамваи – это наше метро.

– Такой механизм есть. Можно не напрямую давать нам деньги, а закладывать их в аукционы на обслуживание маршрутов, которые проводит мэрия. Мы бы могли на эти средства платить сотрудникам достойную зарплату, а освободившиеся средства направляли бы на покупку новых автобусов. В 2020 году во время пандемии коронавируса пассажиропоток в Барнауле упал на 80%. Тогда власти поддержали перевозчиков, и мы смогли выплачивать сотрудникам зарплату на уровне МРОТ. Иными словами, формы помощи предприятиям есть.

– Зачем государству поддерживать частные компании? Уже в ближайшее время власти города по маршрутам № 1 и 10 запустят 41 новенький автобус, приобретенные за краевой бюджет. Кроме того, сейчас идет поиск водителей на новое муниципальное предприятие. Им предлагают зарплату в районе 80 тысяч рублей. Вы боитесь конкуренции со стороны мэрии? Например, что все ваши сотрудники уйдут работать на современных и комфортабельных автобусах.

– Почему я должен бояться? Для пассажиров будет хорошо, что в городе появятся новые автобусы. Наверное, на наших маршрутах пассажиропоток еще немного упадет. Не думаю, что все наши преданные сотрудники убегут работать на муниципального перевозчика. Я в этом вопросе не сильно паникую. Флаг в руки мэрии, пусть пробуют работать. Желаю им только удачи. Вопрос в другом: смогут ли они выйти на самоокупаемость? Посмотрите на опыт Новокузнецка. Там несколько лет назад из регионального бюджета приобрели 300 новых автобусов. В итоге сейчас муниципальное предприятие загибается, а частники практически перестали работать. Необходимо не допустить подобной ситуации у нас.

– С этого года мэрия перешла на долгосрочные контракты с перевозчиками. Разве это не механизм поддержки отрасли?

– Это уверенность в завтрашнем дне. У нас, например, контракт до 2030 года. Это означает, что нам проще получать кредиты на обновление автопарка. Однако, повторюсь, больше двух автобусов в год приобретать мы не сможем.

– В прошлом году вы купили три двухдверных автобуса "Ютонг" китайского производства. Мне, например, они не очень понравились: что-то между маршруткой и вместительным большим автобусом. Почему вы решили закупать именно эти автобусы из Китая, а не российские?

– Нам, наоборот, они очень понравились. Особенно в техническом плане. Я общался с коллегами из других городов страны, они очень советовали именно этого производителя. Машины работают исправно, не ломаются. По поводу салона изначально понимали, что не всем будет комфортно. Автобусы, которые мы приобрели, длиной 10,75 метра. Мы же хотели модель на 12 метров. В ней было бы три двери, больше пространства. Однако российские производители нас совершенно не устраивали по качеству, а автобусов большой вместительности "Ютонг" не производит.

– Сколько стоит новый автобус?

– Два автобуса, которые мы купили в прошлом году, обошлись примерно в 30 миллионов рублей. Трехдверный автобус большой вместимости стоит в пределах 17,5 миллиона рублей. Это очень серьезные деньги. Купить такой автобус мы можем только в кредит.

"Я за принцип: утром – деньги, а вечером – стулья"

– Итак, представим, что уровень зарплат в Барнауле вырастет и тариф поднимут до 60 рублей, как вы и настаиваете. И что, мы будем ездить в новых и комфортабельных автобусах?

– Сразу ничего не изменится. Однако нам можно будет планировать массовую закупку автобусов и резко улучшить условия труда для сотрудников. Мы сейчас просто фантазируем. Я за принцип: утром – деньги, а вечером – стулья. Сначала нам нужно создать условия, а мы уже сможем дать людям качество.

– Вы считаете, что барнаульцы будут готовы платить в два раза дороже за комфорт или будущее за муниципальным предприятием? Повышение пенсионного возраста же люди восприняли спокойно. На тариф 60 рублей, но с хорошими автобусами, возможно, также спокойно отреагируют.

– Есть другой прекрасный вариант: когда в бизнес приходит новый частный инвестор с большими ресурсами, которые позволяют ему самостоятельно закупить новые автобусы и отбивать потом эти деньги. Такой перевозчик способен дать барнаульцам комфорт. У нас же в компании такого потенциала нет.

– И почему такого инвестора нет?

– Все просто: этот бизнес не принесет ему высоких доходов. Иначе бы завтра в мэрию выстроилась очередь из желающих заниматься пассажирскими перевозками. Мне кажется, что в будущем администрация и перевозчики найдут компромисс. Возможно, будут субсидировать некоторые социально важные маршруты. Механизмы поддержки отрасли есть. Мэрия сейчас, в моем понимании, закладывает копейки в контракты на обслуживание маршрутов. Они практически "пустые". Заложите в них больше денег – и мы готовы распорядиться ими с умом.

– Вы же наверняка обращались уже с такой инициативой. Что вам отвечают?

– Говорят, что в бюджете денег на это нет. Будем работать с новым тарифом и пытаться хоть как-то улучшить ситуацию с общественным транспортом в Барнауле.