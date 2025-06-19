В Бийске ребенка сбили на пешеходном переходе с неработающим светофором

На месте работала реанимационная бригада

19 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Ребенка сбили в Бийске / Фото: кадр из видео "ЧП Бийск"

В Бийске в среду вечером, 18 июня, автомобиль сбил ребенка, который вместе с мамой переходил дорогу по пешеходному переходу, пишет "Бийский рабочий".

"На месте работала реанимационная бригада. 12-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", – сообщили изданию на станции скорой медицинской помощи Бийска.

Как уточнили в комментариях в Telegram-канале "ЧП Бийск", на пешеходном переходе несколько дней не работал светофор.