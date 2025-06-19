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В Бийске ребенка сбили на пешеходном переходе с неработающим светофором

На месте работала реанимационная бригада

19 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Ребенка сбили в Бийске / Фото: кадр из видео "ЧП Бийск"
Ребенка сбили в Бийске / Фото: кадр из видео "ЧП Бийск"

В Бийске в среду вечером, 18 июня, автомобиль сбил ребенка, который вместе с мамой переходил дорогу по пешеходному переходу, пишет "Бийский рабочий".

"На месте работала реанимационная бригада. 12-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", – сообщили изданию на станции скорой медицинской помощи Бийска.

Как уточнили в комментариях в Telegram-канале "ЧП Бийск", на пешеходном переходе несколько дней не работал светофор.

"На этом переходе и при работающем светофоре, прежде чем перейти дорогу, нужно посмотреть сто раз, как сова, и даже еще наверх посмотреть. Все летят, как сумасшедшие", – жалуются местные жители.

Бийск ДТП дети

Комментарии 4

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Гость

13:05:19 19-06-2025

Мать то куда смотрела?

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Гость

15:12:55 19-06-2025

Гость (13:05:19 19-06-2025) Мать то куда смотрела?... А водитель куда смотрел?

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Гость

13:33:57 19-06-2025

Даешь по городу 30 км в час!!!

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Гость

13:45:40 19-06-2025

Какой адрес? Что за переход?

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