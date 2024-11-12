В Бийске семью с ребенком попросили уйти с концерта пианиста

Деньги за билеты им вернули, но вечер оказался испорчен

12 ноября 2024, 22:41, ИА Амител

Пианино / Фото: unsplash.com / Markus Gjengaar

В Бийске семью с малолетним ребенком попросили покинуть зал, когда они пришли на выступление китайского пианиста Юнь Сюйхуа. Как сообщает "КП-Алтай", инцидент произошел 5 ноября во время мероприятия в местном музыкальном колледже.

В редакцию обратился местный житель Юрий Решетов, который вместе с семьей был вынужден покинуть зал из-за маленького ребенка. Об этом их попросила ведущая Наталья Толмачева: по ее словам, малыш мог бы помешать концерту. По словам отца, на тот момент его ребенок не создавал неудобств – не плакал и не бегал по залу, а спокойно ждал начала выступления.

"Деньги за билеты нам вернули. Но вечер и настроение были испорчены", – сказал Юрий.

Мужчина также добавил, что его дочь, которая учится играть на фортепиано, была заинтересована в концерте. Несмотря на это, им удалось прослушать лишь начало выступления китайского музыканта.

Организатор назвал отсутствие возрастных ограничений в афише упущением, однако обратил внимание на вопрос "культуры и уважения к зрителям".

"Дети бывают разные. А на концертах нужна тишина, чтобы не мешать музыкантам. Мы всегда просим зрителей выключать телефоны, не вставать и не ходить по залу и не аплодировать между частями концерта. Когда на концерты приходят ученики колледжа, дети у нас учатся с 6-7 лет, мы им говорим: "Сидите тихо, как мышки!" А здесь ребенок совсем маленький. Сейчас он тихонько посидит, а потом будет капризничать, а отделения идут по 15 минут", – пояснила Толмачева.

Тем временем Решетов решил проверить концерты китайского пианиста в других городах и обнаружил, что там выступлению музыканта дети не мешали, а зрителей уйти не просили. В результате он обратился в Минкультуры Алтайского края с просьбой провести проверку инцидента.