В Бийске семью с ребенком попросили уйти с концерта пианиста
Деньги за билеты им вернули, но вечер оказался испорчен
12 ноября 2024, 22:41, ИА Амител
В Бийске семью с малолетним ребенком попросили покинуть зал, когда они пришли на выступление китайского пианиста Юнь Сюйхуа. Как сообщает "КП-Алтай", инцидент произошел 5 ноября во время мероприятия в местном музыкальном колледже.
В редакцию обратился местный житель Юрий Решетов, который вместе с семьей был вынужден покинуть зал из-за маленького ребенка. Об этом их попросила ведущая Наталья Толмачева: по ее словам, малыш мог бы помешать концерту. По словам отца, на тот момент его ребенок не создавал неудобств – не плакал и не бегал по залу, а спокойно ждал начала выступления.
"Деньги за билеты нам вернули. Но вечер и настроение были испорчены", – сказал Юрий.
Мужчина также добавил, что его дочь, которая учится играть на фортепиано, была заинтересована в концерте. Несмотря на это, им удалось прослушать лишь начало выступления китайского музыканта.
Организатор назвал отсутствие возрастных ограничений в афише упущением, однако обратил внимание на вопрос "культуры и уважения к зрителям".
"Дети бывают разные. А на концертах нужна тишина, чтобы не мешать музыкантам. Мы всегда просим зрителей выключать телефоны, не вставать и не ходить по залу и не аплодировать между частями концерта. Когда на концерты приходят ученики колледжа, дети у нас учатся с 6-7 лет, мы им говорим: "Сидите тихо, как мышки!" А здесь ребенок совсем маленький. Сейчас он тихонько посидит, а потом будет капризничать, а отделения идут по 15 минут", – пояснила Толмачева.
Тем временем Решетов решил проверить концерты китайского пианиста в других городах и обнаружил, что там выступлению музыканта дети не мешали, а зрителей уйти не просили. В результате он обратился в Минкультуры Алтайского края с просьбой провести проверку инцидента.
00:02:56 13-11-2024
Толмачева прогибается под китайцев?? зачем? .... что за пропаганда ...какая же позорница
06:36:49 13-11-2024
Ну все верно, даже в ОТ за те полчаса, что они там находятся, редко кто из маленьких детей не капризничает, а тут концерт часа на 2)
09:11:09 13-11-2024
Гость (06:36:49 13-11-2024) Ну все верно, даже в ОТ за те полчаса, что они там находятся... А вам не приходит в голову, что если ребенок устанет, нормальные люди встанут и просто уйдут с ним с части концерта? Так-то многие так делают. И не факт, что ребенок начал бы шуметь вообще.
14:39:53 13-11-2024
Гость (09:11:09 13-11-2024) А вам не приходит в голову, что если ребенок устанет, нормал... но сначала , до момента как выйти- ребенок испортит настрой всем- и музыканту и зрителям!!! Что за необходимость тащить малыша на концерт пианиста??? Не на мультики, не на детское шоу. А на пианиста?
18:37:43 13-11-2024
Ника (14:39:53 13-11-2024) но сначала , до момента как выйти- ребенок испортит настрой ... Вот из-за такого подхода, дети к классике и не приучены
22:30:35 13-11-2024
Ника (14:39:53 13-11-2024) но сначала , до момента как выйти- ребенок испортит настрой ... Ты бы охренел побывав на концерте в Китае. И попробовал бы это там вывести семью с ребенком из зала.
07:37:35 13-11-2024
Родители сами должны понимать, что для таких мероприятий далеко не все дети готовы. И тогда таких инцидентов не происходило бы.
10:25:44 13-11-2024
Гость (07:37:35 13-11-2024) Родители сами должны понимать, что для таких мероприятий дал...
это если понималка работает. куда исчезла культура у людей? элементарные вещи нужно объяснять
15:17:10 13-11-2024
Гость (10:25:44 13-11-2024) это если понималка работает. куда исчезла культура у люд... Какие вещи? Нас мама водила на концерты и в театр с пяти лет, мы своих детей тоже водили. А нашим детям теперь, видите ли, своих детей нельзя водить?
Вот если бы ребенок начал шуметь, а родители вместе с ним не вышли бы из зала, тогда бы вы могли что-то говорить об их культуре. Пока неплохо бы задуматься о культуре организаторов концерта и большинства здешних комментаторов - печальная картина.
18:45:54 13-11-2024
Гость (10:25:44 13-11-2024) это если понималка работает. куда исчезла культура у люд... А откуда культура, если детей нельзя на классику водить, а только на мультики?
07:47:59 13-11-2024
нечего делать детям на взрослых мероприятиях
13:49:00 14-11-2024
Гость (07:47:59 13-11-2024) нечего делать детям на взрослых мероприятиях... Детей надо водить на концерты классической музыки, а не на мультики и шоу!!!! Меня в 6 лет бесили рядом сидящие дети, если они ногами болтали на концерте!!! Я всегда ходила на оперу, на камерные концерты.
08:17:52 13-11-2024
Были недавно на концерте в филармонии с 2 детьми, младшей 5. Дети в зале были, вели себя лучше многих взрослых. ВСЕГДА кто-то забывает выключить телефон, начинают фотографировать/ снимать видео всего вокруг (надо же показать другим, какой я культурный - в филармонию хожу) и в этот раз было много больных в зале (кашляли, сморкались, чихали весь концерт). Возмущена ситуацией в Бийске!
08:39:55 13-11-2024
Они сами себе вечер испортили. Головой как бы надо думать.
09:14:04 13-11-2024
Офигеть, сколько комментариев в стиле "самидуракивиноваты" и "родила - сиди со своим выродком дома". А это случайно не та самая пропаганда чайлдфри, о запрете которой так печется государство? Ах да, это же традиции и скрепы - гнобить женщин и их детей, даже если дети ничего еще не сделали, так сказать, превентивно. А вот за рассказ о том, как тяжело с детьми и как относятся к ним на самом деле окружающие можно будет и штраф огрести. Вы на этих родителей еще заяву накатайте, а то ишь, посмели сказать, что к ним плохо отнеслись.
10:05:05 13-11-2024
Гость (09:14:04 13-11-2024) Офигеть, сколько комментариев в стиле "самидуракивиноваты" и... во первых где вы увидели подобные комменты?? Пока что только от вас и прочитали подобное. Никто никого не гнобит, а вы как яжмать уже на опережение пошли. В ситуации разберутся, а от вас уже "полезло" вплоть до пропаганды чайлдфри. Телевизоров насмотрелись, или просто нечего сказать лишь бы высказаться??
10:23:43 13-11-2024
гость (10:05:05 13-11-2024) во первых где вы увидели подобные комменты?? Пока что только... "нечего делать детям на взрослых мероприятиях" - а это вот что?) С каких пор фортепианный концерт стал "взрослым мероприятием"? Тем более если там вообще никак не было указано возрастное ограничение. "Родители сами должны понимать, что для таких мероприятий далеко не все дети готовы"- туда же. Вот конкретно эти родители считают, что их ребенок либо высидит спокойно, либо готовы уйти, если он вдруг устанет. Но их не пустили просто потому, что кто-то там что-то себе придумал, причем заранее. А давайте кого-нибудь из комментаторов на концерт не пустят - например, контролер решит, что человек болен и будет кашлять во время концерта. Ровно то же самое, но, подозреваю, это никому не понравится. Ну а то, что вы не видите ненормальности комментариев, еще раз доказывает - львиная доля наших сограждан предпочитает детей не видеть, не слышать и вообще предпочла бы, чтобы дети выходили на свет лет так в 18 уже взрослыми и воспитанными. А до того пусть мамки не отсвечивают. И в транспорт не суются, а уж тем более на концерты.
11:32:21 13-11-2024
Гость (09:14:04 13-11-2024) Офигеть, сколько комментариев в стиле "самидуракивиноваты" и...
Ну так ты что сидишь, комментарии строчишь? Беги, пиши заявление. Не поскользнись только.
12:06:56 13-11-2024
Гость (11:32:21 13-11-2024) Ну так ты что сидишь, комментарии строчишь? Беги, пиши з... Зачем?) Организаторы свое получат и так, судя по всему. А писать заявление на комментаторов бесполезно, такое отношение к детям - это наша скрепа. У нас их еще и ремнем воспитывать положено, и права голоса они иметь не должны. Как и женщины, собственно. Так что все в той парадигме, которую продвигают власти. Правда, думаю, в связи с новым законом любителей неопатриархата ждет viel Neues und Interessantes, но тут товарищ майор справится и без меня. Достаточно просто посидеть на берегу будет.
17:17:51 13-11-2024
Гость (12:06:56 13-11-2024) Зачем?) Организаторы свое получат и так, судя по всему. А пи... Тебе от себя самого не противно? Чудовище, а не человек. Не завидую твоим коллегам, соседям и родственникам. Просто монстр. И стукач
15:35:33 14-11-2024
Гость (17:17:51 13-11-2024) Тебе от себя самого не противно? Чудовище, а не человек. Не...
Это просто гниль и плесень, который никого вокруг кроме своего ребенка не видит.
14:49:59 13-11-2024
Гость (09:14:04 13-11-2024) Офигеть, сколько комментариев в стиле "самидуракивиноваты" и... А в чем их гнобят? В том что указывают- родил детей, не мешало б и научиться думать. Вот обожаю наблюдать за детьми- на детской площадке, или с балкона глядя в о двор детсада, в детской комнате, на детских мероприятиях- ку них там своя жизнь, свой муравейник.. но не люблю детей в ресторанах где взрослые мероприятия проходят, не хочу в попасть с детьми на экскурсию в картинную галерею или на концерт классической музыки. И опять же- видела группу детей- лет 8-9 в эрмитаже- дети из художественной школы- сколько умных вопросов от них, сколько значимых комментариев. Но не малыши ж… и родителям дома сидеть не нужно- у нас полно мест , именно с детским уклоном.
15:13:13 13-11-2024
Гость (09:14:04 13-11-2024) Офигеть, сколько комментариев в стиле "самидуракивиноваты" и... Полны комментарии неадекватов. Вот как Мотартом восхищаться - так это да, а как родители ребенка на концерт привели - так сразу виноваты. Виноваты превентивно, еще ничего не сделав, просто потому что у них ребенок.
Дичь.
Действительно, государству лучше бы не указывать, когда, кому и сколько рожать, а сначала дать все лучшее тем детям, которые уже родились.
09:44:33 13-11-2024
И да, кстати, если организатор не указал на афише возрастное ограничение, то кто-то сам себе злобный Буратино. За это нарушение можно и ограничение деятельности на 90 суток схлопотать)
10:46:06 13-11-2024
Подвожу итог - наше общество всерьез не понимает, что в этой ситуации не так, и считает ее нормой. Это норма для организаторов концерта и норма для большинства тех, кто об этом прочитал. Практически никто не видит "ничего такого" в том, что людей с билетами "просто" вывели с концерта, заранее решив, что они могут кому-то помешать. Более того, считает этих людей априори виноватыми. Бинго.
11:14:47 13-11-2024
А вам не приходит в голову, что если ребенок устанет, нормальные люди встанут и просто уйдут с ним с части концерта?------ ну значит в ОТ все с капризными детьми ненормальные))) ни разу не видела, чтобы встали и вышли с орущим ребенком)
11:35:39 13-11-2024
Гость (11:14:47 13-11-2024) А вам не приходит в голову, что если ребенок устанет, нормал... Вы это серьезно сейчас? Сравнивать ОТ, в котором так и так ехать, если надо, и деваться обычно некуда, и концерт - ну такое себе. Или вы предлагаете с орущим ребенком выйти из ОТ, допустим, на мороз и продолжить путешествие пешком? Еще, представляете, не уходят с орущим ребенком с приема в поликлинике, из больницы, да и из поезда и самолета не выскакивают на ходу и на лету тоже. И да, отличие ситуации еще и в том, что на концерте ребенок, внезапно, вовсе не орал. Пальто белое не запачкайте случайно.
11:40:30 13-11-2024
как то в 1990х я попал в новосибирск в академгородок и там ходил один единственный автобус утром в город и я в первый раз в жизни увидел как граждане сами! встали в очередь и по очереди садились на автобус когда он подошел а не влезшие просто остались стоять и ждать другой который был через час
В Барнауле я садился на автобус утром на сулиме. Толпа рвала двери и пихала друг друга.
Понимаете разные города разные горожане и разное воспитание. Да да!
И вот это то же самое на концерте вылезло
19:27:03 14-11-2024
большой Ух (11:40:30 13-11-2024) как то в 1990х я попал в новосибирск в академгородок и там х... В советское время я попала на экскурсию в пригороде Москвы, на автобусной остановке встроилась очередь, приятельница сказала, что здесь так... Мы встали в очередь. Когда подошёл автобус все рванули!!!, чтобы первыми попасть внутрь 😂😂
13:03:44 13-11-2024
Или вы предлагаете с орущим ребенком выйти из ОТ,----- я полагаю, что те, кто тащит малыша на такой концерт, не выйдут с ним орущим ниоткуда, так как им на окружающих, да и на самого малыша, сами понимаете что.
14:32:47 13-11-2024
Гость (13:03:44 13-11-2024) Или вы предлагаете с орущим ребенком выйти из ОТ,----- я пол... С чего бы? Если того ребенка оставить не с кем, предлагаете всей семье закрыться на замок и никуда не выходить? Не ездить отдыхать, не ходить в кафе и на концерты. И до скольки лет, по-вашему, нужно ограничивать детям посещение ОТ, магазинов, концертов и всего остального? Ну чтобы вам, окружающим, точно было комфортно. До семи, десяти, пятнадцати, восемнадцати? А больше всего меня радует, что все комментарии пишутся на основе предположений, ибо ребенок в исходной теме никак никому не помешал) Но вы продолжайте строить догадки на тему того, какой он скандальный и какие нехорошие у него родители, что потащили его, о ужас, на концерт.
16:43:42 13-11-2024
Гость (13:03:44 13-11-2024) Или вы предлагаете с орущим ребенком выйти из ОТ,----- я пол... Это вы как так обобщили? ))) Совершенно разные ситуации и совершенно разные статистические выборки - "В огороде бузина, а в Киеве дядька".
16:02:19 13-11-2024
Ничего не понятно. Сколько лет-то в итоге ребенку?
16:29:57 13-11-2024
Гость (16:02:19 13-11-2024) Ничего не понятно. Сколько лет-то в итоге ребенку?... судя по следующему----дети у нас учатся с 6-7 лет, мы им говорим: "Сидите тихо, как мышки!" А здесь ребенок совсем маленький - там возможно 2-3-4 года но не факт может и годовалый
18:13:09 13-11-2024
Гость (15:17:10 13-11-2024) Какие вещи? Нас мама водила на концерты и в театр с пяти лет... Печальная картина - сравнивать детский спектакль с фортепианным концертом. Что значит встанут и выйдут, когда надоест? А зрители должны этот легендарный выход из зала наблюдать? Маленькому ребёнку надоест ещё до начала концерта. Всему есть своё время. Хотите развивать ребёнка-слушайте классическую музыку дома, обсуждайте и приобщайте,а не тащите двухлетку на концерт живого исполнения. Вот она ваша культура, хоть и ходили с детского возраста.
20:18:54 13-11-2024
Ира (18:13:09 13-11-2024) Печальная картина - сравнивать детский спектакль с фортепиан... У еас сын ходил на концерты с 2 лет точно и слушал концерт
18:25:43 13-11-2024
Вот для всех переживающих за малыша, не послушавшего концерт китайского пианиста, расскажу историю. На одном таком концерте рядом с нами сидела семья с тремя малолетними детьми, старшему из которых не больше 5, младшему 2,5 года. Дети устали через 10 минут после того, как пришли. Вы думаете они вышли из зала? Ничего подобного! Всё первое отделение правое крыло зрительного зала за 1500-2500 рублей наслаждалось гундежом детей, скачками между рядов и пинками по сиденью. На все замечания интеллигентная семья виновато разводила руками и, извиняясь, говорила:"Ну, дети!".
Такие концерты проводятся в малых залах. Там нельзя встать и выйти, никому не помешав. Зачем тащить ребёнка младше 6 лет на такой концерт? Какая необходимость? Он не оценит мастерство китайского исполнителя, а познакомить малыша с классикой можно и дома, не мешая другим людям
18:50:33 13-11-2024
Скажу как пианист, с точки зрения исполнителя. Очень не хватает детей на концертах. И в музеях. Вот из-за этой ужасной пропаганды, культура и классика исчезают из нашей жизни. Дети мешают не больше прочих. Пусть ходят, пусть устают, пусть слушают сколько могут, пусть растут на хорошей музыке. Если кому-то мешают люди в публичных местах, заказывайте себе приватные вещи. Хватит распугивать публику. И так её почти не осталось. Растем ведь на мультиках.
20:39:34 13-11-2024
Есть дети которые в 5 лет играют не намного хуже этого пианиста. Вспомните Елисей Мысин в 5 лет играл фа минорный концерт И. Баха с оркестром
21:10:38 13-11-2024
Я как пианистка могу сказать, что скрип кресел в зале , хлюпанье носом, а уж тем более внезапный возглас ребенка сильно выбивает из ощущения формы, передачи настроения, даже по технике бьёт. Ведущая перестраховалась и правильно сделала. Не угодила одной семье, зато спасла выступление для многих.
02:35:09 14-11-2024
Наталья (21:10:38 13-11-2024) Я как пианистка могу сказать, что скрип кресел в зале , хлюп... Ну если вас дуновение ветра сбивает, занимайтесь больше и умейте играть в любых условиях, тогда «шмыгание» не собьет вашу чувствительную технику
22:12:36 13-11-2024
Больное общство. Я стал играть на фортопиано, так как с детства родители брали меня на эти выступления. А эта олмачева, кто знаком с ней и немного знает, недолюбливает детей, у нее множество подобных проявлений
02:32:20 14-11-2024
Бред!!! Люди купили билеты, где не было возрастных ограничений! В минкульт, в прокуратуру и за моральный ущерб нужно требовать! Толмачева просто показала свой непрофессионализм, просто поставила перед фактом людей, пришедших на концерт. В годы войны музыканты, пианисты при бомбежке играли, а тут от ребенка зал спасают видишь ли ты, да еще который ничего не делал. Я сам пианист и играю в любых условиях, а плохому танцору, все время что то мешает!
22:58:59 16-11-2024
Дмитрий (02:32:20 14-11-2024) Бред!!! Люди купили билеты, где не было возрастных ограничен... Не детский концерт в 18.00 для 2 летки, и репертуар тоже. Вы как профи должны знать.