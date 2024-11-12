Жители бийской "Санта-Барбары" протестуют против установки вышки сотовой связи
Они опасаются, что пострадают от магнитного поля
12 ноября 2024, 21:40, ИА Амител
В Бийске в районе, который местные жители прозвали "Санта-Барбарой" из-за характерной полукруглой арки на входе во двор, начали установку вышки сотовой связи. Согласно публикации в паблике "Бийск 22", этим оказались недовольны местные жители.
По их словам, вышка одного из известных сотовых операторов будет высотой 30 метров. Жильцы опасаются, что уровень магнитного поля от нее превысит допустимые законом нормы и нанесет вред их здоровью.
"На основании изложенного, руководствуясь статьей 42 Конституции РФ, просим принять меры по факту обращения, провести проверку правомерности в отношении установления вышки сотовой связи в жилом квартале", – заявил автор поста.
В соцсетях обеспокоенность бийчан не разделили. Некоторые стали шутить о "шапочках из фольги" от магнитного излучения.
22:23:28 12-11-2024
30 метров очень хорошая высота. Сельчане наукограда хотят в каждом огороде маленькую вышку?
22:52:13 12-11-2024
В деревне установили вышку сотовой связи.
Через месяц население подало жалобу. Что, дескать, наблюдаются головные боли, ухудшение самочувствия, бессонница, бла-бла-бла...
Ответ директора был простым:
- Это всё фигня! Вы только подумайте, что будет, когда мы её включим...
07:44:25 13-11-2024
Гость из будущего (22:52:13 12-11-2024) В деревне установили вышку сотовой связи.Через месяц нас... Вы только подумайте, если мы её выключим. Без интернета до суицида недалеко.
08:47:57 13-11-2024
"Наукоград"... дикари, с вилами на радио бросаются...