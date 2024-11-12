Жители бийской "Санта-Барбары" протестуют против установки вышки сотовой связи

Они опасаются, что пострадают от магнитного поля

12 ноября 2024, 21:40, ИА Амител

Вышка сотовой связи / Фото: unsplash.com / Pavel Okrema

В Бийске в районе, который местные жители прозвали "Санта-Барбарой" из-за характерной полукруглой арки на входе во двор, начали установку вышки сотовой связи. Согласно публикации в паблике "Бийск 22", этим оказались недовольны местные жители.

По их словам, вышка одного из известных сотовых операторов будет высотой 30 метров. Жильцы опасаются, что уровень магнитного поля от нее превысит допустимые законом нормы и нанесет вред их здоровью.

"На основании изложенного, руководствуясь статьей 42 Конституции РФ, просим принять меры по факту обращения, провести проверку правомерности в отношении установления вышки сотовой связи в жилом квартале", – заявил автор поста.

В соцсетях обеспокоенность бийчан не разделили. Некоторые стали шутить о "шапочках из фольги" от магнитного излучения.