В Бийске сгорел частный дом на две квартиры

Пожар потушили на площади около 150 кв. м

25 января 2025, 17:50, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В Бийске по улице Чкалова потушили крупный пожар в двухквартирном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Пройденная огнем площадь составила около 150 "квадратов".

"В тушении были задействованы 24 человека личного состава, шесть единиц техники. В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитников", – рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет. В качестве предварительной причины произошедшего называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи: из-за перекала загорелась крыша и перекрытие.

Всего за 24 января в крае потушили 14 пожаров, восемь из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний. Спасены два человека.