В Бийске шесть человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки

Один из раненых — в тяжелом состоянии

14 мая 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: Вадим Гартман / t.me/ssmpbiysk

Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Бийске на улице Трофимова. ДТП случилось утром 14 мая.

Как сообщили на станции скорой медицинской помощи наукограда, на месте аварии работали три бригады медиков.

"В результате столкновения пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также один пассажир автобуса. Всего шесть человек. Все они доставлены в медицинское учреждение. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое", – сообщил главврач ССМП Алексей Карнаухов.

Причины и обстоятельства аварии выясняют полицейские.

Ранее три человека погибли в ДТП в Шелаболихинском районе Алтайского края.