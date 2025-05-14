В Бийске шесть человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки
Один из раненых — в тяжелом состоянии
14 мая 2025, 09:45, ИА Амител
Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Бийске на улице Трофимова. ДТП случилось утром 14 мая.
Как сообщили на станции скорой медицинской помощи наукограда, на месте аварии работали три бригады медиков.
"В результате столкновения пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также один пассажир автобуса. Всего шесть человек. Все они доставлены в медицинское учреждение. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое", – сообщил главврач ССМП Алексей Карнаухов.
Причины и обстоятельства аварии выясняют полицейские.
Ранее три человека погибли в ДТП в Шелаболихинском районе Алтайского края.
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