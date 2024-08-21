В Бийске школьница перевела 400 тысяч рублей мошенникам, пообещавшим подарок в игре
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере
21 августа 2024, 20:15, ИА Амител
Бийская школьница перевела 400 тысяч рублей мошенникам, которые пообещали ей бесплатный подарок. Об этом сообщает пресс-служа МУ МВД России "Бийское".
Девочка играла в популярную игру на телефоне матери. В один момент ей поступило сообщение от неизвестных с предложением забрать бесплатный подарок. Чтобы узнать, как его получить, мошенники предложили перейти в мессенджер, где попросили сделать скриншот разблокированного телефона.
После этого злоумышленники стали давать инструкции и в результате школьница, сама того не понимая, перевела мошенникам около 400 тысяч рублей со счетов матери, в том числе и с кредитной карты.
Мать девочки сразу обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
22:02:04 21-08-2024
нет мозгов
22:45:13 21-08-2024
В счетах разобралась, деньги перевести сумела, то что она переводит деньги она точно понимала.
07:59:25 22-08-2024
Гость (22:45:13 21-08-2024) В счетах разобралась, деньги перевести сумела, то что она пе... Вполне рабочая версия
07:58:28 22-08-2024
400 тысяч рублей со счетов матери --- и мать хорошо зарабатывает
09:10:39 22-08-2024
Гость (07:58:28 22-08-2024) 400 тысяч рублей со счетов матери --- и мать хорошо зарабаты... "в том числе и с кредитной карты." У меня есть кредитная карта с лимитом 260 т.р. Лежит нетронутая. Но в случае чего можно перевести легко. Зарабатываю не много