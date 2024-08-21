В Бийске школьница перевела 400 тысяч рублей мошенникам, пообещавшим подарок в игре

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере

21 августа 2024, 20:15, ИА Амител

Смартфон в руках / Фото: pxhere.com

Бийская школьница перевела 400 тысяч рублей мошенникам, которые пообещали ей бесплатный подарок. Об этом сообщает пресс-служа МУ МВД России "Бийское".

Девочка играла в популярную игру на телефоне матери. В один момент ей поступило сообщение от неизвестных с предложением забрать бесплатный подарок. Чтобы узнать, как его получить, мошенники предложили перейти в мессенджер, где попросили сделать скриншот разблокированного телефона.

После этого злоумышленники стали давать инструкции и в результате школьница, сама того не понимая, перевела мошенникам около 400 тысяч рублей со счетов матери, в том числе и с кредитной карты.

Мать девочки сразу обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).