В Бийске таксист подарил мошенникам деньги, когда вез им детское питание

Клиент попросил еще оплатить услуги связи, поскольку "не может выйти из дома с ребенком"

21 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Детское питание / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мошенники обманули 19-летнего таксиста, который хотел подработать курьером, сообщает региональное МВД.

Житель Бийска установил специальное приложение, в котором отображаются заявки на доставку и прочие услуги.

"Его заинтересовал заказ. Нужно было привезти детское питание. Клиент попросил еще оплатить услуги связи, поскольку не может выйти из дома с ребенком. Молодой человек доехал до ближайшего супермаркета, купил смесь и внес деньги на указанный счет", - рассказали в ведомстве.

После этого телефон клиент пропал из зоны действия сети. В этот момент парень понял, что подарил мошенникам почти 9 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Алтае таксист помог пенсионерке спасти 270 тысяч рублей от мошенников.