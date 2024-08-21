НОВОСТИПроисшествия

В Бийске таксист подарил мошенникам деньги, когда вез им детское питание

Клиент попросил еще оплатить услуги связи, поскольку "не может выйти из дома с ребенком"

21 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Детское питание / Фото: unsplash.com
Детское питание / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мошенники обманули 19-летнего таксиста, который хотел подработать курьером, сообщает региональное МВД.

Житель Бийска установил специальное приложение, в котором отображаются заявки на доставку и прочие услуги.

"Его заинтересовал заказ. Нужно было привезти детское питание. Клиент попросил еще оплатить услуги связи, поскольку не может выйти из дома с ребенком. Молодой человек доехал до ближайшего супермаркета, купил смесь и внес деньги на указанный счет", - рассказали в ведомстве.

После этого телефон клиент пропал из зоны действия сети. В этот момент парень понял, что подарил мошенникам почти 9 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Алтае таксист помог пенсионерке спасти 270 тысяч рублей от мошенников.

Рыболовный крючок / Фото: unsplash.com

В Барнауле парень клюнул на уловку мошенников, на которую обычно ловятся пенсионеры

Молодому человеку посоветовали взять кредиты и перевести деньги на безопасный счет
НОВОСТИПроисшествия
Бийск Мошенники

Комментарии 13

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Мусик

11:06:20 21-08-2024

подарки - не отдарки!

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Пузырек

11:37:08 21-08-2024

Пополнить счет телефона на 9000????? И его ничего не смутило?

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Гость

11:49:35 21-08-2024

Пузырек (11:37:08 21-08-2024) Пополнить счет телефона на 9000????? И его ничего не смутило...
боже мой, вы читать умеете, осознавать прочитанное? купил детское питание!!!

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Гость

11:55:00 21-08-2024

Гость (11:49:35 21-08-2024) боже мой, вы читать умеете, осознавать прочитанное? купи... а вы предложения до середины читаете и все? перечитайте заново. "Молодой человек доехал до ближайшего супермаркета, купил смесь и внес деньги на указанный счет"

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Гость

11:57:50 21-08-2024

Гость (11:49:35 21-08-2024) боже мой, вы читать умеете, осознавать прочитанное? купи...
Ну! Ага! за свои деньги! Вы покупаете что-то незнакомым людям за СВОИ деньги?

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Гость

11:58:53 21-08-2024

Гость (11:49:35 21-08-2024) боже мой, вы читать умеете, осознавать прочитанное? купи... Спиногрызу жратвы на 9000? Не лопнет?

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Гость

12:24:12 21-08-2024

Гость (11:58:53 21-08-2024) Спиногрызу жратвы на 9000? Не лопнет?... А Вы ценники на детское питание видели?

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Гость

12:46:18 21-08-2024

Гость (12:24:12 21-08-2024) А Вы ценники на детское питание видели?... Это ему на один день? На следующий день родитель выйдет же из дома?

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Пузырек

12:19:34 21-08-2024

Гость (11:49:35 21-08-2024) боже мой, вы читать умеете, осознавать прочитанное? купи... Питание осталось у него в руках. Сами научитесь читать. А тут прямо сказано, что лишился 9000 руб.

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Гость

12:45:08 21-08-2024

Жуликов легко распознать даже не беря заказ. Как правило указана явно завышенная цена на заказ, заявлены большие чаевые. В заказчик, как правило, указывают какое-нить очень официальное учреждение (Театр, ГУ МВД, Администрация) или что-нибудь "милое и трогательное". А если взять заказ - начинается "оплати мне телефон, интернет, разменяй деньги, переведи на карту ВТБ" и подобная дичь, призванная вас перевести свои деньги им на счет.

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Гость

12:57:05 21-08-2024

Гость (12:45:08 21-08-2024) Жуликов легко распознать даже не беря заказ. Как правило ука... 1.Что значит завышенная цена за заказ? Цену вообще-то не пассажир назначает, и не водитель, а сервис!
2 "В заказчик, как правило, указывают какое-нить очень официальное учреждение (Театр, ГУ МВД, Администрация)" то есть вы утверждаете, что из МВД , театра и администрации люди на такси не ездят? Только мошенники?
3. что-нибудь "милое и трогательное" - это что ,например? приют для слепых котят? союзмультфильм?

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Гость

13:19:00 21-08-2024

Гость (12:57:05 21-08-2024) 1.Что значит завышенная цена за заказ? Цену вообще-то не пас... Цену назначает система, но заказчик вправе добавить любую сумму. В том числе и в виде чаевых. Мошенники любят прикрываться официозом. Питание для детей, лекарства умирающему, и подобное призвано вызвать сочувствие и притупить критику.

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Гость

16:05:43 21-08-2024

Гость (12:57:05 21-08-2024) 1.Что значит завышенная цена за заказ? Цену вообще-то не пас... Написать - лишь бы возразить против многолетнего опыта и наблюдений?

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