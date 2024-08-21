В Бийске таксист подарил мошенникам деньги, когда вез им детское питание
Клиент попросил еще оплатить услуги связи, поскольку "не может выйти из дома с ребенком"
21 августа 2024, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 19-летнего таксиста, который хотел подработать курьером, сообщает региональное МВД.
Житель Бийска установил специальное приложение, в котором отображаются заявки на доставку и прочие услуги.
"Его заинтересовал заказ. Нужно было привезти детское питание. Клиент попросил еще оплатить услуги связи, поскольку не может выйти из дома с ребенком. Молодой человек доехал до ближайшего супермаркета, купил смесь и внес деньги на указанный счет", - рассказали в ведомстве.
После этого телефон клиент пропал из зоны действия сети. В этот момент парень понял, что подарил мошенникам почти 9 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее на Алтае таксист помог пенсионерке спасти 270 тысяч рублей от мошенников.
11:06:20 21-08-2024
подарки - не отдарки!
11:37:08 21-08-2024
Пополнить счет телефона на 9000????? И его ничего не смутило?
11:49:35 21-08-2024
Пузырек (11:37:08 21-08-2024) Пополнить счет телефона на 9000????? И его ничего не смутило...
боже мой, вы читать умеете, осознавать прочитанное? купил детское питание!!!
11:55:00 21-08-2024
Гость (11:49:35 21-08-2024) боже мой, вы читать умеете, осознавать прочитанное? купи... а вы предложения до середины читаете и все? перечитайте заново. "Молодой человек доехал до ближайшего супермаркета, купил смесь и внес деньги на указанный счет"
11:57:50 21-08-2024
Гость (11:49:35 21-08-2024) боже мой, вы читать умеете, осознавать прочитанное? купи...
Ну! Ага! за свои деньги! Вы покупаете что-то незнакомым людям за СВОИ деньги?
11:58:53 21-08-2024
Гость (11:49:35 21-08-2024) боже мой, вы читать умеете, осознавать прочитанное? купи... Спиногрызу жратвы на 9000? Не лопнет?
12:24:12 21-08-2024
Гость (11:58:53 21-08-2024) Спиногрызу жратвы на 9000? Не лопнет?... А Вы ценники на детское питание видели?
12:46:18 21-08-2024
Гость (12:24:12 21-08-2024) А Вы ценники на детское питание видели?... Это ему на один день? На следующий день родитель выйдет же из дома?
12:19:34 21-08-2024
Гость (11:49:35 21-08-2024) боже мой, вы читать умеете, осознавать прочитанное? купи... Питание осталось у него в руках. Сами научитесь читать. А тут прямо сказано, что лишился 9000 руб.
12:45:08 21-08-2024
Жуликов легко распознать даже не беря заказ. Как правило указана явно завышенная цена на заказ, заявлены большие чаевые. В заказчик, как правило, указывают какое-нить очень официальное учреждение (Театр, ГУ МВД, Администрация) или что-нибудь "милое и трогательное". А если взять заказ - начинается "оплати мне телефон, интернет, разменяй деньги, переведи на карту ВТБ" и подобная дичь, призванная вас перевести свои деньги им на счет.
12:57:05 21-08-2024
Гость (12:45:08 21-08-2024) Жуликов легко распознать даже не беря заказ. Как правило ука... 1.Что значит завышенная цена за заказ? Цену вообще-то не пассажир назначает, и не водитель, а сервис!
2 "В заказчик, как правило, указывают какое-нить очень официальное учреждение (Театр, ГУ МВД, Администрация)" то есть вы утверждаете, что из МВД , театра и администрации люди на такси не ездят? Только мошенники?
3. что-нибудь "милое и трогательное" - это что ,например? приют для слепых котят? союзмультфильм?
13:19:00 21-08-2024
Гость (12:57:05 21-08-2024) 1.Что значит завышенная цена за заказ? Цену вообще-то не пас... Цену назначает система, но заказчик вправе добавить любую сумму. В том числе и в виде чаевых. Мошенники любят прикрываться официозом. Питание для детей, лекарства умирающему, и подобное призвано вызвать сочувствие и притупить критику.
16:05:43 21-08-2024
Гость (12:57:05 21-08-2024) 1.Что значит завышенная цена за заказ? Цену вообще-то не пас... Написать - лишь бы возразить против многолетнего опыта и наблюдений?