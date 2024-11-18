В Бийске школьники обкидали балконы сырыми яйцами

Родителей призвали провести беседу с детьми

18 ноября 2024, 09:19, ИА Амител

Яйца / Фото: unsplash.com / Erol Ahmed

В Бийске школьники забросали балкон яйцами. О произошедшем рассказал подписчик сообщества "Инцидент Бийск" во "ВКонтакте".

По словам автора поста, инцидент произошел в районе парка Строителей 16 ноября. Подростки "вооружились" сырыми яйцами и стали забрасывать дом.

"Зацепили два балкона, но соседям повезло меньше, окна были закрыты! Дорогие родители своих прекрасных деток, проведите беседу, что за порчу чужого имущества нужно платить! Им смешно, а имущество испорчено! Кто будет убирать эту ужасную вонь?!" – задался вопросом подписчик.

Он отметил, что у людей может не хватить терпения и они "накрутят уши" несовершеннолетним.