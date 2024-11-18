В Бийске школьники обкидали балконы сырыми яйцами
Родителей призвали провести беседу с детьми
18 ноября 2024, 09:19, ИА Амител
Яйца / Фото: unsplash.com / Erol Ahmed
В Бийске школьники забросали балкон яйцами. О произошедшем рассказал подписчик сообщества "Инцидент Бийск" во "ВКонтакте".
По словам автора поста, инцидент произошел в районе парка Строителей 16 ноября. Подростки "вооружились" сырыми яйцами и стали забрасывать дом.
"Зацепили два балкона, но соседям повезло меньше, окна были закрыты! Дорогие родители своих прекрасных деток, проведите беседу, что за порчу чужого имущества нужно платить! Им смешно, а имущество испорчено! Кто будет убирать эту ужасную вонь?!" – задался вопросом подписчик.
Он отметил, что у людей может не хватить терпения и они "накрутят уши" несовершеннолетним.
09:29:05 18-11-2024
Новости наукограда.
09:47:48 18-11-2024
Как богато стали жить, кричали яиц нет, дорогие. Ждём когда начнут закидывать пачками сливочного масла)
10:23:26 18-11-2024
ВВП (09:47:48 18-11-2024) Как богато стали жить, кричали яиц нет, дорогие. Ждём когда ... и икрой!) желательно черной))
10:09:15 18-11-2024
А вонь-то откуда, если яйца сырые?
10:53:04 18-11-2024
Это дети, им можно все. Уши накрутить это в прошлом, сейчас на них даже голос повысить нельзя, ну вот один из результатов.