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В Бийске школьники обкидали балконы сырыми яйцами

Родителей призвали провести беседу с детьми

18 ноября 2024, 09:19, ИА Амител

Яйца / Фото: unsplash.com / Erol Ahmed
Яйца / Фото: unsplash.com / Erol Ahmed

В Бийске школьники забросали балкон яйцами. О произошедшем рассказал подписчик сообщества "Инцидент Бийск" во "ВКонтакте".

По словам автора поста, инцидент произошел в районе парка Строителей 16 ноября. Подростки "вооружились" сырыми яйцами и стали забрасывать дом.

"Зацепили два балкона, но соседям повезло меньше, окна были закрыты! Дорогие родители своих прекрасных деток, проведите беседу, что за порчу чужого имущества нужно платить! Им смешно, а имущество испорчено! Кто будет убирать эту ужасную вонь?!" – задался вопросом подписчик.

Он отметил, что у людей может не хватить терпения и они "накрутят уши" несовершеннолетним.

Бийск Происшествия дети

Комментарии 5

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Гость

09:29:05 18-11-2024

Новости наукограда.

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ВВП

09:47:48 18-11-2024

Как богато стали жить, кричали яиц нет, дорогие. Ждём когда начнут закидывать пачками сливочного масла)

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Гость

10:23:26 18-11-2024

ВВП (09:47:48 18-11-2024) Как богато стали жить, кричали яиц нет, дорогие. Ждём когда ... и икрой!) желательно черной))

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Гость

10:09:15 18-11-2024

А вонь-то откуда, если яйца сырые?

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Гость1

10:53:04 18-11-2024

Это дети, им можно все. Уши накрутить это в прошлом, сейчас на них даже голос повысить нельзя, ну вот один из результатов.

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