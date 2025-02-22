В Бийске скорая помощь застряла в снегу у дома пациентки

На состоянии больной ситуация никак не сказалась

22 февраля 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: ССМП Бийска / t.me/ssmpbiysk

В Бийске медики забуксовали в снегу у дома пациентки, сообщили на Станции скорой помощи наукограда.

Подъезжая к нужному адресу в заречной части города, водитель угодил в снежную ловушку. И пока он пытался выбраться из сугробов, фельдшеры направились к 35-летней горожанке – госпитализация ей не потребовалась.

Проезжавший мимо водитель автобуса безуспешно пытался помочь вытащить машину скорой из снега, но сделать это удалось лишь с помощью коллег.