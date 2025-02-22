Виктор Томенко встретился с работниками скорой помощи Бийска
Губернатор поблагодарил медиков за труд
22 февраля 2025, 11:59, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с коллективом Станции скорой медицинской помощи Бийска. Визит состоялся 21 февраля.
Политик ознакомился с работой диспетчерского пункта и пообщался с врачами и средним медперсоналом, поблагодарив коллектив за труд.
"На встрече медики говорили в том числе о том, как работа единой диспетчерской службы неотложной помощи в крае помогла разгрузить скорую. Сейчас в крае уже 411 бригад неотложки. Продолжаем реализацию этого проекта. Также продолжается краевая программа целевого обучения медиков, благодаря которой и в бийский скорой появились новые сотрудники", – написал глава региона в своем телеграм-канале.
В правительстве Алтайского края отметили, что работники скорой поблагодарили губернатора за принятое в декабре на региональном уровне решение о дополнительных выплатах сотрудникам скорой помощи.
"Заверил медиков, что и дальше мы будем постоянно на связи. Все вопросы, которые возникают, находятся в оперативной работе Минздрава", – заключил Томенко.
08:22:31 24-02-2025
Хоть так.