В Бийске снова выставили на торги участок туркластера "Золотые ворота"

Там можно будет построить заведения торговли, общепита или бытового обслуживания

10 апреля 2023, 11:45, ИА Амител

Участок под застройку. Фото: Публичная кадастровая карта / Фото: "Яндекс.Карты"

Администрация Бийска снова выставила на торги участок, расположенный напротив кафе "Горная страна", относящегося к туркластеру "Золотые ворота".

Территорию площадью 5,6 тысячи квадратных метров готовы сдать в аренду на 66 месяцев как минимум за 703 тысячи рублей. Там можно будет построить заведения торговли, общепита или бытового обслуживания.

Заявки принимают до 12 мая, а торги намечены на 18-е число.

"Бийский рабочий" пишет, что эту землю на торги выставляют не впервые. В феврале прошёл первый аукцион, но участок так и не нашёл арендатора.