В Бийске руководитель почтового отделения получала пенсии умерших горожан
В сумме злоумышленница похитила 370 тысяч рублей
01 ноября 2024, 11:30, ИА Амител
В Бийске начальник почтового отделения получала выплаты пенсионеров, которых нет в живых уже несколько месяцев. Об этом сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.
При проверке документов одна из работниц почты обнаружила, что из кассы выдана пенсия двум жителям Бийска, которых уже нет в живых. Однако в бланках о получении стояли подписи. Женщина обратилась в полицию.
Правоохранители установили связь с обращениями горожан на действия сотрудников того же отделения связи. Заявителям отказывали в получении выплат, ссылаясь на расписки, по которым они уже получили деньги. Но в копиях документов стояли поддельные подписи.
Сотрудники полиции задержали начальника почтового отделения. 41-летняя мошенница похитила 140 тысяч рублей у 11 пенсионеров, а также 230 тысяч рублей с баланса организации.
Женщина призналась в содеянном и написала явку с повинной.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
11:47:29 01-11-2024
Жуликов обжулила. Талант!
15:14:03 01-11-2024
Бдыщ... (11:47:29 01-11-2024) Жуликов обжулила. Талант! ... Совесть имейте - про каких жуликов??? на святое позарились???
13:27:00 01-11-2024
Только вот почему-то сотрудники полиции уже год не могут установить виновных по краже компенсации у инвалида 1 группы в отделении почты России в г. Бийске. Хорошо хоть в этом отделении появился сотрудник, который раскрыл преступление. Уже и через прокуратуру писала и никаких результатов. Полное бездействие.