В Бийске руководитель почтового отделения получала пенсии умерших горожан

В сумме злоумышленница похитила 370 тысяч рублей

01 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Бийске начальник почтового отделения получала выплаты пенсионеров, которых нет в живых уже несколько месяцев. Об этом сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

При проверке документов одна из работниц почты обнаружила, что из кассы выдана пенсия двум жителям Бийска, которых уже нет в живых. Однако в бланках о получении стояли подписи. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители установили связь с обращениями горожан на действия сотрудников того же отделения связи. Заявителям отказывали в получении выплат, ссылаясь на расписки, по которым они уже получили деньги. Но в копиях документов стояли поддельные подписи.

Сотрудники полиции задержали начальника почтового отделения. 41-летняя мошенница похитила 140 тысяч рублей у 11 пенсионеров, а также 230 тысяч рублей с баланса организации.

Женщина призналась в содеянном и написала явку с повинной.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.