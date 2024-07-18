В Бийске спасатель вытащил на берег тонущего подростка

Ребенка увезли в больницу

18 июля 2024, 10:25, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске едва не утонул 13-летний подросток, сообщили в ССМП.

Инцидент случился на городском пляже в районе Зеленого клина. Мальчик находился в воде и в какой-то момент начал тонуть.

Дежуривший на месте спасатель вытащил его на берег, после чего прибывшая скорая увезла ребенка в детскую горбольницу.

Сейчас угрозы жизни и здоровью подростка нет, говорят медики.