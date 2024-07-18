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Соцсети: в Барнауле неуправляемый автомобиль сбил двух человек и потонул в озере

Пострадавших увезли в больницу

18 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Озеро Голубое / Фото: "Инцидент Барнаул"
Озеро Голубое / Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском селе Лебяжье на озере Голубом неуправляемый автомобиль съехал в воду, сбив двух человек. Об этом пишет "Инцидент Барнаул".

Очевидец рассказал, что водитель оставила свою "Калдину" на скорости, завела и авто начало ехать самостоятельно.

"По счастливой случайности ребенка удалось убрать от ехавшего автомобиля – он не пострадал, остальных увезли в больницу", – говорится в сообщении.

Из воды машину вытаскивали сотрудники МЧС.

Пострадали четыре человека. Подробности ДТП на озере Голубом в Барнауле

Барнаул Происшествия

Комментарии 11

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Гость

08:50:58 18-07-2024

оставила свою "Калдину" на скорости, завела..............Это как?

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Гость

09:28:03 18-07-2024

Гость (08:50:58 18-07-2024) оставила свою "Калдину" на скорости, завела..............Это... Автозапуском

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МКПП

09:38:23 18-07-2024

Гость (09:28:03 18-07-2024) Автозапуском ... На моей машине автозапуск сработает только если машина на нейтрали и на ручнике стоит.

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Гость

10:42:06 18-07-2024

МКПП (09:38:23 18-07-2024) На моей машине автозапуск сработает только если машина на не... Там баба сама ставила автозапуск.

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Бартоломео

09:13:45 18-07-2024

А как его "вытонуть" будут делать? Хе-хе

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Гость

09:24:15 18-07-2024

Бартоломео (09:13:45 18-07-2024) А как его "вытонуть" будут делать? Хе-хе... Кран арендуют. Главное пульт от крана водительнице не давать.

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Гость

09:58:13 18-07-2024

Гость (09:24:15 18-07-2024) Кран арендуют. Главное пульт от крана водительнице не давать... Надо будет Джорджа из Каннибал Корпс звать он в этом профи. Автоматы с мягкими игрушками люто потрошит.

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Гость

14:24:27 18-07-2024

Гость (09:58:13 18-07-2024) Надо будет Джорджа из Каннибал Корпс звать он в этом профи. ... Какой-то набор звуков

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Пузырек

10:48:00 18-07-2024

Говорят, там была компания. Сильно синяя. Но отличилась женщина.

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Гость

11:47:25 18-07-2024

На моей машине автозапуск сработает только если машина на нейтрали и на ручнике стоит...............................................ПРАВИЛЬНО

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Мусик

14:01:38 18-07-2024

потонул. какое романтичное слово...

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