Соцсети: в Барнауле неуправляемый автомобиль сбил двух человек и потонул в озере
Пострадавших увезли в больницу
18 июля 2024, 08:45, ИА Амител
Озеро Голубое / Фото: "Инцидент Барнаул"
В барнаульском селе Лебяжье на озере Голубом неуправляемый автомобиль съехал в воду, сбив двух человек. Об этом пишет "Инцидент Барнаул".
Очевидец рассказал, что водитель оставила свою "Калдину" на скорости, завела и авто начало ехать самостоятельно.
"По счастливой случайности ребенка удалось убрать от ехавшего автомобиля – он не пострадал, остальных увезли в больницу", – говорится в сообщении.
Из воды машину вытаскивали сотрудники МЧС.
Пострадали четыре человека. Подробности ДТП на озере Голубом в Барнауле
08:50:58 18-07-2024
оставила свою "Калдину" на скорости, завела..............Это как?
09:28:03 18-07-2024
Гость (08:50:58 18-07-2024) оставила свою "Калдину" на скорости, завела..............Это... Автозапуском
09:38:23 18-07-2024
Гость (09:28:03 18-07-2024) Автозапуском ... На моей машине автозапуск сработает только если машина на нейтрали и на ручнике стоит.
10:42:06 18-07-2024
МКПП (09:38:23 18-07-2024) На моей машине автозапуск сработает только если машина на не... Там баба сама ставила автозапуск.
09:13:45 18-07-2024
А как его "вытонуть" будут делать? Хе-хе
09:24:15 18-07-2024
Бартоломео (09:13:45 18-07-2024) А как его "вытонуть" будут делать? Хе-хе... Кран арендуют. Главное пульт от крана водительнице не давать.
09:58:13 18-07-2024
Гость (09:24:15 18-07-2024) Кран арендуют. Главное пульт от крана водительнице не давать... Надо будет Джорджа из Каннибал Корпс звать он в этом профи. Автоматы с мягкими игрушками люто потрошит.
14:24:27 18-07-2024
Гость (09:58:13 18-07-2024) Надо будет Джорджа из Каннибал Корпс звать он в этом профи. ... Какой-то набор звуков
10:48:00 18-07-2024
Говорят, там была компания. Сильно синяя. Но отличилась женщина.
11:47:25 18-07-2024
На моей машине автозапуск сработает только если машина на нейтрали и на ручнике стоит...............................................ПРАВИЛЬНО
14:01:38 18-07-2024
потонул. какое романтичное слово...