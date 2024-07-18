Соцсети: в Барнауле неуправляемый автомобиль сбил двух человек и потонул в озере

Пострадавших увезли в больницу

18 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Озеро Голубое / Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском селе Лебяжье на озере Голубом неуправляемый автомобиль съехал в воду, сбив двух человек. Об этом пишет "Инцидент Барнаул".

Очевидец рассказал, что водитель оставила свою "Калдину" на скорости, завела и авто начало ехать самостоятельно.

"По счастливой случайности ребенка удалось убрать от ехавшего автомобиля – он не пострадал, остальных увезли в больницу", – говорится в сообщении.

Из воды машину вытаскивали сотрудники МЧС.

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