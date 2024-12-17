В Бийске таксист украл смартфон в сауне и стал фигурантом уголовного дела

Мужчина ранее был судим

17 декабря 2024, 12:22, ИА Амител

Фото: the blowup / unsplash.com

Полицейские Бийска задержали таксиста по подозрению в краже, сообщили в МВД Алтайского края.

В полицию обратилась 50-летняя жительница Бийского района с заявлением о пропаже денег и телефона. Женщина рассказала, что работает администратором в сауне и во время дежурства кто-то забрал со стойки ее смартфон.

Стражи порядка установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 49-летний таксист из наукограда.

"В ту ночь мужчина привез посетителей. Он зашел с ними в заведение и попросил сотрудницу поставить его телефон на зарядку... Когда женщина отвлеклась, он забрал свой и чужой смартфоны и уехал", – рассказали в ведомстве.

Позже таксист расплатился в магазинах с помощью похищенного устройства и перевел часть денег себе на счет, потратив в общей сложности около 20 тысяч рублей. После этого он продал смартфон.

В отношении бийчанина возбудили уголовное дело и предъявили ему подписку о невыезде.