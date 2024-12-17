В России предлагают ввести налог на доставку и такси
Он может составить минимум 100 рублей с каждой услуги
17 декабря 2024, 11:20, ИА Амител
Налог за поездки в такси и курьерскую доставку из магазинов предложили ввести в России. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на профессора Финансового университета Сергея Ануреева.
Налог, по мнению экономиста, мог бы составлять минимум 100 рублей с каждой поездки на такси и курьерской доставки. Также к этой сумме, на его взгляд, можно добавить несколько процентов от стоимости услуги. Ануреев полагает, что эти деньги можно зачислять на счета региональных бюджетов, чтобы повысить выплаты бюджетникам и пенсионерам.
Профессор считает, что при "должной разъяснительной работе" в региональных СМИ россияне воспримут эту инициативу позитивно.
"Никакого социального недовольства не будет, если минимальные цены такси и доставки повысятся до 700 рублей, а средние – до 1000-1200 рублей", – уверен Сергей Ануреев.
11:24:28 17-12-2024
Идиот!!!
21:22:59 17-12-2024
гость (11:24:28 17-12-2024) Идиот!!!... расслабьтесь, этот идиот к власти отношения не имеет!!
Не стоит так напрягаться из-за высказываний любого полоумного. А СМИ, чтобы поднять себе рейтинги возможно сами выдумывают подобные перлы.
11:24:32 17-12-2024
А на воздух налог когда будет?
11:57:12 17-12-2024
Гость (11:24:32 17-12-2024) А на воздух налог когда будет? ... На воздух позднее, раньше введут на осадки, помните мультик?))
18:22:15 17-12-2024
ВВП (11:57:12 17-12-2024) На воздух позднее, раньше введут на осадки, помните мультик?... То о чем говорили коммунисты , оказалось правдой.
11:26:04 17-12-2024
Чтобы экономика перезапустилась и вздохнула, нужно вводить как можно больше налогов.
11:26:08 17-12-2024
Ну когда же введем налог за воздух и солнце-мы так с нетерпением ждем
11:26:37 17-12-2024
Он то ли с ума сошел? В каком измерении живет?
12:52:36 17-12-2024
Гость (11:26:37 17-12-2024) Он то ли с ума сошел? В каком измерении живет? ... Вам же сказали, что россияне примут новость позитивно...ну при правильном разъяснении
11:27:41 17-12-2024
Сказка "Чипполино" - реалии сегодняшнего дня! Печально!
11:50:58 17-12-2024
Гость (11:27:41 17-12-2024) Сказка "Чипполино" - реалии сегодняшнего дня! Печально! ... с языка сняли
11:28:06 17-12-2024
Сказать, что он сказочный ..., ничего не сказать.
11:29:24 17-12-2024
Хочет убить сферу доставки и такси
13:04:49 17-12-2024
Гость (11:29:24 17-12-2024) Хочет убить сферу доставки и такси... А что хорошего в этой сфере. Молодые здоровые мужики везут бутылку молока здоровому человеку, которому лень сходить в магазин. И все это субсидируется банками, которые доплачивают курьерам.
19:16:24 17-12-2024
Гость (13:04:49 17-12-2024) А что хорошего в этой сфере. Молодые здоровые мужики везут б... куда как лучше, когда я тащу на себе килограммов 10 всякого на семью ежедневно!!
20:07:05 17-12-2024
Гость (13:04:49 17-12-2024) А что хорошего в этой сфере. Молодые здоровые мужики везут б... А еще есть инвалиды, люди на больничном со сломанной ногой, старики немощные и т.п.
Не судите по себе.
11:32:18 17-12-2024
То есть вот таксишная организация платит налоги, таксист ещё до получения зп сразу отслюнявил 13% НДФЛа государству, у пассажира на руках тоже деньги, от которых уже отщипнули тот же НДФЛ или налоги с бизнеса, если у него своё дело.
И нужен ещё и налог на саму поездку.
Вы хоть сами понимаете, что не дай бог случись чего в стране по-настоящему критичного - народу вас будет не жалко благодаря вашим же стараниям?
12:13:12 17-12-2024
Гость (11:32:18 17-12-2024) То есть вот таксишная организация платит налоги, таксист ещё... это вы про народ, который "лучшие люди города"?
11:39:13 17-12-2024
Делится надо )))
11:41:48 17-12-2024
даешь больше НАЛОГОВ!!!! на всё
11:46:44 17-12-2024
он как до профессора в шараге штаны-то допротирал и за слабоумие не был изгнан?
поди уже стены в туалете мажет
11:59:38 17-12-2024
Такое впечатление, что здесь собрались одни таксисты и курьеры.
12:47:14 17-12-2024
гость (11:59:38 17-12-2024) Такое впечатление, что здесь собрались одни таксисты и курье... напротив, клиенты доставки и такси.. вы же понимаете, что в итоге клиент платит больше.. или нет?
13:07:21 17-12-2024
Гость (12:47:14 17-12-2024) напротив, клиенты доставки и такси.. вы же понимаете, что в ... ну как то раньше сами в магазин ходили, и меньше проблем с сердцем было.
13:44:40 17-12-2024
Гость (13:07:21 17-12-2024) ну как то раньше сами в магазин ходили, и меньше проблем с с... так и сейчас ходим.. а услугами такси ни вы ни ваши родные не пользуются (хоть иногда)? а доставка очень удобна, когда человек болеет или немощен, либо маленький ребенок и удобно заказать, а не тащить на себе тяжелые покупки. хотя кому я поясняю..
14:09:07 17-12-2024
Гость (13:44:40 17-12-2024) так и сейчас ходим.. а услугами такси ни вы ни ваши родные н... Хватит свою лень оправдывать. В СССР не было больных, немощных или мамок с дитями? Ходили сами, еще и в очередях время тратили. А тогда магазинов было в разы меньше. И никто не ныл. У родителей своих спросите, если сами не видели.
14:23:09 17-12-2024
Гость (14:09:07 17-12-2024) Хватит свою лень оправдывать. В СССР не было больных, немощн... а наши бабки в поле рожали.. а прабабки помимо того, что рожали, еще и сами себе хлеб выращивали и лен на рубахи, потом ткали.. а мужики землю пахали и не всегда была лошадь. я правильно играю в вашу игру? вам же не нужны блага цивилизации.. вертайтесь взад)
14:32:36 17-12-2024
Гость (14:09:07 17-12-2024) Хватит свою лень оправдывать. В СССР не было больных, немощн... Назад в СССР! Back to USSR! Конечно! Зачем нам блага цивилизации. Хотим как раньше - стоять в очередях! Во!!!
14:37:35 17-12-2024
Гость (14:09:07 17-12-2024) Хватит свою лень оправдывать. В СССР не было больных, немощн... А моя прабабушка в проруби стирала. Нам тоже предлагаете отказаться от благ цивилизации? Ну вы тогда от интернета тоже откажитесь. Новости читайте в газете, а обсуждайте их посредством писем!!!
14:53:14 17-12-2024
Гость (14:37:35 17-12-2024) А моя прабабушка в проруби стирала. Нам тоже предлагаете от... Вы хочите "цивилизации" ? Дак вам ее полные карманы "суют".. Но платить за нее вы почему то не хотите и кричите, что вас денег лишают...
15:25:56 17-12-2024
Гость (14:53:14 17-12-2024) Вы хочите "цивилизации" ? Дак вам ее полные карманы "суют"..... Так мы уже платим. За доставку - она не бесплатная. Как и такси. А за что хочет денег чиновник? За то, что уже один раз оплачено, причем уже с налогами?
17:19:10 17-12-2024
Гость (14:09:07 17-12-2024) Хватит свою лень оправдывать. В СССР не было больных, немощн... Топай в очереди, персонально. Плати налог на такси, персонально. К другим не лезь. Диванный.
19:31:27 17-12-2024
Гость (14:09:07 17-12-2024) Хватит свою лень оправдывать. В СССР не было больных, немощн... Как это не ныли? Страну не пожалели, развалили, чтобы в очередях не стоять и сумки по 10кг не тягать. Вы снова хотите?..
19:35:27 17-12-2024
Гость (14:09:07 17-12-2024) Хватит свою лень оправдывать. В СССР не было больных, немощн... ага... и в полях рожали.
20:09:49 17-12-2024
Гость (14:09:07 17-12-2024) Хватит свою лень оправдывать. В СССР не было больных, немощн... Насколько я помню, в СССР бабки на пенсию выходили в 55 лет и сидели с внуками, помогали детям. Это помимо детских садов, продленки в школе и т.п. Чем предлагаете их заменить теперь, нанять сиделку? В курсе стоимости таких услуг?
13:18:04 17-12-2024
Гость (12:47:14 17-12-2024) напротив, клиенты доставки и такси.. вы же понимаете, что в ... Ему не дано понимать!
13:22:17 17-12-2024
гость (11:59:38 17-12-2024) Такое впечатление, что здесь собрались одни таксисты и курье... Собрались одни лентяи и те, кому без разницы что в рот тянуть.
Курьеры - зло.
p.s. Жили же как-то без них 5 лет назад.
14:39:29 17-12-2024
Гость (13:22:17 17-12-2024) Собрались одни лентяи и те, кому без разницы что в рот тянут... почему зло? У меня был случай. На работе порвались колготки. Ближайший магазин в паре км, с работы не убежать . Заказала доставку . через полчаса переоделась. очень удобно.
14:49:40 17-12-2024
Гость (14:39:29 17-12-2024) почему зло? У меня был случай. На работе порвались колготки.... Ну и без колготок бы домой добежали. Или супруг их наличие проверяет?
15:03:43 17-12-2024
Гость (14:49:40 17-12-2024) Ну и без колготок бы домой добежали. Или супруг их наличие п... Ну как минимум это неэстетично
17:20:27 17-12-2024
Гость (14:49:40 17-12-2024) Ну и без колготок бы домой добежали. Или супруг их наличие п... Школоте делать нечего? Уроки поделай
16:06:53 17-12-2024
Гость (13:22:17 17-12-2024) Собрались одни лентяи и те, кому без разницы что в рот тянут... Вот знаете, у меня новорожденный ребенок. Муж уезжает в командировки на недели. И благодаря службам доставки можно заказать продукты, лекарства. И не думать, куда деть новорожденного, ещё и зимой. Я думаю, что мамы, которые были в подобных ситуациях, понимают. А мужчины от этого в большинстве своем далеки.
19:33:02 17-12-2024
Гость (16:06:53 17-12-2024) Вот знаете, у меня новорожденный ребенок. Муж уезжает в кома... Нет конечно, это же только у вас новорожденный ребенок. И только ваш муж в командировки уезжает. Зимой. Для остальных это фильм фэнтези. , Надеюсь не от вас уезжает?
Как же вам повезло, что ваш ребенок родился, когда, даже прокладки, посторонний мужик привезет. А мне в нулевых, приходилось за средствами интимной гигиены для супруги, самостоятельно бегать. Точнее не вам повезло, а вашему командировочному. У него заммужа по доставке появился и не один.
17:19:49 17-12-2024
Гость (13:22:17 17-12-2024) Собрались одни лентяи и те, кому без разницы что в рот тянут... Баба Нюра, иди сериалы смотри
12:04:18 17-12-2024
Когда родители его зачинали, в дверь их спальни кто- то громко постучал.
12:39:00 17-12-2024
Разьяснительная работа проведена, мнение: пусть за всех платит профессор Ануреев.
12:39:52 17-12-2024
На доставку не знаю
А на таксистов налог пропорционально их ценнику
12:48:30 17-12-2024
Вот такие профессоры Энурезовы!
13:03:15 17-12-2024
Почему то дебоширов, превышающих скорость, тех кто травит школьников, прочих бузотёров штрафами не кошмарят. А вот обычный нормальный народ прямо таки радуют ежедневно новыми поборами.
13:09:12 17-12-2024
Вариант: надог на профэссорофф экономистов и финансистов с их инициативами. И на всех общественных икспердов.
13:16:05 17-12-2024
Вместо новых налогов добейтесь сбор уже существующих. А то получатся, что курьер выполняет работу на конкретную компанию, а по документам он самозанятый, считай предприниматель. Стаж не идет, пенсия не копится, налоги платятся минимальные. Блиновская за похожую оптимизацию второй год в СИЗО, а руководители Самоката и Яндекс Доставки почему то на свободе.
13:30:57 17-12-2024
Реально у лентяев подгорело! Сходите сами в магазин, не убудет с вас.
13:49:15 17-12-2024
Гость (13:30:57 17-12-2024) Реально у лентяев подгорело! Сходите сами в магазин, не убуд... а вот допустим, у человека рак и он не может носить тяжелые покупки.. гулять может, а тащить нет... вы не думаете, что доставка выход для него? надо шире мыслить.. и не транслировать свой образ жизни на все общество...
14:58:41 17-12-2024
Гость (13:49:15 17-12-2024) а вот допустим, у человека рак и он не может носить тяжелые ... Но, почему-то, курьеры в основном ездят к молодым и здоровым лентяям.
15:05:33 17-12-2024
Гость (14:58:41 17-12-2024) Но, почему-то, курьеры в основном ездят к молодым и здоровым... а вы опрос среди курьеров проводили? Как вы определили молодой лентяй или просто занятой? Здоровье как определяете ? на глаз?
15:07:46 17-12-2024
Гость (14:58:41 17-12-2024) Но, почему-то, курьеры в основном ездят к молодым и здоровым... А им по барабану. Они свою лень раковыми больными готовы объяснить, хотя большинство с такими ни разу за свои 25-35 годочков, ни разу не встречались...
15:30:52 17-12-2024
Гость (15:07:46 17-12-2024) А им по барабану. Они свою лень раковыми больными готовы объ... А если человек банально занят? Либо с ребенком сидит, и не жаждет его по магазинам таскать? Хотите ходить по магазинам и таскать сумки - ваше право. Никто ж вас не принуждает доставку заказывать. Но на каком основании вы хотите заставить других делать то, что нравится лично вам? А книги тоже не читать, если они вам не нравятся? А еще что не делать или делать? И да, если человеку просто лень и он заказал доставку - это его право, и вас это волновать не должно. Занимайтесь своими делами, и не лезьте в чужие.
17:21:47 17-12-2024
Гость (13:30:57 17-12-2024) Реально у лентяев подгорело! Сходите сами в магазин, не убуд... Школьник еще здесь? У мамы денег попроси и марш в магазин. Припрешь 10 кг картошки лично. Ине ныть.
17:29:47 17-12-2024
Гость (17:21:47 17-12-2024) Школьник еще здесь? У мамы денег попроси и марш в магазин. П... Ну наконец-то доставщик самокаточный отписался. Про чужих мам начал икать... Ожидаемо. Вместо того, чтобы учебой заниматься, ты на велике ПДД нарушаешь.До скольки годиков ты сможешь педали крутить? Годиков до 30? Ну и славно.
14:39:06 17-12-2024
что так раздухарились? один дурак предложил, другие понесли в массы, а вы и рады лишний раз желчь излить...
14:57:51 17-12-2024
А вы предложения всех идиотов так подробно обсуждаете? Кто кукарекнул? Профессор какого то рядового ВУЗа. Вы зачем на его слова вообще время тратите?
15:12:17 17-12-2024
Сейчас еще одно предложение обсуждается: В Госдуму собираются внести законопроект о штрафах от 5 до 100 тысяч рублей для россиян, которые дарят алкоголь — RTVI. Вы это тоже будете всерьез обсуждать?
15:20:47 17-12-2024
А че только такси и доствка? Остальные не граждане чтоль?! Даешь налог на каждый поход в магазин и поездку на транспорте! Хоть личном, хоть обществнном. Да и на пешие прогулки тоже. На выход из дома.
19:45:17 17-12-2024
Гость (15:20:47 17-12-2024) А че только такси и доствка? Остальные не граждане чтоль?! Д... Так налог на поход в магазин есть! На все продукты и товары НДС 10-20% Для всех, малых детей и пенсионеров тоже. Около пятой части пенсии уходит на налоги государству.
19:57:28 17-12-2024
Гость (19:45:17 17-12-2024) Так налог на поход в магазин есть! На все продукты и товары ... не путайте, налог на добавленную стоимость с налогом на выход из дома. вы еще дорожный налог приплетите и акцизы с таможенными сборами. казна пустеет, милорд. понимать надо
19:14:07 17-12-2024
Дебил должен сидеть в дурке! (голосом Жеглова)
19:46:16 17-12-2024
А вообще, конечно, показательна реакция на комментарии. По минусам можно понять, кто на двух колесах ишачит и кто их ишачьими услугами пользуется. "Работайте братья". Хотя бы ногами, если головой или руками не справляетесь.
21:39:24 17-12-2024
А он не подумал, что доставкой и такси в основном пенсионеры и пользуются. Машины либо нет, либо здоровье не позволяет машину водить и то же здоровье не позволяет пешком по гололеду в поликлинику идти, а про покупку продуктов та же проблема - нет сил и здоровья носить пакеты с продуктами, а в аптеку в период нарастания ОРЗ,ОРВИ и гриппа? Только доставка пенсионеров и выручает, а то бы вымерли уже.
10:12:23 18-12-2024
«Вот уж воистину полна земля русская талантами» Налог на право дышать еще придумай