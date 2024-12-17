В России предлагают ввести налог на доставку и такси

Он может составить минимум 100 рублей с каждой услуги

17 декабря 2024, 11:20, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

Налог за поездки в такси и курьерскую доставку из магазинов предложили ввести в России. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на профессора Финансового университета Сергея Ануреева.

Налог, по мнению экономиста, мог бы составлять минимум 100 рублей с каждой поездки на такси и курьерской доставки. Также к этой сумме, на его взгляд, можно добавить несколько процентов от стоимости услуги. Ануреев полагает, что эти деньги можно зачислять на счета региональных бюджетов, чтобы повысить выплаты бюджетникам и пенсионерам.

Профессор считает, что при "должной разъяснительной работе" в региональных СМИ россияне воспримут эту инициативу позитивно.