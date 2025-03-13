В Бийске три человека пострадали при столкновении двух автомобилей

Один из водителей не уступил дорогу другому на нерегулируемом перекрестке

13 марта 2025, 17:44, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске три человека получили травмы при столкновении двух автомобилей, сообщили amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края.

ДТП случилось 13 марта в 11:50 в районе дома № 75 по переулку Шубенскому.

Предварительно установили, что мужчина 1950 года рождения за рулем "Лады-Калины" ехал по улице 2-й Нефтяной от Нефтяной в сторону Шубенского и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с Honda Stream.

"В результате ДТП водитель и пассажир, мужчина 1980 года рождения, получили телесные повреждения, не госпитализированы. Женщина 1949 года рождения, пассажир автомобиля "Лада-Калина", получила травмы различной степени тяжести, доставлена в медицинское учреждение", – рассказали в ГАИ.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.