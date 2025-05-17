В Бийске уборщица склада маркетплейса "прихватила пару коробочек", пока мыла пол
Женщина украла золотые кольца и пигмент для татуажа
17 мая 2025, 15:59, ИА Амител
40-летнюю уборщицу из Бийска подозревают в краже товара со склада маркетплейса, сообщили в МВД Алтайского края.
Аналитик торговой площадки обратился в полиции и рассказал, что во время проверки наличия товаров на складе не удалось найти парные обручальные кольца из золота и пигмент для татуажа.
Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастна уборщица.
"Женщина призналась, что мыла пол в сортировочном центре и решила прихватить себе пару коробочек. Ювелирные украшения она сдала в ломбард, а косметический продукт оставила дома", – рассказали в ведомстве.
В отношении подозреваемой возбудили уголовные дела с подпиской о невыезде.
16:45:52 17-05-2025
Золото? Не может быть... 😄... Разбодяжено...
20:14:30 17-05-2025
Гость (16:45:52 17-05-2025) Золото? Не может быть... 😄... Разбодяжено... ... А правда, на маркетплейсах настоящее золото продаётся или обман, не 585 проба?