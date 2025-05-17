В Бийске уборщица склада маркетплейса "прихватила пару коробочек", пока мыла пол

Женщина украла золотые кольца и пигмент для татуажа

17 мая 2025, 15:59, ИА Амител

Фото: Arum Visuals / unsplash.com

40-летнюю уборщицу из Бийска подозревают в краже товара со склада маркетплейса, сообщили в МВД Алтайского края.

Аналитик торговой площадки обратился в полиции и рассказал, что во время проверки наличия товаров на складе не удалось найти парные обручальные кольца из золота и пигмент для татуажа.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастна уборщица.

"Женщина призналась, что мыла пол в сортировочном центре и решила прихватить себе пару коробочек. Ювелирные украшения она сдала в ломбард, а косметический продукт оставила дома", – рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемой возбудили уголовные дела с подпиской о невыезде.