Уборщица из Новосибирска, оправданная за "кражу" 7 млн, требует в суде компенсации

Женщина намерена получить ту же сумму, за которую она сидела в СИЗО

17 мая 2025, 14:55, ИА Амител

Фото: Никита Манько / Предоставлено адвокатом Айнагуль / "КП-Новосибирск"

В Новосибирске началось рассмотрение иска уборщицы Айнагуль Борбуевой, которая провела полтора года в СИЗО по обвинению в краже сумки с 7 млн рублей. Женщина требует от Министерства финансов РФ компенсации в размере этой суммы за моральный вред, подчеркивая, что "отсидела за эти деньги, которых в глаза не видела", пишет "КП-Новосибирск".

5 ноября 2021 года Айнагуль нашла на улице сумку из-под ноутбука. По ее словам, внутри были только две наволочки, маска и флешка. Она взяла находку на работу, чтобы позже найти хозяина, но вечером того же дня ее задержали в ресторане. Впоследствии бизнесмен Владислав Лисивцев (имя изменено) заявил, что забыл сумку с 7 млн рублей на тротуаре, после того как выпил с другом в ресторане и вызвал такси. Он утверждал, что там были все его сбережения.

Уголовное дело о краже в особо крупном размере привело к аресту Борбуевой. Несмотря на то, что она прошла полиграф, а бизнесмен его провалил, Октябрьский районный суд через год приговорил ее к двум с половиной годам колонии. Айнагуль обжаловала решение, и Новосибирский областной суд переквалифицировал обвинение на кражу пустой сумки стоимостью 267 рублей (по результатам экспертизы), освободив ее. В то же время бизнесмен утверждал, что аксессуар стоил 10 тысяч. Позже Кассационный суд оправдал женщину.

В феврале Борбуева подала иск к Минфину РФ о компенсации морального вреда.

"За время нахождения под стражей я была лишена возможности видеться с близкими людьми, воспитывать несовершеннолетнего сына. За время нахождения под стражей у меня родилась внучка, я не смогла разделить это радостное событие с семьей в первые дни. Мне было очень стыдно перед близкими и знакомыми за то, что находилась в тюрьме за воровство, которого я не совершала. Также, будучи в СИЗО, я несколько раз болела и температурила", – заявила она.

В итоге Айнагуль требует 7 млн рублей – столько же, сколько якобы было в сумке. Женщина считает, что "отсидела за эти деньги, которых в глаза не видела". Теперь она мечтает получить справедливую компенсацию и уехать в Киргизию, чтобы достроить дом и нянчиться с внуками.

В мае Дзержинский районный суд начал рассматривать иск Борбуевой. Юристы при этом сомневаются, что бизнесмен понесет ответственность. Адвокат Константин Зиновьев считает, что "если расследование дела приостановят за необнаружением доказательств, то и за ложный донос он не ответит".