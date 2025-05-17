Уборщица из Новосибирска, оправданная за "кражу" 7 млн, требует в суде компенсации
Женщина намерена получить ту же сумму, за которую она сидела в СИЗО
17 мая 2025, 14:55, ИА Амител
В Новосибирске началось рассмотрение иска уборщицы Айнагуль Борбуевой, которая провела полтора года в СИЗО по обвинению в краже сумки с 7 млн рублей. Женщина требует от Министерства финансов РФ компенсации в размере этой суммы за моральный вред, подчеркивая, что "отсидела за эти деньги, которых в глаза не видела", пишет "КП-Новосибирск".
5 ноября 2021 года Айнагуль нашла на улице сумку из-под ноутбука. По ее словам, внутри были только две наволочки, маска и флешка. Она взяла находку на работу, чтобы позже найти хозяина, но вечером того же дня ее задержали в ресторане. Впоследствии бизнесмен Владислав Лисивцев (имя изменено) заявил, что забыл сумку с 7 млн рублей на тротуаре, после того как выпил с другом в ресторане и вызвал такси. Он утверждал, что там были все его сбережения.
Уголовное дело о краже в особо крупном размере привело к аресту Борбуевой. Несмотря на то, что она прошла полиграф, а бизнесмен его провалил, Октябрьский районный суд через год приговорил ее к двум с половиной годам колонии. Айнагуль обжаловала решение, и Новосибирский областной суд переквалифицировал обвинение на кражу пустой сумки стоимостью 267 рублей (по результатам экспертизы), освободив ее. В то же время бизнесмен утверждал, что аксессуар стоил 10 тысяч. Позже Кассационный суд оправдал женщину.
В феврале Борбуева подала иск к Минфину РФ о компенсации морального вреда.
"За время нахождения под стражей я была лишена возможности видеться с близкими людьми, воспитывать несовершеннолетнего сына. За время нахождения под стражей у меня родилась внучка, я не смогла разделить это радостное событие с семьей в первые дни. Мне было очень стыдно перед близкими и знакомыми за то, что находилась в тюрьме за воровство, которого я не совершала. Также, будучи в СИЗО, я несколько раз болела и температурила", – заявила она.
В итоге Айнагуль требует 7 млн рублей – столько же, сколько якобы было в сумке. Женщина считает, что "отсидела за эти деньги, которых в глаза не видела". Теперь она мечтает получить справедливую компенсацию и уехать в Киргизию, чтобы достроить дом и нянчиться с внуками.
В мае Дзержинский районный суд начал рассматривать иск Борбуевой. Юристы при этом сомневаются, что бизнесмен понесет ответственность. Адвокат Константин Зиновьев считает, что "если расследование дела приостановят за необнаружением доказательств, то и за ложный донос он не ответит".
20:17:45 17-05-2025
Вот в Киргизии им и надо жить, а не у нас.
13:02:45 18-05-2025
Гость (20:17:45 17-05-2025) Вот в Киргизии им и надо жить, а не у нас.... Конечно, ей будет лучше на родине, в Киргизии, и запомнит, что чужие вещи подбирать не надо. А бизнесмен, если оклеветал, то подлец, конечно. Ещё и бухло- зло, нечего с огромными деньгами по ресторанам ходить. Но всё должен решать суд.
08:49:37 19-05-2025
Гость (13:02:45 18-05-2025) Конечно, ей будет лучше на родине, в Киргизии, и запомнит, ч... да уж... Наш суд "самый гуманный суд в мире"))
21:27:18 17-05-2025
Дерипаска через суд требовал от Тинькова аж 2 млрд рублей в качестве компенсации "репутационного" ущерба от "клеветы" в свой адрес ("бизнесмен" "бизнесмена" публично вором назвал) и взыскал-таки 20 млн за одно только "лживое" слово...
Оклеветанная уборщица реально провела полтора года в СИЗО и что же: "беспристрастный" суд посмеет ей отказать в возмещении морального и физического вреда всего-то в размере 7 млн!?
Чего тогда будет стоить прописанное в Конституции "равенство" граждан перед Законом независимо от того, "холопы" они или "паны"?
23:21:03 17-05-2025
А семь миллионов то где? Камеры же везде есть, неужели исчезли без следа? И не надо ничего чужого подбирать, никакие сумки и вещи.
08:52:15 19-05-2025
Гость (23:21:03 17-05-2025) А семь миллионов то где? Камеры же везде есть, неужели исчез... этот "бизнесмен" мог их также на пьяную голову забыть без сумки в другом месте
10:33:22 19-05-2025
Компенсацию по любому выплатят. Тысяч 50