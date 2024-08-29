Под ограничение не попадут лишь заведения общепита

29 августа 2024, 19:35, ИА Амител

Алкоголь / Фото: unspalsh.com

В Бийске в День города ограничат продажу алкоголя. Как сообщает "Бийский рабочий", запрет будет действовать два дня – 6 и 7 сентября.

Под ограничение не попадут лишь заведения общепита – кафе, рестораны и аналогичные места, которые имеют на это право.

Само ограничение действует на основании закона Алтайского края от 5 марта 2024 года № 9-3С "О внесении изменений в закон Алтайского края "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края". Вместе с тем он не действует на 1 и 2 сентября.