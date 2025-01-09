В Бийске в канун Нового года у мужчины изъяли почти 200 граммов конопли

"Части одурманивающих кустов" обнаружили в одной из комнат и надворной постройке

09 января 2025, 19:35, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске в канун Нового года полицейские изъяли у 47-летнего местного жителя почти 200 граммов конопли. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

"Части одурманивающих кустов со специфическим запахом конопли правоохранители нашли в одной из комнат и надворной постройке", – рассказали в пресс-службе.

Исследования подтвердили, что "одурманивающие кусты" – каннабис. Общая масса составила около 188 граммов.

В отношении бийчанина возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ – "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.