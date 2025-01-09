В Бийске в канун Нового года у мужчины изъяли почти 200 граммов конопли
"Части одурманивающих кустов" обнаружили в одной из комнат и надворной постройке
09 января 2025, 19:35, ИА Амител
В Бийске в канун Нового года полицейские изъяли у 47-летнего местного жителя почти 200 граммов конопли. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".
"Части одурманивающих кустов со специфическим запахом конопли правоохранители нашли в одной из комнат и надворной постройке", – рассказали в пресс-службе.
Исследования подтвердили, что "одурманивающие кусты" – каннабис. Общая масса составила около 188 граммов.
В отношении бийчанина возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ – "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
19:44:34 09-01-2025
Оставили без праздника чувака!
как можно!?
дед мороз бы так не сделал!!!
00:14:10 10-01-2025
Гость (19:44:34 09-01-2025) Оставили без праздника чувака!как можно!?дед мороз б... Ну может они не все изъяли а оставили ему маленько.
20:28:24 09-01-2025
Ну вот. Испортили мужику праздник. А так бы до сих пор бы лежал и покуривал свои 200 грамм.
20:46:37 09-01-2025
считай ни за что повязали, вот ведь.. на дали мужику хоть на время от реальности сбежать.
00:15:06 10-01-2025
Уничтожат конфискат...
08:24:09 10-01-2025
Musik (00:15:06 10-01-2025) Уничтожат конфискат... ... Так ведь со спецом себе на НГ гостинчик заработали...