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В Бийске в канун Нового года у мужчины изъяли почти 200 граммов конопли

"Части одурманивающих кустов" обнаружили в одной из комнат и надворной постройке

09 января 2025, 19:35, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске в канун Нового года полицейские изъяли у 47-летнего местного жителя почти 200 граммов конопли. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

"Части одурманивающих кустов со специфическим запахом конопли правоохранители нашли в одной из комнат и надворной постройке", – рассказали в пресс-службе.

Исследования подтвердили, что "одурманивающие кусты" – каннабис. Общая масса составила около 188 граммов.

В отношении бийчанина возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ – "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

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НОВОСТИПроисшествия
Бийск Происшествия борьба с наркотиками полиция

Комментарии 6

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Гость

19:44:34 09-01-2025

Оставили без праздника чувака!
как можно!?
дед мороз бы так не сделал!!!

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Гость

00:14:10 10-01-2025

Гость (19:44:34 09-01-2025) Оставили без праздника чувака!как можно!?дед мороз б... Ну может они не все изъяли а оставили ему маленько.

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Гость

20:28:24 09-01-2025

Ну вот. Испортили мужику праздник. А так бы до сих пор бы лежал и покуривал свои 200 грамм.

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Тврищ майор

20:46:37 09-01-2025

считай ни за что повязали, вот ведь.. на дали мужику хоть на время от реальности сбежать.

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Musik

00:15:06 10-01-2025

Уничтожат конфискат...

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Гость

08:24:09 10-01-2025

Musik (00:15:06 10-01-2025) Уничтожат конфискат... ... Так ведь со спецом себе на НГ гостинчик заработали...

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